Real Madrid membuka peluang untuk melepas bintang utamanya... dan Paris menanti

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pelatih Álvaro Arbeloa menyatakan bertanggung jawab penuh atas kekalahan di Mallorca. Ia mengatakan, "Kekalahan ini menjadi tanggung jawab saya. Saya yang mengambil keputusan, menentukan susunan pemain, dan melakukan pergantian."

Namun, sang pelatih juga mengkritik para pemainnya dengan mengatakan: "Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kami tidak mampu menampilkan performa yang lebih baik di babak kedua," sambil secara jelas, tanpa menyebut nama, menunjuk salah satu pemain dengan mengatakan: "Pada momen di mana kami memiliki keunggulan, sebuah kesalahan membuat kami kebobolan gol. Ketika kehilangan pengawasan dan tidak mengawasi pemain, pada akhirnya kamu harus membayar harganya," yang dianggap oleh para pengamat sebagai serangan langsung terhadap pemain Prancis Eduardo Camavinga.

Pernyataan Arbeloa tersebut muncul sebagai tanggapan atas gol Morlanes yang membawa keunggulan 1-0, di mana Camavinga tampil buruk. Pemain Mallorca itu masuk dari belakang sendirian untuk memanfaatkan umpan Mafio, sementara bintang Prancis itu berlari di belakangnya dengan lambat, yang membuat rekan setimnya Rudiger menegurnya karena kurangnya intensitas dan konsentrasi, sebuah kesalahan yang membuat pertandingan menjadi rumit bagi tim Real Madrid.