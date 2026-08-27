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Real Madrid Pantau Permata Prancis di Serie A

Transfers
M. Kone
Real Madrid
Roma
LaLiga
Serie A
Prancis
Spanyol
Italia

Para pemandu bakat Real Madrid terus memantau penampilan gelandang Prancis milik Roma, Manu Kone, yang berusia 25 tahun.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Kone memang sudah masuk dalam daftar incaran Real Madrid untuk memperkuat lini tengah di masa depan. 

Para petinggi Los Blancos mengikuti penampilan Kone dalam laga pembuka Roma di Serie A pada Senin lalu, yang berakhir dengan kemenangan besar atas Fiorentina dengan skor 4-0.

Manu Kone terikat kontrak dengan Roma hingga tahun 2029, klub yang ia bela sejak tahun 2024, tepat setelah kepergian Mourinho dari kursi kepelatihan tim Italia tersebut.

Nilai pasar pemain Prancis, Kone, diperkirakan mencapai sekitar 60 juta euro.

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Sebelum itu, Kone bermain untuk Toulouse dan Borussia Monchengladbach, dan hingga kini telah menjalani 19 pertandingan bersama timnas Prancis, di mana ia menjadi andalan dan memberikan kesan baik menghadapi Irak, Norwegia, Paraguay, dan Maroko di Piala Dunia 2026, setelah Tchouameni mengalami cedera.

Kone cenderung lebih condong ke sisi bertahan, dan memiliki kemampuan besar dalam memenangi duel dan merebut bola, serta menonjol dengan kecerdasan yang tinggi dalam menekan lawan. 

Berkat kekuatan fisik, kerja keras, dan kehadirannya di lapangan, ia juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah bola dan mengambil keputusan yang tepat, di mana persentase keberhasilan operannya mencapai 90% selama musim lalu di Serie A.

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  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Rencana Real Madrid untuk merekrut Konaté

    Kelebihan yang dimiliki Koné sesuai dengan prioritas Mourinho, tetapi merekrutnya, atau pemain lain, tidak akan terjadi pada bursa transfer musim panas ini, karena Real Madrid menganggap urusan perekrutan sudah selesai, bahkan seandainya terjadi kepergian pemain dari tim sebelum bursa transfer ditutup.

    Meski demikian, Real Madrid tidak menutup kemungkinan terjadinya langkah kuat dari salah satu klub Liga Primer Inggris, dan karena alasan itulah klub bersiap untuk menghadapi skenario apa pun yang mungkin muncul.

    Manchester United, Liverpool, dan Chelsea sedang mencari gelandang, sementara nama-nama seperti Camavinga dan Tchouameni bermunculan dalam konteks ini.

    Namun, terlepas dari apa yang akan terjadi pada Camavinga atau Tchouameni, gagasan Real Madrid saat ini adalah tidak merekrut pemain tambahan mana pun selama bursa transfer ini.

    Dan jika klub memutuskan untuk bergerak guna mendatangkan Koné, hal itu akan dilakukan pada bursa transfer di masa mendatang.

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