Real Madrid memperingatkan bahwa target transfer Rodri lebih memilih bergabung dengan klub lain jika dia meninggalkan Manchester City

Mendieta, bagaimanapun, percaya bahwa ada satu hal yang mungkin membuat Rodri mempertimbangkan masa depannya di Manchester: kepergian Pep Guardiola. Ada spekulasi bahwa pelatih yang sering meraih gelar juara ini bisa meninggalkan City di akhir musim ini, yang merupakan musim ke-10-nya di Etihad Stadium. Guardiola menolak berkomentar tentang spekulasi tersebut, dengan alasan bahwa ia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya.

Dia mengatakan pada Desember: "Selama tiga atau empat tahun terakhir, setiap kali pada periode tertentu, seseorang menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Suatu saat nanti, ketika saya berusia 75 atau 76 tahun, saya akan meninggalkan Manchester City. Saya mengerti pertanyaan itu ketika kontrak saya akan berakhir, tetapi saya masih memiliki 18 bulan tersisa dan saya sangat senang dan bersemangat tentang perkembangan tim dan berada di sana. Itulah yang bisa saya katakan.

"Pertanyaan itu muncul setiap musim pada titik tertentu, dan saya baik-baik saja. Klub dan saya sangat terhubung dalam hal keputusan yang harus kami ambil, dan ketika waktunya tiba, itu akan terjadi. Tidak ada pembicaraan - akhir dari topik ini. Tidak ada pembicaraan. Saya tidak akan selamanya di sini, tetapi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan selamanya di sini. Tidak ada dari kita yang akan selamanya di dunia ini, tetapi tidak ada pembicaraan."

Guardiola telah memenangkan enam gelar Premier League dalam delapan upaya bersama City, serta membawa klub tersebut meraih gelar Liga Champions pertamanya pada 2023. Kepergiannya akan meninggalkan bayangan besar di klub, dan Mendieta percaya hal itu bisa membuat Rodri juga pergi.

Mantan gelandang Barcelona, Valencia, dan Middlesbrough itu menambahkan: "Jika ada perubahan, saya pikir waktunya akan tiba ketika Pep meninggalkan klub, sehingga Rodri juga akan mempertimbangkan masa depannya."