Real Madrid Mundur Teratur! Los Blancos Batal Rekrut Bintang Liverpool Ibrahima Konate Gara-Gara Performa Anjlok
Performa Konate menurun di musim ini
Musim lalu, Liverpool tampak berada dalam situasi sulit karena tiga pemain kunci Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold berada di bulan-bulan terakhir kontrak mereka di Anfield. Untungnya bagi The Reds, Van Dijk dan Salah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun, tetapi Alexander-Arnold memilih untuk hengkang, dengan hijrah ke Madrid. Liverpool dikabarkan telah berupaya memperpanjang masa bakti bek Konate, yang kontraknya akan berakhir pada 2026, tetapi sejauh ini belum ada kemajuan. Pemain Prancis itu dikaitkan dengan Los Blancos awal tahun ini, dan di tengah spekulasi tersebut, ia memberikan komentar tentang masa depannya.
Dua pekan lalu, ia berkata: "Agen saya masih berdiskusi dengan Liverpool. Saya harap keputusan saya akan segera dibuat sehingga saya bisa mengumumkannya." Ia juga menepis klaim bahwa The Reds telah mendekatinya dengan kontrak baru.
Namun, tampaknya ketidakpastian kontrak ini telah membuat Konate kurang fokus, dengan mantan pemain RB Leipzig itu melakukan serangkaian kesalahan musim ini - yang terbaru adalah saat timnya kalah memalukan 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions.
Setelah kekalahan itu, ia menulis di media sosial: "Kita harus menerima momen ini dengan lapang dada. Kritik adalah bagian dari sepakbola, dan kita akan melawan balik setiap saat dan melewati badai ini. Di saat-saat seperti ini, para penggemar adalah yang terpenting. Mereka yang selalu bersama kita di saat senang maupun susah - mereka yang bernyanyi untuk kita bahkan di saat-saat sulit! Suara dan dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Kami tahu kami perlu berkembang dan kami akan terus berjuang untuk kalian. Selalu."
Real Madrid mundur dari perburuan Konate
Menurut The Athletic, Liverpool pernah mencoba memperpanjang kontrak Konate pada tahun 2023. Namun, kini belum pasti di mana ia akan bermain pada tahun 2026. Laporan tersebut menyatakan Madrid telah memberi tahu Liverpool bahwa mereka sekarang 'tidak tertarik' untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu. Hal itu dapat memperkuat posisi The Reds dalam negosiasi kontrak, meskipun Konate akan dapat berbicara dengan klub lain pada bulan Januari mengenai kemungkinan perjanjian pra-kontrak. Mantan pemain Sochaux tersebut telah mencatatkan 150 penampilan untuk Liverpool, dan selama bertahun-tahun, ia telah menjadi duet Van Dijk di jantung pertahanan tim. Meskipun performanya menurun drastis musim ini, Slot tetap menjadikannya sebagai pilihan utama, sebagian karena mereka kekurangan opsi di lini pertahanan. Ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan bintang Crystal Palace Marc Guehi tampaknya semakin merugikan.
Konate harus memutuskan masa depannya
Mantan bintang Liverpool Vladimir Smicer yakin bahwa Konate harus memutuskan masa depannya di Anfield sesegera mungkin. Jika ia melakukannya, performa pemain Prancis itu bisa membaik.
Ia mengatakan kepada BOYLE Sports: "Kita sudah melihat hal ini musim lalu dengan Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk dan Mohamed Salah. Dua pemain bertahan, satu pergi. Secara pribadi, saya tidak suka situasi ini (dengan kontrak yang berakhir). Saya pikir bagi para pemain, lebih baik jika mereka tahu masa depan mereka. Saat ini, saya tidak yakin apakah Ibrahim Konate yakin dengan langkah selanjutnya. Setiap kali ia tidak tampil di level tertinggi, para penggemar mempertanyakan situasi kontraknya. Itu normal, akan selalu seperti ini.
"Jika Anda berkomitmen pada masa depan Anda, maka para penggemar akan berkata, 'Oke, mungkin dia tidak bermain bagus hari ini' - tetapi karena situasinya seperti ini, setiap kali dia membuat kesalahan, mereka akan berkata, 'Dia akan pergi.' Itu akan ada di kepalanya. Kami mengalami situasi ini musim lalu dengan tiga pemain, tetapi secara pribadi, ketika saya bermain, saya selalu menginginkan kontrak jangka panjang. Itu lebih baik untuk kepercayaan diri Anda, untuk hidup Anda, untuk posisi Anda di tim. Saya tahu masa depan saya, dan saya berkomitmen untuk tim. Saya ingin Konate segera memutuskan apa yang akan dia lakukan di masa depan."
Apa selanjutnya?
Dengan Madrid yang membatalkan rencana untuk memboyong Konate, pemain internasional Prancis tersebut berharap dapat membawa Liverpool meraih kemenangan saat bertandang ke markas West Ham, MInggu (30/11) malam WIB.
