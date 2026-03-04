Getty Images Sport
Real Madrid mendapat sanksi larangan bermain bagi Franco Mastantuono akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Getafe, sementara duo bek mereka juga dijatuhi larangan bermain akibat kartu kuning
Mastantuono dijatuhi hukuman larangan bertanding dua pertandingan setelah bandingnya ditolak.
Komite Disiplin telah menjatuhkan sanksi larangan bermain dua pertandingan kepada Mastantuono atas "sikap penghinaan atau ketidakpedulian terhadap wasit" setelah ia menerima kartu merah langsung karena berdebat dengan wasit pertandingan. Real Madrid telah mengajukan banding terhadap kartu merah langsung tersebut, berharap agar pemain muda tersebut dapat ikut dalam perjalanan ke Celta Vigo akhir pekan ini, namun komite menolak klaim klub dan mempertahankan hukuman awal. Keputusan ini berarti Arbeloa harus menghadapi periode sulit tanpa salah satu opsi serangan kreatifnya.
Banding Real Madrid untuk beberapa pemain ditolak.
Selain kasus Mastantuono, klub juga berusaha membersihkan nama Aurélien Tchouaméni setelah gelandang Prancis tersebut mendapat kartu kuning dalam pertandingan yang sama. Klub berargumen bahwa pemain tersebut jelas-jelas menyentuh bola terlebih dahulu dan bahwa kontak selanjutnya dengan lawan Getafe hanyalah konsekuensi tak terhindarkan dari sifat fisik permainan. Namun, komite tidak terpengaruh oleh bukti video yang disediakan oleh klub ibu kota dan memutuskan untuk mempertahankan kartu kuning tersebut.
Keputusan Komite Disiplin menyatakan bahwa sanksi tetap berlaku, meskipun untungnya bagi mantan pemain Monaco, kartu kuning tersebut tidak menimbulkan suspensi langsung karena tidak memicu siklus kartu kuning. Penolakan banding ini menambah pekan yang menjengkelkan bagi hierarki Real Madrid, yang merasa pemain mereka ditargetkan secara tidak adil selama derby lokal. Fokus kini beralih ke bagaimana skuad akan beradaptasi dengan absennya pemain di barisan pertahanan.
Duo pertahanan absen dalam laga melawan Celta Vigo.
Dampak berantai dari pertandingan melawan Getafe terus dirasakan di lini pertahanan, di mana Arbeloa menghadapi dilema pemilihan pemain yang serius. Baik Dean Huijsen maupun Alvaro Carreras menerima kartu kuning dalam pertandingan sebelumnya, dan berbeda dengan Tchouameni, kartu kuning mereka memiliki konsekuensi langsung. Keduanya telah mencapai batas akumulasi kartu kuning, artinya mereka secara otomatis absen dalam pertandingan Jumat malam.
Komite telah mengonfirmasi kabar yang sudah diperkirakan, dengan masing-masing pemain dijatuhi hukuman skorsing satu pertandingan. Hal ini membuat staf pelatih Real Madrid harus buru-buru merombak barisan belakang yang sejauh ini menjadi tulang punggung musim mereka. Dengan dua pemain inti absen dari lini pertahanan dan Mastantuono tidak tersedia di lini depan.
Kekhawatiran terkait pemilihan pemain semakin meningkat bagi tim Arbeloa.
Waktu penangguhan ini jauh dari ideal, mengingat Real Madrid akan bertandang ke stadion di mana mereka sering menghadapi perlawanan sengit. Absennya Carreras dan Huijsen, khususnya, membuka peluang bagi pemain cadangan untuk membuktikan nilai mereka dalam lingkungan La Liga yang penuh tekanan. Arbeloa sudah kehilangan Raul Asencio dan Eder Militao, artinya dia harus menghadapi masalah pertahanan setelah putusan terbaru.
Arbeloa juga perlu menemukan keseimbangan taktis yang tepat untuk menggantikan gaya bermain Mastantuono. Seiring persaingan gelar semakin memanas, perubahan paksa ini bisa menjadi kunci dalam menentukan apakah raksasa Spanyol ini bisa mempertahankan momentum mereka dan mengejar selisih empat poin dari Barcelona.
