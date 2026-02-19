Real Madrid mengumumkan kerja sama dengan UEFA saat klub terus mendukung penyelidikan terkait Vinicius Junior

Pertandingan playoff fase knockout antara dua raksasa Spanyol dan Portugal dihentikan selama 10 menit di awal babak kedua. Vinicius mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut pada menit ke-50, saat ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang mengarah ke sudut atas gawang.

Perayaan yang dilakukan di depan pendukung tuan rumah yang marah memicu bentrokan awal antara pemain Benfica dan Real Madrid, dengan Vinicius terkejut saat ia mendapat kartu kuning.

Ia akhirnya kembali ke garis tengah lapangan, berbaris bersama Prestianni di dekatnya, tetapi bergegas menuju wasit pertandingan Francois Letexier sebelum pertandingan dapat dilanjutkan kembali, dan menuduh bahwa ia telah menjadi korban pelecehan rasial.

Pihak wasit mengikuti protokol UEFA, sehingga pertandingan ditunda, dengan banyak perdebatan panas dan saling menyalahkan terjadi. Badan pengatur sepak bola Eropa mengumumkan setelah peluit akhir berbunyi bahwa penyelidikan terhadap insiden tersebut akan dibuka.