Mbappe mencetak kedua gol Real Madrid dalam kekalahan 4-2 mereka di Estadio da Luiz pada matchday kedelapan Liga Champions. Andreas Schjelderup mencetak gol di kedua sisi penalti Vangelis Pavlidis menjelang akhir babak pertama, namun momen krusial pertandingan terjadi di menit-menit akhir laga.

Benfica membutuhkan gol keempat untuk memastikan tempat di babak playoff, dan pada menit ke-98, mereka mendapatkan tendangan bebas di posisi yang berbahaya. Kiper Anatoliy Trubin akhirnya mencetak gol sundulan di menit akhir untuk membawa tim Jose Mourinho lolos ke babak berikutnya Liga Champions dengan mengorbankan Marseille, sementara kemenangan 4-2 membuat Real Madrid terlempar dari delapan besar.

Kedua tim akan melanjutkan rivalitas mereka di Lisbon pada Selasa malam sebelum leg kedua di Spanyol pekan depan.

Real Madrid mempersiapkan diri untuk pertandingan Selasa dengan kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu malam, namun Mbappe tidak dimainkan dalam kemenangan kandang tersebut, memicu spekulasi bahwa ia mungkin absen dalam laga melawan tim Portugal.

Namun, Los Blancos telah memberikan pembaruan tentang Mbappe, yang merupakan top scorer di La Liga musim ini dengan 23 gol, termasuk golnya dalam kemenangan 2-0 di Valencia akhir pekan lalu.