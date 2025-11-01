Getty Images Sport
Real Madrid Kehilangan Sosok Penting! Xabi Alonso Akui Terkejut Dengan Cedera Dani Carvajal
Carvajal kembali mengalami cedera
Carvajal menandai kembalinya ke lapangan dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di Santiago Bernabeu, masuk sebagai pemain pengganti selama 20 menit terakhir pertandingan. Meskipun ia membantu Real Madrid mempertahankan keunggulan tipis satu gol atas Tim Catalan, penampilannya akan dikenang karena perdebatannya dengan kompatriotnya,
Lamine Yamal.
Pada hari Senin, malam setelah Madrid mengakhiri empat kekalahan beruntun mereka melawan Barca, klub merilis pernyataan medis yang mengejutkan terkait kondisi Carvajal setelah ia dikabarkan merasa tidak nyaman selepas El Clasico. “Setelah tes yang dilakukan terhadap kapten kami, Dani Carvajal, oleh Layanan Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami sendi longgar di lutut kanannya. Carvajal akan menjalani artroskopi," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Sang kapten telah menjalani operasi artroskopi, tetapi dipastikan absen hingga Januari 2026. Ini akan menjadi ujian lainnya bagi Carvajal, yang menghabiskan sebagian besar laga musim 2024/25 di bangku cadangan setelah mengalami cedera ACL. El Clasico juga menandai penampilan pertamanya sejak cedera otot yang dideritanya saat derby melawan Atletico Madrid pada bulan September, yang membuatnya absen dalam lima pertandingan.
Alonso menunggu Carvajal untuk paruh kedua musim ini
Berbicara dalam konferensi pers pada hari Jumat, Alonso mengatakan: "Carva bermain selama 20 menit, dia bermain sangat baik, dia berkompetisi... dan pada Senin pagi sungguh mengejutkan menerima panggilan dari dokter itu. Kami pasti akan merindukannya. Dan karena sepertinya kami akan mengandalkannya... Kami pikir [dia akan absen selama] tujuh atau delapan pekan. Kami menunggunya."
Alexander-Arnold pulih di waktu yang tepat
Alonso akan khawatir karena tidak mendapatkan jasa Carvajal. Pemain berusia 33 tahun itu adalah pemenang sejati dan pemimpin sejati, seorang pemain yang membawa pengalaman berharga serta soliditas pertahanan. Ketidakhadirannya pasti akan menghambat rencana sang manajer, karena ia diyakini mengandalkan Carvajal untuk pertandingan-pertandingan besar.
Namun, ia akan merasa lega karena Trent Alexander-Arnold pulih lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pemain internasional Inggris tersebut mengalami cedera hamstring saat debutnya di Liga Champions untuk Madrid melawan Marseille pada bulan September, dan harus ditarik keluar dalam lima menit pertama pertandingan. Sejak itu, ia telah absen dalam tujuh pertandingan karena cedera tersebut dan tetap menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kekalahan dari Barca akhir pekan lalu – panggilan pertamanya ke skuad sejak pulih.
Pertandingan mendatang juga menawarkan kesempatan emas bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk memperkuat posisinya sebagai pemain inti di tim inti Alonso. Ia diperkirakan akan tampil melawan Valencia di Santiago Bernabeu, dan jika semuanya berjalan lancar, Alexander-Arnold bisa mendapatkan tempat utama melawan mantan klubnya, Liverpool, saat Los Blancos bertandang ke Anfield di Liga Champions minggu depan. Sang pemain baru tampil lima kali musim ini, dengan total bermain hanya 151 menit. Performa yang konsisten di starting XI dapat membantunya menemukan kembali performa terbaiknya dan membangun momentum berharga menuju paruh kedua musim 2025/26 - dan bisa mendapat tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang.
Alonso harus putar otak untuk menangani masalah cedera
Proyek Alonso di ibu kota Spanyol telah dimulai dengan gemilang. Kecuali kekalahan telak 5-2 dari Atletico di Metropolitano, Real Madrid hampir sempurna. Tim telah menunjukkan soliditas pertahanan yang baru, sementara lini serang, yang dipimpin oleh Kylian Mbappe yang tak terhentikan, tampil gemilang dan memberikan kontribusi di momen-momen penting, meskipun belum mencapai performa maksimal. Madrid telah memenangkan 12 dari 13 pertandingan mereka musim ini, dengan kemenangan mereka atas Barcelona akhirnya membebaskan klub dari kutukan pertandingan besar.
Namun, cedera tetap menjadi faktor yang tak terkendali, dan salah satu faktor yang dapat menentukan sejauh mana Madrid akan melangkah musim ini. Mereka saat ini kehilangan duo bek tengah Antonio Rudiger dan David Alaba, yang diperkirakan akan absen setidaknya selama satu bulan lagi. Cedera Carvajal juga merupakan cedera bek ke-47 dalam dua musim terakhir.
Fede Valverde telah menggantikan Carvajal dan Alexander-Arnold sebagai bek kanan sementara, dan ia tampil gemilang. Ia juga tampak kelelahan di akhir laga El Clasico, meminta untuk digantikan karena kelelahan. Pemain Uruguay tersebut belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jika ia cedera, kedalaman lini tengah akan terlalu tipis. Meskipun rotasi telah menjadi kunci bagi Alonso dan staf pelatihnya, mereka harus ekstra hati-hati dalam beberapa pekan mendatang. Kondisi kebugaran para pemain kunci dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan musim Los Blancos.
