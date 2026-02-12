Real Madrid khawatir cedera Jude Bellingham bisa membuatnya absen lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

Gelandang andalan klub mengalami cedera lebih dari seminggu yang lalu dalam pertandingan derby melawan Rayo Vallecano, sebuah insiden yang terjadi dalam 10 menit pertama pertandingan.

Insiden tersebut terjadi setelah Bellingham melakukan sprint menuju garis samping, di mana ia tiba-tiba terhenti karena merasakan nyeri tajam di bagian belakang paha. Reaksinya segera dan mengkhawatirkan; tangannya langsung menyentuh otot hamstring-nya saat ia terjatuh ke rumput, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya.

Adegan yang terjadi selanjutnya menjadi pertanda buruk bagi para penggemar Madrid. Bellingham harus diganti segera, dan kamera televisi menangkap momen saat pemain internasional Inggris itu menutupi wajahnya dengan kausnya saat mendapat perawatan di pinggir lapangan. Meskipun awalnya diharapkan hanya cedera ringan, suasana telah berubah secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.