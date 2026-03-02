Getty
Real Madrid mengonfirmasi diagnosis Kylian Mbappe di tengah kekhawatiran bahwa bintang yang cedera itu akan absen dalam laga melawan Manchester City
Real Madrid mengonfirmasi cedera lutut Mbappe.
Klub mengeluarkan pernyataan medis resmi pada Minggu sore untuk menjelaskan situasi setelah evaluasi yang mendalam. Laporan tersebut berbunyi: "Setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Kylian Mbappe oleh dokter spesialis Prancis, di bawah pengawasan Layanan Medis Real Madrid, diagnosis keseleo pada lutut kiri dan kesesuaian pengobatan konservatif yang sedang diikuti telah dikonfirmasi. Menunggu perkembangan lebih lanjut." Berita ini menegaskan bahwa meskipun cedera tersebut cukup serius, klub saat ini memilih untuk tidak melakukan intervensi bedah dan lebih mengutamakan proses pemulihan yang terkelola.
Arbeloa tetap berhati-hati terkait tanggal kembalinya.
Berbicara kepada media menjelang pertandingan La Liga akhir pekan melawan Getafe, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kondisi Mbappe. Ketika ditanya apakah penyerang tersebut akan siap memimpin lini depan melawan tim Pep Guardiola, Arbeloa tetap samar-samar namun jelas mengenai pendekatan tim medis saat ini. "Mbappe dan Liga Champions? Kami akan mengambilnya hari demi hari," jelas Arbeloa dalam konferensi persnya. "Ini soal melihat bagaimana perasaannya. Saat ini lebih baik tidak memberikan batas waktu, kami ingin melihat bagaimana perasaannya dan akan memutuskan berdasarkan itu."
Manajer Real Madrid menekankan bahwa klub tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu dengan aset berharga mereka, terlepas dari seberapa kuat lawan yang dihadapi. Dia juga menjelaskan posisi klub terkait cedera tersebut, mengatakan: "Kami sangat jelas tentang apa yang terjadi padanya. Kami ingin dia pulih dari ketidaknyamanan ini agar dia kembali dengan percaya diri." Arbeloa juga menanggapi mengapa Mbappe tidak hadir di Bernabeu untuk mendukung rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Benfica. Pelatih tersebut dengan cepat menepis spekulasi tentang ketegangan, hanya mencatat: "Dia tidak ada di sana karena dia mendapat izin dari pelatihnya."
Mengelola beban kerja di Valdebebas
Tujuan utama staf pelatih adalah memastikan Mbappe pulih sepenuhnya (100%) sebelum kembali bermain, daripada terburu-buru memaksanya kembali dan berisiko mengalami cedera jangka panjang. Ada keinginan yang jelas di dalam klub untuk menghindari kelemahan yang dapat mengganggu performanya pada fase krusial musim ini. Dengan dunia sepak bola yang memperhatikan, klub tetap berhati-hati dalam menetapkan tanggal kembalinya yang pasti untuk rekrutan bintang musim panas mereka, memilih untuk fokus pada kemajuan hariannya di balik layar di Valdebebas.
Meskipun fokus tetap pada Mbappe, undian Liga Champions telah menebarkan bayang-bayang panjang di ibu kota Spanyol. Real Madrid kembali dipertemukan dengan Manchester City, menciptakan pertarungan raksasa yang telah menjadi klasik modern dalam kompetisi Eropa. Arbeloa mengungkapkan antusiasmenya terhadap pertandingan ini, mengakui bahwa inilah pertandingan yang mendefinisikan warisan klub. "Ini akan menjadi duel yang menarik. Ini adalah pertandingan yang sangat disukai oleh Madridistas dan Bernabeu. Saat waktunya tiba, kami akan mempersiapkannya dengan maksimal," ujarnya.
Dukungan bagi Los Blancos dengan kembalinya Rodrygo
Meskipun absennya Mbappe menjadi pukulan berat, Real Madrid mendapat dorongan dengan kembalinya Rodrygo ke kondisi prima. Penyerang Brasil ini diyakini akan memainkan peran krusial dalam beberapa pekan ke depan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan duetnya. "Dia pasti sangat penting," kata Arbeloa tentang Rodrygo. "Dia sudah begitu sebelum cedera. Dia bisa menjadi penentu dan fundamental, dia telah menunjukkan kualitasnya selama bertahun-tahun dan apa yang bisa dia kontribusikan di tiga posisi penyerangan. Dia sangat lengkap dan sulit untuk dipertahankan. Dia akan memberikan banyak kemungkinan bagi kami. Saya sangat ingin dia kembali."
Meskipun ada gangguan dari Liga Champions, Real Madrid harus terlebih dahulu mengatasi tanggung jawab domestik, dimulai dengan tim Getafe yang tangguh. Arbeloa menunjukkan rasa hormat yang besar kepada rekan sejawatnya Jose Bordalas, menyoroti disiplin pertahanan yang membuat Getafe menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. "Dia membuat tim bermain sesuai dengan gaya bermainnya," puji Arbeloa. "Meskipun tidak banyak menguasai bola, timnya bertahan dengan sangat baik. Itu sangat terorganisir dengan baik, dan itu adalah hal terbaik yang bisa dikatakan tentang seorang pelatih. Kami baik-baik saja. Kami sangat antusias, mengetahui kesulitan menghadapi tim yang dilatih oleh pelatih hebat yang tahu cara memaksimalkan potensi timnya. Kami sangat fokus dan penuh semangat."
