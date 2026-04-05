Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BENFICAAFP

Diterjemahkan oleh

Real Madrid membuka peluang untuk melepas bintang utamanya... dan Paris menanti

A. Arbeloa
E. Camavinga
Real Madrid
Mallorca
LaLiga
Spanyol
Prancis

Kesalahan fatal yang membuat pemain tersebut tersingkir dari skuad Real Madrid

Real Madrid mengalami kesulitan untuk mempertahankan laju kemenangan mereka musim ini, setelah tim ini mengalami kekalahan telak di Mallorca pasca jeda internasional pada bulan Maret lalu.

Hal ini terjadi meskipun Real Madrid memasuki pertandingan tersebut dengan modal lima kemenangan beruntun, termasuk dua laga melawan Manchester City, serta peningkatan performa yang signifikan dari tim yang sedang bersiap untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions.

  • Tuduhan terhadap Arbeloa

    Menurut surat kabar Spanyol "AS", pelatih Álvaro Arbeloa menyatakan bertanggung jawab penuh atas kekalahan di Mallorca. Ia mengatakan, "Kekalahan ini menjadi tanggung jawab saya. Saya yang mengambil keputusan, menentukan susunan pemain, dan melakukan pergantian."

    Namun, sang pelatih juga mengkritik para pemainnya dengan mengatakan: "Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kami tidak mampu menampilkan performa yang lebih baik di babak kedua," sambil secara jelas, tanpa menyebut nama, menunjuk salah satu pemain dengan mengatakan: "Pada momen di mana kami memiliki keunggulan, sebuah kesalahan membuat kami kebobolan gol. Ketika kehilangan pengawasan dan tidak mengawasi pemain, pada akhirnya kamu harus membayar harganya," yang dianggap oleh para pengamat sebagai serangan langsung terhadap pemain Prancis Eduardo Camavinga.

    Pernyataan Arbeloa tersebut muncul sebagai tanggapan atas gol Morlanes yang membawa keunggulan 1-0, di mana Camavinga tampil buruk. Pemain Mallorca itu masuk dari belakang sendirian untuk memanfaatkan umpan Mafio, sementara bintang Prancis itu berlari di belakangnya dengan lambat, yang membuat rekan setimnya Rudiger menegurnya karena kurangnya intensitas dan konsentrasi, sebuah kesalahan yang membuat pertandingan menjadi rumit bagi tim Real Madrid.

    • Iklan

  • Kembalinya Bellingham

    Dalam konteks yang sama, Arbeloa menanti kembalinya Jude Bellingham untuk bermain penuh, karena kesalahan Camavinga merusak penampilannya yang sebenarnya tidak buruk di awal; ia tampil aktif dalam 30 menit pertama dengan tingkat akurasi umpan 43 dari 46, serta merebut 5 bola dan menciptakan satu peluang, namun kesalahan tersebut menyebabkan penurunannya sehingga ia diganti pada pergantian pertama pelatih dan Bellingham masuk menggantikannya.

    Pergantian ini dengan jelas menunjukkan bahwa posisi Camavinga di starting line-up kini sangat terancam setelah penampilannya di Stadion "Son Moix".

  • Pintu keberangkatan telah dibuka

    Dalam hal susunan pemain, prediksi awal menunjukkan bahwa Thiago Pieters akan dicoret, namun Arbeloa memilih untuk menempatkannya di bangku cadangan saat melawan Mallorca agar ia siap menghadapi Bayern Munich pada hari Selasa. Sementara itu, sang pelatih menegaskan bahwa Bellingham belum sepenuhnya siap dengan mengatakan: "Masuk akal jika kami tidak menunggu dia mencapai performa puncaknya karena dia hampir tidak pernah bermain. Ide utamanya adalah agar dia secara bertahap kembali ke ritme pertandingan."

    Surat kabar "AS" mengungkapkan bahwa Camavinga kini menyadari situasi masa depannya, terutama dengan keterbukaan Real Madrid terhadap ide menjualnya dan pemantauan Paris Saint-Germain terhadap situasinya selama musim panas mendatang.

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
LaLiga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY