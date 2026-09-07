"Tentu saya lebih memilih AC Milan. Tetapi Inter adalah lawan yang sangat layak dihormati. Tim berkualitas. Saat saya melihat hasil undian, pikiran saya langsung tertuju kepada Thuram karena kami sangat akrab. Tetapi mereka juga punya Lautaro, penyerang yang mampu membuat perbedaan. Tentu saya berharap bukan dalam kasus ini. Mourinho? Motivator yang hebat, dia sedang menularkan kepada grup pengalaman dari kariernya selama bertahun-tahun. Merupakan sebuah kesenangan dan kehormatan bisa dilatih olehnya. Kami semua bersatu, tetapi kami juga seperti itu tahun lalu. Sayangnya hasil tidak selalu datang. Lihatlah Prancis saya: kami ingin memenangi Piala Dunia, tetapi kami bahkan tidak berhasil mencapai final..."