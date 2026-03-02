Real Madrid mengalami tiga pukulan telak setelah Franco Mastantuono mendapat kartu merah yang aneh dan dua bintang lainnya diskors setelah kekalahan mahal melawan Getafe

Pertandingan melawan Getafe berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 bagi Madrid, menandai malam yang sangat mengecewakan di Santiago Bernabeu. Kekalahan ini membuat Los Blancos tetap tertahan di 60 poin di La Liga, tertinggal empat poin dari rival sengit mereka Barcelona. Dengan hanya 12 putaran tersisa dalam kompetisi, kekalahan ini telah secara signifikan meningkatkan kesulitan misi mereka untuk meraih gelar juara liga.

Meskipun taruhannya tinggi dan hasilnya mengecewakan, babak akhir pertandingan berlangsung relatif tenang. Namun, ketenangan yang tak terduga itu terpecah pada menit ke-95 saat serangan Getafe, ketika keputusan wasit yang kontroversial memicu bencana disiplin yang tak terduga dan mahal.