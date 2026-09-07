Menjelang debut di Liga Champions melawan Inter, Kylian Mbappé berbicara kepada Sky Sport: "Saya tidak sabar untuk memulai, ini adalah kompetisi yang melahirkan mimpi. Saya merasa sangat baik, begitu juga seluruh tim. Kami akan siap".
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Real Madrid, Mbappé: "Inter? Saya lebih memilih AC Milan, tetapi mereka layak dihormati"
Hubungan dengan Vinicius
"Saya tidak cocok dengan Vinicius? Itu hanya pendapat. Saya tidak bisa mengendalikan jutaan rumor yang terdengar ketika Anda bermain di klub terbesar di dunia. Yang penting bagi saya adalah meningkatkan setiap detail di lapangan, untuk membantu tim. Saya dan Vinicius harus meningkat dalam fase bertahan? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya selalu bisa berkembang. Tapi saya tidak suka membandingkan diri dengan rekan-rekan sesama pemain, karena kalau begitu saya harus menyoroti apa yang saya lakukan dan tidak dilakukan orang lain...".
Ballon d'Or
"Ini adalah penghargaan bergengsi yang ingin dimenangi oleh setiap pesepakbola. Mereka sering bertanya kepada saya apakah kali ini giliran saya, bahkan saat saya berjalan di jalanan Madrid. Dan ada yang menganggap saya sebagai yang terbaik di dunia… Saya pikir ini adalah tahun yang bagus untuk memenanginya, tetapi saya tidak tahu apakah pada akhirnya pemungutan suara akan membuktikan saya benar".
Lebih baik AC Milan
"Tentu saya lebih memilih AC Milan. Tetapi Inter adalah lawan yang sangat layak dihormati. Tim berkualitas. Saat saya melihat hasil undian, pikiran saya langsung tertuju kepada Thuram karena kami sangat akrab. Tetapi mereka juga punya Lautaro, penyerang yang mampu membuat perbedaan. Tentu saya berharap bukan dalam kasus ini. Mourinho? Motivator yang hebat, dia sedang menularkan kepada grup pengalaman dari kariernya selama bertahun-tahun. Merupakan sebuah kesenangan dan kehormatan bisa dilatih olehnya. Kami semua bersatu, tetapi kami juga seperti itu tahun lalu. Sayangnya hasil tidak selalu datang. Lihatlah Prancis saya: kami ingin memenangi Piala Dunia, tetapi kami bahkan tidak berhasil mencapai final..."
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