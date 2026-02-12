Getty Images Sport
Real Madrid kembali dilanda cedera Kylian Mbappe yang baru, dengan masalah lutut yang terus berlanjut menjelang pertandingan melawan Real Sociedad
Mbappe absen dari latihan di Valdebebas.
Mbappe telah absen secara mencolok dari skuad utama, setelah menghabiskan dua hari berturut-turut berlatih terpisah dari rekan-rekannya, terkurung di gym daripada ikut serta dalam latihan taktis di lapangan. Kabar ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan pendukung, terutama mengingat pentingnya jadwal pertandingan yang akan datang.
Menurut Sport, penyerang tersebut mengalami ketidaknyamanan yang persisten di lutut kirinya. Meskipun klub belum merilis laporan medis resmi yang menjelaskan robekan atau cedera spesifik, ketidakmampuannya berlatih hanya 48 jam sebelum pertandingan menunjukkan bahwa situasi ini ditangani dengan perhatian serius. Bagi seorang pemain yang bergantung pada gerakan eksplosif dan kecepatan, masalah pada sendi lutut tentu saja ditangani dengan sangat hati-hati oleh staf medis. Arbeloa, yang berusaha mempertahankan tekanan di puncak klasemen, kini dihadapkan pada dilema pemilihan pemain saat mempersiapkan diri untuk salah satu pertandingan kandang tersulit musim ini.
- Getty Images Sport
Masalah lutut yang berulang memicu kekhawatiran di Madrid.
Apa yang membuat kemunduran terbaru ini begitu mengkhawatirkan bagi petinggi Madrid adalah bahwa hal ini tampaknya merupakan kambuhnya masalah lama. Mbappe mengalami keseleo di lutut kiri yang sama pada Desember lalu, dan meskipun tampaknya telah pulih sepenuhnya, alarm kembali berbunyi. Cedera berulang sering kali menandakan kelemahan mendasar atau kembalinya terlalu dini ke aksi kompetitif, dan departemen medis klub akan berusaha keras untuk menghindari absen jangka panjang.
Selama sesi pagi pada Kamis, Mbappe terlihat bekerja bersama fisioterapis khusus untuk mengurangi peradangan. Namun, fakta bahwa ia belum beralih ke latihan bola individu di lapangan menunjukkan bahwa ia masih jauh dari siap bertanding. Bintang Prancis ini menjadi pusat serangan Madrid musim ini, dan absennya dia akan meninggalkan kekosongan besar di lini depan. Dengan persaingan gelar memasuki fase krusial, kehilangan penyerang utama mereka karena masalah lutut kronis adalah hal terakhir yang dibutuhkan oleh juara bertahan.
Arbeloa menghadapi krisis cedera yang semakin parah.
Waktu cedera Mbappe tidak bisa lebih buruk lagi bagi manajer Arbeloa. Madrid saat ini hanya tertinggal satu poin dari rival Barcelona di klasemen La Liga, dan kekalahan melawan Real Sociedad yang sedang dalam performa bagus bisa menjadi bencana bagi ambisi gelar mereka. Tim tamu Basque saat ini merupakan salah satu tim paling berbahaya di divisi ini, membuktikan kualitas mereka dengan kemenangan atas Athletic Club di Copa del Rey pada Rabu malam.
Namun, daftar cedera tidak berhenti pada Mbappe. Arbeloa sudah menghadapi krisis yang telah menyingkirkan beberapa pemain kunci. Jude Bellingham, Rodrygo, dan Eder Militao masih dalam tahap pemulihan yang berbeda-beda dan tidak akan tampil akhir pekan ini. Untuk memperburuk keadaan, bek muda Raul Asencio juga absen dari sesi latihan terbaru, dengan klub mengonfirmasi bahwa ia mengalami gejala flu. Dengan begitu banyak bintang utama yang berada di ruang perawatan, kedalaman skuad diuji hingga batas maksimal, meninggalkan manajer dengan sangat sedikit opsi untuk merotasi skuad yang lelah.
- Getty Images Sport
Dihimbau untuk berhati-hati menjelang pertandingan melawan Benfica.
Meskipun fokus utama saat ini adalah pada laga liga pada Sabtu, kehadiran Liga Champions yang semakin dekat tak diragukan lagi mempengaruhi proses pengambilan keputusan klub. Madrid akan menghadapi Benfica pada Selasa dalam laga Eropa yang krusial, dan staf medis menekankan pesan kehati-hatian yang ekstrem. Jika Mbappe dipaksa bermain dengan rasa sakit melawan Sociedad, ia berisiko memperparah cedera lututnya dan absen dalam perjalanan ke Lisbon.
Keputusan akhir mengenai ketersediaannya diharapkan setelah sesi latihan pada Jumat, yang akan menjadi tes kebugaran definitif. Jika ia tidak dapat menyelesaikan sesi latihan penuh bersama tim, ia hampir pasti akan dicoret dari skuad untuk menghadapi tim Basque. Arbeloa menyadari bahwa meskipun liga sangat penting, Liga Champions merupakan bagian dari DNA klub, dan memiliki Mbappe yang bugar untuk babak gugur adalah prioritas. Untuk saat ini, para penggemar Madrid hanya bisa menonton dan menunggu, berharap bahwa masalah lutut bintang mereka hanyalah hambatan sementara rather than pukulan yang menentukan musim.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan