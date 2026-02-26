Real Madrid mengonfirmasi larangan bagi seorang pendukung yang tertangkap kamera TV melakukan salam Nazi selama pertandingan melawan Benfica

Setelah siaran tersebut, Los Blancos mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas, menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil terhadap individu tersebut. Klub tersebut menegaskan: “Real Madrid C. F. mengumumkan bahwa pihaknya telah meminta Komite Disiplin klub untuk segera memulai prosedur pemecatan terhadap anggota yang tertangkap kamera televisi melakukan salam Nazi di area tribun penonton, beberapa saat sebelum dimulainya pertandingan antara Real Madrid dan Benfica.”

Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa tim keamanan internal klub berhasil melacak orang tersebut menggunakan rekaman siaran langsung. Mereka menambahkan: “Anggota tersebut ditemukan oleh tim keamanan klub beberapa saat setelah ia muncul di siaran dan segera dikeluarkan dari Stadion Santiago Bernabéu. Real Madrid mengecam gestur dan ekspresi semacam ini yang memicu kekerasan dan kebencian dalam olahraga dan masyarakat.”