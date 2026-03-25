Masa depan Cristiano Ronaldo Jr. mungkin akan terkait erat dengan Real Madrid. Putra sulung Cristiano Ronaldo telah berlatih pada hari Selasa ini bersama akademi muda Real Madrid, sebuah sesi yang mengisyaratkan kemungkinan ia akan bergabung dalam beberapa pekan mendatang, seperti yang dilaporkan oleh The Athletic dan dikonfirmasi oleh MARCA.
Diterjemahkan oleh
Real Madrid menguji putra Cristiano Ronaldo: detailnya
CR JUNIOR: PROFIL
Di usianya yang baru 15 tahun, penyerang muda ini telah berlatih bersama tim Cadete A klub Madrid dan, menurut laporan, ia dicoba dalam posisi sayap penyerang. Rencananya, ia akan terus dilatih selama beberapa hari ke depan di Valdebebas.
Saat ini, Ronaldo Jr. tergabung dalam akademi Al Nassr, tempat ia bermain sejak ayahnya bergabung dengan klub tersebut pada Desember 2022. Jika transfer ini terwujud, ia akan sekali lagi mengikuti jejak ayahnya: talenta muda ini sebelumnya juga pernah membela tim junior Manchester United dan Juventus.
Di tingkat internasional, meskipun lahir di Amerika Serikat, Ronaldo Jr. memilih untuk mewakili Portugal. Dipanggil untuk pertama kalinya pada Mei tahun lalu, ia melakukan debutnya bersama tim U-15 melawan Jepang, dan terus mengembangkan kemampuannya di tim-tim muda Portugal.
Apakah CR7 Akan Kembali ke Madrid?
Kemungkinan bergabungnya Cristiano Jr. ke akademi Real Madrid membuka skenario menarik bagi ayahnya. Penyerang tersebut terikat kontrak dengan klub Saudi hingga 30 Juni 2027 dan, di usia 41 tahun, terus mengejar target yang luar biasa: mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya (saat ini ia telah mencetak 964 gol).
Namun, kemungkinan transfer putranya ke ibu kota Spanyol ini bisa memicu, dalam jangka pendek, kembalinya seluruh keluarga. Tetap ada opsi bagi Cristiano Jr. untuk tinggal di asrama Ciudad Deportiva Real Madrid.
Pada Juni mendatang ia akan genap berusia 16 tahun dan, mulai musim berikutnya, ia akan secara resmi bergabung dengan tim junior.