Pihak klub pemain tetap bungkam terkait kemungkinan kepergiannya dari Etihad Stadium. Antonio Hernandez, ayah Rodri, baru-baru ini menanggapi spekulasi tersebut dalam sebuah penampilan publik. Berbicara di acara Penghargaan Olahraga Nasional, ia mengatakan: "Dia sangat nyaman di tempatnya saat ini. Anda akan memahami kerahasiaan alami dalam situasi seperti ini. Saya tidak tahu apa-apa dan saya mengatakan ini dengan jujur. Saya tidak tahu apa-apa, sejarah harus ditulis. Dia sangat antusias untuk pergi ke Piala Dunia."

Komentar ayahnya mencerminkan fokus profesional yang dipertahankan oleh gelandang City, yang baru-baru ini kembali menemukan ritme permainannya setelah absen karena cedera. Setelah absen dalam sebagian besar musim, termasuk kunjungan sebelumnya ke Bernabeu selama fase liga Liga Champions, Rodri kini telah tampil dalam 11 pertandingan Premier League berturut-turut. Kembalinya dia ke kondisi fisik penuh merupakan dorongan besar bagi Guardiola, tetapi tampaknya bertepatan dengan Madrid yang mulai mempertimbangkan opsi muda seperti Wharton.