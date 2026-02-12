Real Madrid kembali dilanda cedera Kylian Mbappe yang baru, dengan masalah lutut yang terus berlanjut menjelang pertandingan melawan Real Sociedad

Mbappe telah absen secara mencolok dari skuad utama, setelah menghabiskan dua hari berturut-turut berlatih terpisah dari rekan-rekannya, terkurung di gym daripada ikut serta dalam latihan taktis di lapangan. Kabar ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan pendukung, terutama mengingat pentingnya jadwal pertandingan yang akan datang.

Menurut Sport, penyerang tersebut mengalami ketidaknyamanan yang persisten di lutut kirinya. Meskipun klub belum merilis laporan medis resmi yang menjelaskan robekan atau cedera spesifik, ketidakmampuannya berlatih hanya 48 jam sebelum pertandingan menunjukkan bahwa situasi ini ditangani dengan perhatian serius. Bagi seorang pemain yang bergantung pada gerakan eksplosif dan kecepatan, masalah pada sendi lutut tentu saja ditangani dengan sangat hati-hati oleh staf medis. Arbeloa, yang berusaha mempertahankan tekanan di puncak klasemen, kini dihadapkan pada dilema pemilihan pemain saat mempersiapkan diri untuk salah satu pertandingan kandang tersulit musim ini.