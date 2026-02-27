Getty
Real Madrid khawatir Kylian Mbappe yang cedera akan absen dalam laga Liga Champions melawan Manchester City, kata direktur klub
Madrid menunggu kejelasan lebih lanjut dari departemen medis.
Para raksasa Eropa telah dipertemukan untuk keenam kalinya di babak gugur sejak musim 2019-20, menandai dimulainya pertarungan besar-besaran di level kontinental. Pertandingan ini merupakan kelanjutan dari rivalitas modern Eropa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari babak-babak akhir kompetisi. Meskipun kedua tim telah bertemu sebelumnya di babak grup musim ini - di mana City meraih kemenangan comeback 2-1 pada Desember - taruhannya di babak gugur jauh lebih tinggi. Pihak Real Madrid kini cemas apakah striker andalan mereka, nomor sembilan, akan fit untuk memimpin lini serang melawan tim Pep Guardiola, sementara klub menunggu kejelasan lebih lanjut dari departemen medis mengenai ketersediaannya untuk dua leg pertandingan tersebut.
Direktur Real Madrid mengutarakan kekhawatiran terkait Mbappe.
Berbicara segera setelah undian, Butragueno tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya terkait status penyerang tersebut. Absennya pemain internasional Prancis itu akan menjadi pukulan telak bagi rencana taktis Alvaro Arbeloa, mengingat kemampuannya untuk menentukan hasil pertandingan melalui serangan balik. Pihak manajemen Real Madrid jelas berharap pemulihan cepat, namun ketidakpastian tanggal kembalinya sang pemain menimbulkan kecemasan internal yang signifikan di Santiago Bernabeu seiring mendekatnya leg pertama.
Selama wawancara pasca undian, Butragueno jujur tentang situasi yang melibatkan penyerang tersebut, mengatakan: "Semoga ini bukan hal yang serius, karena dia sangat penting bagi kami. Saat ini, kami tidak tahu apakah dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City."
Kebiasaan persaingan antara Manchester City
Di luar kekhawatiran cedera, undian ini sekali lagi mempertemukan Los Blancos dengan tim yang telah mereka kenal dengan sangat baik selama dekade terakhir. Pertarungan taktik yang seru telah menjadi tema yang berulang dalam Liga Champions, dengan kedua tim saling berhadapan dalam beberapa pertandingan paling berkesan dalam sejarah turnamen ini. Butragueno mengakui sifat berulang dari undian ini dan rasa hormat yang ada antara dua raksasa sepak bola ini.
Menyikapi frekuensi pertemuan ini, sang direktur mencatat: "Lucunya, kita bermain melawan mereka setiap musim. Saya pikir ini sudah lima kali berturut-turut. Kita saling mengenal dengan baik. Mereka memiliki tim dan skuad yang hebat, dan itu memberi Guardiola banyak opsi. Kita bermain di kandang pada pertandingan pertama, artinya kita harus mendapatkan hasil bagus yang bisa kita pertahankan di Manchester."
Harapan untuk sebuah klasik Eropa lainnya
Meskipun ada bayang-bayang ketidakhadiran Mbappe yang mengancam, pertandingan ini dianggap sebagai puncak sepak bola klub Eropa. Kedua tim dikenal dengan gaya menyerang yang agresif dan keunggulan teknis, menjanjikan pertunjukan yang akan menarik perhatian dunia. Analisis awal menunjukkan bahwa pertandingan ini akan seimbang seperti biasa, meskipun City mungkin memiliki keunggulan psikologis setelah kemenangan mereka di fase grup pada awal musim ini.
Bagi Real Madrid, misi tetap jelas: menemukan cara untuk mengatasi rintangan City, terlepas dari apakah mereka memiliki bintang Prancis mereka atau tidak. Butragueno menyimpulkan dengan menyoroti nilai hiburan yang dibawa oleh pertandingan bergengsi ini ke panggung global. Ia menambahkan: "Biasanya ada gol, ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa Anda lihat di dunia. Orang-orang akan sangat menikmatinya karena ini adalah pertandingan menyerang, dengan dua tim yang ingin mendominasi."
