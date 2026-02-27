Real Madrid khawatir Kylian Mbappe yang cedera akan absen dalam laga Liga Champions melawan Manchester City, kata direktur klub

Di luar kekhawatiran cedera, undian ini sekali lagi mempertemukan Los Blancos dengan tim yang telah mereka kenal dengan sangat baik selama dekade terakhir. Pertarungan taktik yang seru telah menjadi tema yang berulang dalam Liga Champions, dengan kedua tim saling berhadapan dalam beberapa pertandingan paling berkesan dalam sejarah turnamen ini. Butragueno mengakui sifat berulang dari undian ini dan rasa hormat yang ada antara dua raksasa sepak bola ini.

Menyikapi frekuensi pertemuan ini, sang direktur mencatat: "Lucunya, kita bermain melawan mereka setiap musim. Saya pikir ini sudah lima kali berturut-turut. Kita saling mengenal dengan baik. Mereka memiliki tim dan skuad yang hebat, dan itu memberi Guardiola banyak opsi. Kita bermain di kandang pada pertandingan pertama, artinya kita harus mendapatkan hasil bagus yang bisa kita pertahankan di Manchester."