BOOM! Vinicius Junior Ultimatum Real Madrid, TIDAK AKAN Perpanjang Kontrak!
Vinicius dan Alonso jadi sorotan di Madrid
Kontrak Vinicius Junior di Real Madrid habis pada 2027 dan belum ada kesepakatan dengan Los Blancos untuk memperpanjang masa baktinya. Menurut The Athletic, ia sudah memberi tahu Madrid bahwa ia tidak akan memperbarui kontrak "selama hubungannya dengan Alonso masih tegang". Ketegangan antara keduanya sempat mencuri perhatian pada laga El Clesico melawan Barcelona awal musim ini, ketika Vinicius terlihat marah besar setelah ditarik keluar oleh Alonso di babak kedua. Ia memang meminta maaf secara terbuka setelahnya, namun justru semakin memicu tanda tanya karena tidak menyebut nama sang pelatih sama sekali.
Reaksi Alonso soal tantrumnya Vini
Alonso berusaha meredakan kontroversi menyangkut Vini setelah mengalahkan Barca. Ia berkata kepada wartawan: “Hari Rabu kami mengadakan pertemuan dengan seluruh pemain, dan Vinicius sangat baik, tanpa cela. Dia bicara dari hati, dengan ketulusan, dan bagi saya masalahnya selesai.”
“Bagi saya [permintaan maaf Vinicius] adalah pernyataan yang sangat berharga, sangat positif, dan Vinicius penuh kejujuran. Yang penting adalah apa yang ia sampaikan kepada rekan setim, klub, suporter. Bagi saya, masalahnya sudah selesai.”
Real Madrid memilih untuk tidak menghukum Vinicius atas aksi tantrumnya, seperti dikonfirmasi Alonso: "Sudah selesai, tidak akan ada tindakan."
Bintang Real Madrid lain juga tidak senang dengan Alonso?
Menurut Mundo Deportivo, Vinicius bukan satu-satunya pemain yang tidak cocok dengan Alonso. Jude Bellingham, Fede Valverde, Endrick, dan Rodrygo juga disebut tidak memiliki hubungan baik dengan pelatih asal Spanyol itu.
Rodrygo, yang sempat digosipkan akan hengkang musim panas lalu, baru tiga kali menjadi starter di La Liga musim ini. Endrick kemungkinan besar akan dipinjamkan ke Lyon. Valverde pun harus mengklarifikasi kabar bahwa ia menolak bermain lebih bertahan sesuai instruksi Alonso.
Hasil minor juga memperburuk suasana di klub. Kekalahan di Liga Champions dari Liverpool, disusul imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano, membuat fans kecewa dan mereka juga tidak puas dengan dengan gaya bermain El Real. Madrid kemudian kembali gagal menang, bermain 2-2 melawan Elche, dengan Bellingham menyelamatkan satu poin lewat gol di menit akhir.
Alasan Alonso cadangkan Vinicius
Berbicara setelah hasil imbang di Elche, Alonso ditanya mengapa ia kembali mencadangkan Vinicius. Ia menegaskan bahwa keputusan itu sudah dibicarakan sebelumnya.
“Tidak, kami sudah membahasnya. Kami sering membicarakannya. Dia mengerti; dia tahu peran yang bisa ia mainkan. Kami pernah melakukannya sebelumnya, seperti saat lawan Getafe. Hari ini kami tidak senang, tapi semua ingin bangkit," katanya kepada wartawan.
Alonso juga menepis kabar hubungan buruk dengan skuad, sambil menyatakan bahwa ikatan tim justru semakin kuat: “Kami tidak terpecah. Kami masih bersaing. Konteks setiap laga berbeda. Hasil yang menentukan, dan kami sadar akan hal itu serta bersikap kritis. Semangat tim bagus; kami harus merespons situasi sulit ini. Ini Real Madrid, kritik adalah bagian dari hidup kami. Kami ingin terus berkembang.”
“Koneksinya semakin baik; kami punya waktu lebih banyak, lebih sering berinteraksi. Kami semua satu perahu. Kami merayakan kemenangan bersama, dan menderita ketika tidak menang. Koneksi itu baik. Kami harus membalikkan keadaan ini, mulai dari laga di Athena.”
Agenda Real Madrid berikutnya: menuju Yunani
Real Madrid akan mencoba bangkit di Liga Champions ketika melawan Olympiacos, Kamis (27/11), dan perhatian akan tertuju pada susunan pemain Alonso untuk melihat apakah Vinicius masuk kembali ke starting XI. Hasil selain kemenangan hanya akan menambah tekanan terhadap sang pelatih dan skuadnya, terlebih mengingat Manchester City asuhan Pep Guardiola sudah menunggu Los Blancos di laga UCL berikutnya.
