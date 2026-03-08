Getty Images Sport
Real Madrid menghapus Rodri dari daftar calon transfer menjelang laga melawan Manchester City - namun minat terhadap Adam Wharton tetap ada
Faktor Guardiola dan Ketidakpastian City
Los Blancos tanpa ragu sedang mencari tambahan pemain tengah untuk memperkuat lini tengah mereka, namun pemain Spanyol berusia 29 tahun tersebut saat ini tidak masuk dalam rencana jangka panjang hierarki Madrid, menurut AS. Rodri, yang kontraknya di Etihad Stadium berlaku hingga Juni 2027, saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya sementara petinggi Manchester City mendesak perpanjangan kontrak. Masa depan gelandang ini tetap menjadi topik utama di Premier League, terutama dengan ketidakpastian seputar masa depan jangka panjang Pep Guardiola. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa tokoh kunci di ruang ganti City sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya berdasarkan keputusan Guardiola untuk tetap bertahan atau tidak.
Pergeseran strategis Madrid dalam perencanaan lini tengah
Meskipun kekaguman terhadap pemain internasional Spanyol tersebut tak terbantahkan di dalam markas Bernabeu, pihak klub telah mencoret namanya dari daftar prioritas utama. Seperti dilaporkan oleh AS, fokus di Madrid kini beralih ke talenta muda yang sesuai dengan strategi perekrutan klub dalam mengidentifikasi prospek berpotensi tinggi. Bintang Crystal Palace, Adam Wharton, telah muncul sebagai sosok yang menarik perhatian, bersama dengan Kees Smit dari AZ Alkmaar dan Vitinha dari PSG. Nama-nama ini mewakili profil investasi yang berbeda saat juara Spanyol berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dalam skuad mereka setelah era legendaris Toni Kroos dan Luka Modric.
Keluarga Rodri enggan berkomentar tentang masa depannya.
Pihak klub pemain tetap bungkam terkait kemungkinan kepergiannya dari Etihad Stadium. Antonio Hernandez, ayah Rodri, baru-baru ini menanggapi spekulasi tersebut dalam sebuah penampilan publik. Berbicara di acara Penghargaan Olahraga Nasional, ia mengatakan: "Dia sangat nyaman di tempatnya saat ini. Anda akan memahami kerahasiaan alami dalam situasi seperti ini. Saya tidak tahu apa-apa dan saya mengatakan ini dengan jujur. Saya tidak tahu apa-apa, sejarah harus ditulis. Dia sangat antusias untuk pergi ke Piala Dunia."
Komentar ayahnya mencerminkan fokus profesional yang dipertahankan oleh gelandang City, yang baru-baru ini kembali menemukan ritme permainannya setelah absen karena cedera. Setelah absen dalam sebagian besar musim, termasuk kunjungan sebelumnya ke Bernabeu selama fase liga Liga Champions, Rodri kini telah tampil dalam 11 pertandingan Premier League berturut-turut. Kembalinya dia ke kondisi fisik penuh merupakan dorongan besar bagi Guardiola, tetapi tampaknya bertepatan dengan Madrid yang mulai mempertimbangkan opsi muda seperti Wharton.
Menjaga persaingan di Liga ChampionsPertandingan antara Real Madrid dan Manchester City telah menjadi pertandingan ikonik dalam sepak bola Eropa modern, menandai pertemuan ketujuh mereka dalam satu dekade. Meskipun pertarungan taktis di lapangan akan menjadi sorotan utama, narasi di balik pasar transfer selalu menjadi faktor yang dominan. Pihak Real Madrid secara historis menghargai profil Rodri, namun cedera yang dialaminya pada awal musim ini menciptakan jarak alami antara kedua belah pihak selama periode pemantauan yang krusial.
