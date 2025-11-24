BOOM! Vinicius Junior Ultimatum Real Madrid, TIDAK AKAN Perpanjang Kontrak!

Alonso berusaha meredakan kontroversi menyangkut Vini setelah mengalahkan Barca. Ia berkata kepada wartawan: “Hari Rabu kami mengadakan pertemuan dengan seluruh pemain, dan Vinicius sangat baik, tanpa cela. Dia bicara dari hati, dengan ketulusan, dan bagi saya masalahnya selesai.”

“Bagi saya [permintaan maaf Vinicius] adalah pernyataan yang sangat berharga, sangat positif, dan Vinicius penuh kejujuran. Yang penting adalah apa yang ia sampaikan kepada rekan setim, klub, suporter. Bagi saya, masalahnya sudah selesai.”

Real Madrid memilih untuk tidak menghukum Vinicius atas aksi tantrumnya, seperti dikonfirmasi Alonso: "Sudah selesai, tidak akan ada tindakan."