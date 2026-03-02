AFP
Real Madrid mengalami tiga pukulan telak setelah Franco Mastantuono mendapat kartu merah yang aneh dan dua bintang lainnya diskors setelah kekalahan mahal melawan Getafe
Malam yang mahal di Bernabeu
Pertandingan melawan Getafe berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 bagi Madrid, menandai malam yang sangat mengecewakan di Santiago Bernabeu. Kekalahan ini membuat Los Blancos tetap tertahan di 60 poin di La Liga, tertinggal empat poin dari rival sengit mereka Barcelona. Dengan hanya 12 putaran tersisa dalam kompetisi, kekalahan ini telah secara signifikan meningkatkan kesulitan misi mereka untuk meraih gelar juara liga.
Meskipun taruhannya tinggi dan hasilnya mengecewakan, babak akhir pertandingan berlangsung relatif tenang. Namun, ketenangan yang tak terduga itu terpecah pada menit ke-95 saat serangan Getafe, ketika keputusan wasit yang kontroversial memicu bencana disiplin yang tak terduga dan mahal.
Laporan wasit memegang kunci
Setelah wasit memberikan kartu kuning, Mastantuono kehilangan kendali dirinya sepenuhnya. Laporan menunjukkan bahwa pemain muda tersebut "berlebihan," dengan melontarkan komentar yang tidak pantas kepada wasit. Insiden ini mengakibatkan kartu merah langsung. Akibat langsung dari pengusiran Mastantuono adalah larangan bermain dalam pertandingan krusial pada hari Jumat, namun hukuman akhir bisa jauh lebih berat.
Situasi semakin memburuk saat remaja Argentina itu meninggalkan lapangan. Diketahui bahwa "saat ia menuju terowongan ruang ganti, ia juga mengatakan sesuatu kepada wasit keempat." Pada akhirnya, "perbedaan nuansa antara satu ungkapan dan ungkapan lain sangat menentukan," sehingga laporan resmi wasit menjadi kunci utama untuk memahami sejauh mana larangan yang akan dijatuhkan.
Krisis pertahanan mengancam dalam laga melawan Celta
Dampak dari kekalahan mengecewakan 1-0 melawan Getafe meluas jauh melampaui kartu merah kontroversial Mastantuono di masa injury time. Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan tiga pemain yang diskors untuk laga melawan Vigo, menciptakan masalah pemilihan pemain yang mendadak dan serius bagi staf pelatih menjelang laga tandang krusial mereka. Ancelotti harus mengelola skuad yang kekurangan pemain sambil berusaha mempertahankan impian gelar juara.
Bek Huijsen dan Carreras keduanya menerima kartu kuning kelima mereka dalam kampanye liga saat ini selama pertandingan, memicu skorsing otomatis satu pertandingan karena akumulasi kartu. Kehilangan dua figur pertahanan kunci ini, ditambah dengan absennya Mastantuono yang diwajibkan, secara signifikan mengurangi kedalaman skuad secara keseluruhan. Tim kini harus bertandang ke Balaídos untuk menghadapi Celta dengan skuad yang sangat lemah, memaksa reorganisasi mendadak.
Kesempatan yang terlewatkan untuk membuktikan nilainya.
Sebelum pengusiran dramatis, Mastantuono memiliki kesempatan emas untuk membuktikan nilainya di lapangan dan membantu timnya mengejar ketertinggalan dari Barcelona. Ia masuk menggantikan Arda Guler pada babak kedua, dan akhirnya bermain selama 25 menit di lapangan, termasuk waktu tambahan. Sayangnya, ia gagal memberikan dampak signifikan, "bermain dengan hati-hati" tanpa menunjukkan kilau ofensifnya yang biasa.
Kontribusi tunggalnya hanyalah tendangan lemah di akhir pertandingan yang dengan mudah ditangkap oleh kiper Getafe, David Soria. Waktu bermainnya di lapangan tidak akan membantu citranya di mata pendukung Madrid, terutama di tengah kekhawatiran tentang kesesuaiannya dengan tim.
