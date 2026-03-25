Real Madrid menguji putra Cristiano Ronaldo: detailnya

Di usianya yang baru 15 tahun, penyerang muda ini telah berlatih bersama tim Cadete A klub Madrid dan, menurut laporan, ia dicoba dalam posisi sayap penyerang. Rencananya, ia akan terus dilatih selama beberapa hari ke depan di Valdebebas.





Saat ini, Ronaldo Jr. tergabung dalam akademi Al Nassr, tempat ia bermain sejak ayahnya bergabung dengan klub tersebut pada Desember 2022. Jika transfer ini terwujud, ia akan sekali lagi mengikuti jejak ayahnya: talenta muda ini sebelumnya juga pernah membela tim junior Manchester United dan Juventus.





Di tingkat internasional, meskipun lahir di Amerika Serikat, Ronaldo Jr. memilih untuk mewakili Portugal. Dipanggil untuk pertama kalinya pada Mei tahun lalu, ia melakukan debutnya bersama tim U-15 melawan Jepang, dan terus mengembangkan kemampuannya di tim-tim muda Portugal.



