Real Madrid mengonfirmasi diagnosis Kylian Mbappe di tengah kekhawatiran bahwa bintang yang cedera itu akan absen dalam laga melawan Manchester City

Berbicara kepada media menjelang pertandingan La Liga akhir pekan melawan Getafe, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi Mbappe. Ketika ditanya apakah penyerang tersebut akan siap memimpin lini depan melawan tim Pep Guardiola, Arbeloa tetap samar-samar namun jelas mengenai pendekatan tim medis saat ini. "Mbappe dan Liga Champions? Kami akan mengambilnya hari demi hari," jelas Arbeloa dalam konferensi persnya. "Ini soal melihat bagaimana perasaannya. Saat ini lebih baik tidak memberikan batas waktu, kami ingin melihat bagaimana perasaannya dan akan memutuskan berdasarkan itu."

Manajer Real Madrid menekankan bahwa klub tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu dengan aset berharga mereka, terlepas dari seberapa kuat lawan yang dihadapi. Dia juga menjelaskan posisi klub terkait cedera tersebut, mengatakan: "Kami sangat jelas tentang apa yang terjadi padanya. Kami ingin dia pulih dari ketidaknyamanan ini agar dia kembali dengan percaya diri." Arbeloa juga menanggapi mengapa Mbappe tidak hadir di Bernabeu untuk mendukung rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Benfica. Pelatih tersebut dengan cepat menepis spekulasi tentang ketegangan, hanya mencatat: "Dia tidak ada di sana karena dia mendapat izin dari pelatihnya."