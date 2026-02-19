Getty/GOAL
Real Madrid mengumumkan kerja sama dengan UEFA saat klub terus mendukung penyelidikan terkait Vinicius Junior
Permainan dihentikan setelah adanya tuduhan pelecehan rasial.
Pertandingan playoff fase knockout antara dua raksasa Spanyol dan Portugal dihentikan selama 10 menit di awal babak kedua. Vinicius mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut pada menit ke-50, saat ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang mengarah ke sudut atas gawang.
Perayaan yang dilakukan di depan pendukung tuan rumah yang marah memicu bentrokan awal antara pemain Benfica dan Real Madrid, dengan Vinicius terkejut saat ia mendapat kartu kuning.
Ia akhirnya kembali ke garis tengah lapangan, berbaris bersama Prestianni di dekatnya, tetapi bergegas menuju wasit pertandingan Francois Letexier sebelum pertandingan dapat dilanjutkan kembali, dan menuduh bahwa ia telah menjadi korban pelecehan rasial.
Pihak wasit mengikuti protokol UEFA, sehingga pertandingan ditunda, dengan banyak perdebatan panas dan saling menyalahkan terjadi. Badan pengatur sepak bola Eropa mengumumkan setelah peluit akhir berbunyi bahwa penyelidikan terhadap insiden tersebut akan dibuka.
Real Madrid telah membantu dalam penyelidikan UEFA.
Pernyataan resmi berbunyi: “Seorang Inspektur Etika dan Disiplin UEFA telah ditunjuk untuk menyelidiki tuduhan perilaku diskriminatif selama babak playoff Knock-out Liga Champions UEFA 2025/2026 antara Club Benfica dan Real Madrid CF pada 17 Februari 2026. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan pada waktunya.”
Real Madrid telah memainkan peran penting dalam proses ini, dengan segala upaya dilakukan untuk membantu UEFA. Pernyataan dari klub raksasa Liga di situs web resmi mereka berbunyi: “Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa hari ini telah menyerahkan semua bukti yang tersedia kepada UEFA terkait insiden yang terjadi pada Selasa, 17 Februari, selama pertandingan Liga Champions yang dimainkan tim kami di Lisbon melawan SL Benfica.
“Klub kami telah aktif bekerja sama dengan penyelidikan yang dibuka oleh UEFA setelah insiden rasisme yang tidak dapat diterima yang terjadi selama pertandingan tersebut.
“Real Madrid menghargai dukungan, dukungan, dan kasih sayang yang diterima oleh pemain kami Vinicius Jr. dari seluruh komunitas sepak bola global. Real Madrid akan terus bekerja sama dengan semua lembaga untuk memberantas rasisme, kekerasan, dan kebencian dalam olahraga dan masyarakat.”
Pernyataan dari Vinicius Jr dan Prestianni
Vinicius, yang secara rutin menjadi sasaran ujaran kebencian selama berada di Santiago Bernabeu, menyampaikan pernyataan emosional yang muncul di tengah-tengah berita-berita tidak menyenangkan: “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaos mereka ke dalam mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Namun, mereka mendapat perlindungan dari orang-orang yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka.
“Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak memiliki tujuan. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika berita seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini perlu.”
Prestianni membantah tuduhan Vinicius dalam pernyataan media sosialnya sendiri, yang berbunyi: “Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasialis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah mengartikan apa yang dia dengar. Saya tidak pernah rasialis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid.”
Pemerintah Portugal juga sedang menyelidiki insiden tersebut.
Bersama dengan UEFA, pemerintah Portugal, melalui Otoritas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan dalam Olahraga (APCVD), telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan sendiri. Sanksi apa pun, jika terbukti terjadi pelanggaran, akan diumumkan setelah semua proses dan dokumen yang diperlukan selesai.
