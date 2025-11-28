Real Madrid Mundur Teratur! Los Blancos Batal Rekrut Bintang Liverpool Ibrahima Konate Gara-Gara Performa Anjlok

Musim lalu, Liverpool tampak berada dalam situasi sulit karena tiga pemain kunci Virgil van Dijk, Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold berada di bulan-bulan terakhir kontrak mereka di Anfield. Untungnya bagi The Reds, Van Dijk dan Salah menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun, tetapi Alexander-Arnold memilih untuk hengkang, dengan hijrah ke Madrid. Liverpool dikabarkan telah berupaya memperpanjang masa bakti bek Konate, yang kontraknya akan berakhir pada 2026, tetapi sejauh ini belum ada kemajuan. Pemain Prancis itu dikaitkan dengan Los Blancos awal tahun ini, dan di tengah spekulasi tersebut, ia memberikan komentar tentang masa depannya.

Dua pekan lalu, ia berkata: "Agen saya masih berdiskusi dengan Liverpool. Saya harap keputusan saya akan segera dibuat sehingga saya bisa mengumumkannya." Ia juga menepis klaim bahwa The Reds telah mendekatinya dengan kontrak baru.

Namun, tampaknya ketidakpastian kontrak ini telah membuat Konate kurang fokus, dengan mantan pemain RB Leipzig itu melakukan serangkaian kesalahan musim ini - yang terbaru adalah saat timnya kalah memalukan 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions.

Setelah kekalahan itu, ia menulis di media sosial: "Kita harus menerima momen ini dengan lapang dada. Kritik adalah bagian dari sepakbola, dan kita akan melawan balik setiap saat dan melewati badai ini. Di saat-saat seperti ini, para penggemar adalah yang terpenting. Mereka yang selalu bersama kita di saat senang maupun susah - mereka yang bernyanyi untuk kita bahkan di saat-saat sulit! Suara dan dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Kami tahu kami perlu berkembang dan kami akan terus berjuang untuk kalian. Selalu."