Real Madrid memberikan pembaruan cedera Kylian Mbappe menjelang babak playoff Liga Champions melawan Benfica setelah striker tersebut absen dalam kemenangan atas Real Sociedad
Mbappe tidak dimainkan sebagai pemain cadangan pada akhir pekan.
Mbappe mencetak kedua gol Real Madrid dalam kekalahan 4-2 mereka di Estadio da Luiz pada matchday kedelapan Liga Champions. Andreas Schjelderup mencetak gol di kedua sisi penalti Vangelis Pavlidis menjelang akhir babak pertama, namun momen krusial pertandingan terjadi di menit-menit akhir laga.
Benfica membutuhkan gol keempat untuk memastikan tempat di babak playoff, dan pada menit ke-98, mereka mendapatkan tendangan bebas di posisi yang berbahaya. Kiper Anatoliy Trubin akhirnya mencetak gol sundulan di menit akhir untuk membawa tim Jose Mourinho lolos ke babak berikutnya Liga Champions dengan mengorbankan Marseille, sementara kemenangan 4-2 membuat Real Madrid terlempar dari delapan besar.
Kedua tim akan melanjutkan rivalitas mereka di Lisbon pada Selasa malam sebelum leg kedua di Spanyol pekan depan.
Real Madrid mempersiapkan diri untuk pertandingan Selasa dengan kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu malam, namun Mbappe tidak dimainkan dalam kemenangan kandang tersebut, memicu spekulasi bahwa ia mungkin absen dalam laga melawan tim Portugal.
Namun, Los Blancos telah memberikan pembaruan tentang Mbappe, yang merupakan top scorer di La Liga musim ini dengan 23 gol, termasuk golnya dalam kemenangan 2-0 di Valencia akhir pekan lalu.
Penjelasan ketidakhadiran Mbappe di Real Sociedad
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menjelaskan bahwa absennya Mbappe dalam pertandingan melawan Real Sociedad bersifat preventif akibat ketidaknyamanan fisik ringan.
"Mbappe dalam kondisi baik. Dia telah mengalami ketidaknyamanan ringan selama beberapa waktu dan berusaha untuk bermain, jadi hari ini kami tidak ingin mengambil risiko menjelang pertandingan Selasa," kata Arbeloa setelah kemenangan atas La Real.
Mbappe ikut berlatih pada Minggu meskipun namanya masuk dalam skuad pertandingan Real Madrid pada Sabtu, sementara Vinicius Junior dan Federico Valverde, yang keduanya menjadi starter dalam kemenangan atas tim Basque, menjalani program pemulihan.
Jude Bellingham absen karena cedera otot paha, sementara Eder Militao juga cedera. Rodrygo dan Raul Asencio, di sisi lain, diskors setelah menerima kartu merah masing-masing dalam pertandingan melawan Benfica bulan lalu.
Arbeloa menyoroti kemenangan pada Sabtu lalu.
Arbeloa merasa bahwa tim Real Madrid-nya menampilkan performa yang sempurna dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu. Gonzalo Garcia membuka skor pada menit kelima sebelum Mikel Oyarzabal menyamakan kedudukan dari titik penalti di pertengahan babak pertama. La Real hanya imbang selama empat menit sebelum Vinicius Junior mengembalikan keunggulan Los Blancos.
Valverde menambah gol ketiga Real Madrid pada menit ke-30, dan Vinicius Junior mencetak gol keduanya dan gol keempat timnya tak lama setelah restart untuk memastikan kemenangan yang membawa raksasa Madrid ke puncak klasemen sebelum pertandingan Barcelona melawan Girona pada Senin.
"Hari ini kami memang bermain bagus secara defensif, tapi di babak pertama kami juga melihat tim lawan yang lebih longgar, lebih lincah, dan mampu memutar bola lebih cepat," refleksi Arbeloa.
"Perlu dicatat bahwa kami telah bekerja dengan sangat baik selama seminggu. La Real berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu bermain di tengah pekan sementara lawan tidak. Kami datang dari pekan kerja yang bersih dan saya pikir hal itu sudah terlihat sejak awal."
Pujian untuk Vinicius
Arbeloa juga memuji Vinicius Junior, yang kembali ke tim untuk berduet dengan Garcia di lini depan setelah absen dalam kemenangan 2-0 atas Valencia akibat hukuman larangan bermain. Pemain Brasil itu mencetak gol ketujuh dan kedelapan di liga musim ini melawan La Real, dan setelah pertandingan, mantan bek tersebut mengatakan: "Saya telah melihat Vinicius yang luar biasa selama sebulan, bukan hanya dalam pertandingan ini. Dia bermain di level yang sangat tinggi, tidak terduga.
"Bagi saya, dia adalah pemain yang melampaui angka-angka, mampu mempengaruhi jalannya pertandingan. Dia adalah orang dengan hati yang besar dan rekan setim yang hebat. Kita beruntung memiliki dia."
