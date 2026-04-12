Real Madrid memperkuat posisinya dan meminta untuk mendengarkan rekaman VAR terkait tendangan Mbappé

Real Madrid sedang dilanda kekecewaan yang mendalam terhadap kinerja wasit Javier Albarruela Rojas dalam laga melawan Girona di La Liga, setelah ia mengabaikan pemberian tendangan penalti untuk bintang Prancis Kylian Mbappé, yang sebelumnya terkena sikutan di dalam kotak penalti.

Situs "Defensa Central" Spanyol melaporkan, berdasarkan sumber yang dekat dengan klub, bahwa manajemen Real Madrid menganggap insiden tersebut sebagai "salah satu tendangan penalti paling jelas musim ini", dan bersiap mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan rekaman audio dari teknologi Video Assistant Referee (VAR), yang dipimpin oleh wasit Trujillo Suárez, guna mengetahui bagaimana situasi tersebut dievaluasi di ruang kontrol.