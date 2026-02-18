Getty/GOAL
Real Madrid memperingatkan bahwa target transfer Rodri lebih memilih bergabung dengan klub lain jika dia meninggalkan Manchester City
Rodri mendekati tahun terakhir kontraknya dengan City.
Masa depan jangka panjang Rodri di City, bagaimanapun, jauh dari pasti. Ia akan segera memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad Stadium, dan Real Madrid telah lama dikabarkan sebagai destinasi berikutnya. Madrid ahli dalam meyakinkan pemain untuk menyelesaikan kontrak mereka agar dapat pindah ke Bernabeu secara gratis, seperti yang mereka lakukan dengan Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, dan Antonio Rudiger di antara lainnya. Namun, legenda Spanyol Gaizka Mendieta percaya Rodri mungkin memiliki tujuan lain di benaknya.
Mendieta: Rodri memiliki hubungan yang erat dengan Barcelona.
Mendieta mengatakan kepada BetBrothers: "Ketika dia meninggalkan Man City, saya bisa membayangkan itu akan menjadi kesepakatan dengan klub, dan ada juga hubungan yang kuat dengan Barcelona. Ada Txiki Begiristain di sana dan tentu saja Pep Guardiola, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada keputusan pribadi Rodri. Saya masih berpikir akan sulit baginya untuk bergabung dengan Real Madrid."
Rodri diperkirakan akan tetap di City.
Mendieta memprediksi bahwa Rodri sebenarnya ingin tetap di City dan kembali ke performa terbaiknya sebelum mengalami cedera serius pada 2024, sebulan sebelum ia memenangkan Ballon d'Or.
Dia menambahkan: "Secara pribadi, saya rasa sulit melihat hal itu (dia pergi) terjadi, terutama mengingat Rodri, betapa dia terikat dengan klub dan segala hal lainnya. Itu harus menjadi situasi yang sangat ekstrem di mana dia terpaksa pergi daripada pergi hanya karena dia mau. Saya pikir dia ingin tetap di sana dan ingin tampil di level yang sama seperti saat dia bersaing untuk Ballon d'Or dan medali Liga Champions. Jadi, menurut saya, sebagai pemain, itu adalah tantangannya, dan itulah yang ingin dia buktikan untuk dirinya sendiri, klub, dan para penggemar."
Keputusan Guardiola untuk hengkang akan membuat Rodri mempertimbangkan kembali masa depannya.
Mendieta, bagaimanapun, percaya bahwa ada satu hal yang mungkin membuat Rodri mempertimbangkan masa depannya di Manchester: kepergian Pep Guardiola. Ada spekulasi bahwa pelatih yang sering meraih gelar juara ini bisa meninggalkan City di akhir musim ini, yang merupakan musim ke-10-nya di Etihad Stadium. Guardiola menolak berkomentar tentang spekulasi tersebut, dengan alasan bahwa ia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya.
Dia mengatakan pada Desember: "Selama tiga atau empat tahun terakhir, setiap kali pada periode tertentu, seseorang menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Suatu saat nanti, ketika saya berusia 75 atau 76 tahun, saya akan meninggalkan Manchester City. Saya mengerti pertanyaan itu ketika kontrak saya akan berakhir, tetapi saya masih memiliki 18 bulan tersisa dan saya sangat senang dan bersemangat tentang perkembangan tim dan berada di sana. Itulah yang bisa saya katakan.
"Pertanyaan itu muncul setiap musim pada titik tertentu, dan saya baik-baik saja. Klub dan saya sangat terhubung dalam hal keputusan yang harus kami ambil, dan ketika waktunya tiba, itu akan terjadi. Tidak ada pembicaraan - akhir dari topik ini. Tidak ada pembicaraan. Saya tidak akan selamanya di sini, tetapi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan selamanya di sini. Tidak ada dari kita yang akan selamanya di dunia ini, tetapi tidak ada pembicaraan."
Guardiola telah memenangkan enam gelar Premier League dalam delapan upaya bersama City, serta membawa klub tersebut meraih gelar Liga Champions pertamanya pada 2023. Kepergiannya akan meninggalkan bayangan besar di klub, dan Mendieta percaya hal itu bisa membuat Rodri juga pergi.
Mantan gelandang Barcelona, Valencia, dan Middlesbrough itu menambahkan: "Jika ada perubahan, saya pikir waktunya akan tiba ketika Pep meninggalkan klub, sehingga Rodri juga akan mempertimbangkan masa depannya."
