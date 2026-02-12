AFP
Real Madrid khawatir cedera Jude Bellingham bisa membuatnya absen lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.
Kekhawatiran cedera baru mengguncang Bernabeu
Gelandang andalan klub mengalami cedera lebih dari seminggu yang lalu dalam pertandingan derby melawan Rayo Vallecano, sebuah insiden yang terjadi dalam 10 menit pertama pertandingan.
Insiden tersebut terjadi setelah Bellingham melakukan sprint menuju garis samping, di mana ia tiba-tiba terhenti karena merasakan nyeri tajam di bagian belakang paha. Reaksinya segera dan mengkhawatirkan; tangannya langsung menyentuh otot hamstring-nya saat ia terjatuh ke rumput, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya.
Adegan yang terjadi selanjutnya menjadi pertanda buruk bagi para penggemar Madrid. Bellingham harus diganti segera, dan kamera televisi menangkap momen saat pemain internasional Inggris itu menutupi wajahnya dengan kausnya saat mendapat perawatan di pinggir lapangan. Meskipun awalnya diharapkan hanya cedera ringan, suasana telah berubah secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Jadwal pemulihan dapat berlipat ganda menjadi dua bulan.
Setelah menjalani serangkaian tes medis yang dilakukan oleh staf medis Madrid, pemain berusia 22 tahun tersebut didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Evaluasi medis awal memberikan secercah harapan, dengan perkiraan masa pemulihan sekitar satu bulan untuk pemain bernomor punggung 5 klub tersebut. Hal ini akan memungkinkan dia kembali tepat waktu untuk fase krusial musim ini, saat Madrid berusaha mempertahankan persaingan di semua front.
Namun, harapan tersebut tampaknya memudar. Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez de Mon, ada kekhawatiran yang semakin besar di dalam klub bahwa jadwal pemulihan dapat diperpanjang hingga dua bulan. Prognosis yang direvisi ini akan membuat Bellingham absen dari lapangan jauh lebih lama dari yang diperkirakan semula, mengubah absen yang dapat dikelola menjadi krisis penuh.
Otot semitendinosus merupakan otot krusial untuk gerakan eksplosif, dan tim medis Madrid dikenal sangat berhati-hati dalam menangani cedera hamstring yang kambuh. Jika jadwal dua bulan ini dikonfirmasi, Bellingham tidak akan tampil dalam seragam putih hingga pertengahan April, melewatkan periode krusial kalender yang akan menentukan kesuksesan Madrid di kompetisi domestik dan Eropa.
Jadwal pertandingan yang menakutkan bagi Los Blancos
Jika skenario terburuk ini terjadi, gelandang tersebut akan absen dalam sejumlah pertandingan penting La Liga. Daftar pertandingan yang akan dia lewatkan termasuk laga-laga sulit melawan Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo, dan Elche. Yang paling mencolok, dia akan absen dalam derby ibu kota melawan rival sengit Atletico Madrid, pertandingan yang bisa menjadi penentu dalam perebutan gelar juara.
Namun, dampaknya melampaui batas domestik. Bellingham pasti tidak akan tersedia untuk pertandingan playoff Liga Champions melawan Benfica. Selain itu, jika Real Madrid berhasil melaju melewati raksasa Portugal tanpa dia, dia juga mungkin absen dalam babak 16 besar, di mana tim-tim besar Eropa seperti Manchester City atau Sporting CP bisa menjadi lawan.
Arbeloa menghadapi ujian krusial tanpa pemain andalannya.
Absennya Bellingham dalam waktu yang lama ini merupakan pukulan besar bagi masa jabatan Arbeloa sebagai pelatih. Setelah menggantikan Xabi Alonso pada Januari, manajer baru ini kini harus menghadapi krisis cedera besar pertamanya di salah satu tahap paling krusial musim ini.
Bellingham telah menjadi motor penggerak tim Madrid, mencetak enam gol dalam 28 pertandingan sejauh ini musim ini, dan absennya dia akan memaksa Arbeloa untuk merombak lini tengah yang sudah mendapat sorotan sepanjang musim ini. Dengan situasi Arda Guler yang dilaporkan tegang dan skuad yang beradaptasi dengan formasi taktis baru, hilangnya gol dan semangat Bellingham menjadi masalah besar bagi manajer.
Ini adalah masalah yang bisa dihindari oleh pelatih muda tersebut saat mereka berusaha mengejar selisih satu poin dengan pemimpin La Liga Barcelona dan menghadapi babak playoff Liga Champions setelah gagal finis di delapan besar fase grup.
