Madrid saat ini tertinggal empat poin dari Barcelona di klasemen La Liga, sementara mereka berada di posisi ketujuh Liga Champions setelah kalah dari dua tim Liga Primer, Liverpool dan Manchester City. Meski demikian, Arbeloa berharap dapat mengakhiri musim dengan hasil yang baik.

“Musim masih panjang, dan kami berada di posisi yang bagus untuk semua turnamen,” katanya. “Itulah yang menjadi fokus saya: memastikan semua pemain tersedia, saling mengenal, bekerja sama dengan mereka... Yang terpenting adalah mereka bahagia, mereka menikmati diri mereka sendiri di lapangan. Mengenakan lencana ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidup Anda. Kami memiliki ambisi untuk berjuang meraih segalanya.”

“Klub ini adalah tentang menang, menang, dan menang lagi. Itu ada dalam DNA kami. Itulah yang telah membawa kami mengisi lemari trofi. Ketika saya masih menjadi pemain, saya menerima nilai-nilai itu dari ruang ganti, itu adalah hal yang terpenting. Itulah pekerjaan saya, obsesi saya, dan saya akan menjalaninya setiap hari.”

Arbeloa akan memimpin Madrid untuk pertama kalinya, Kamis (15/1) dini hari WIB, ketika mereka menghadapi Albacete di kandang lawan dalam ajang Copa del Rey.