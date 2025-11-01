Real Madrid Kehilangan Sosok Penting! Xabi Alonso Akui Terkejut Dengan Cedera Dani Carvajal

Alonso akan khawatir karena tidak mendapatkan jasa Carvajal. Pemain berusia 33 tahun itu adalah pemenang sejati dan pemimpin sejati, seorang pemain yang membawa pengalaman berharga serta soliditas pertahanan. Ketidakhadirannya pasti akan menghambat rencana sang manajer, karena ia diyakini mengandalkan Carvajal untuk pertandingan-pertandingan besar.

Namun, ia akan merasa lega karena Trent Alexander-Arnold pulih lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pemain internasional Inggris tersebut mengalami cedera hamstring saat debutnya di Liga Champions untuk Madrid melawan Marseille pada bulan September, dan harus ditarik keluar dalam lima menit pertama pertandingan. Sejak itu, ia telah absen dalam tujuh pertandingan karena cedera tersebut dan tetap menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kekalahan dari Barca akhir pekan lalu – panggilan pertamanya ke skuad sejak pulih.

Pertandingan mendatang juga menawarkan kesempatan emas bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk memperkuat posisinya sebagai pemain inti di tim inti Alonso. Ia diperkirakan akan tampil melawan Valencia di Santiago Bernabeu, dan jika semuanya berjalan lancar, Alexander-Arnold bisa mendapatkan tempat utama melawan mantan klubnya, Liverpool, saat Los Blancos bertandang ke Anfield di Liga Champions minggu depan. Sang pemain baru tampil lima kali musim ini, dengan total bermain hanya 151 menit. Performa yang konsisten di starting XI dapat membantunya menemukan kembali performa terbaiknya dan membangun momentum berharga menuju paruh kedua musim 2025/26 - dan bisa mendapat tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang.