SELESAI SUDAH! Real Madrid Putuskan JUAL Vinicius Junior

Spekulasi soal pengganti Vinicius pun mulai mencuat, dan Erling Haaland disebut sebagai target utama jika winger Brasil itu benar-benar hengkang. Striker Norwegia itu terus tampil tajam musim ini, mencetak 17 gol dari hanya 13 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusinya krusial dalam kebangkitan Manchester City, yang kini menempati posisi kedua di Liga Primer Inggris setelah memenangkan empat dari lima laga terakhir.

Haaland, yang menandatangani kontrak baru berdurasi 10 tahun awal tahun ini, kabarnya masih berambisi meraih lebih banyak trofi besar, terutama Liga Champions. Sejumlah laporan menyebut klausul rilis dalam kontraknya bisa membuka peluang pindah.

Menurut jurnalis Jorge Picon, minat Haaland pada Real Madrid nyata dan sudah lama dipendam. Via El Desmarque ia berkata bahwa Haaland "sangat ingin bermain untuk Real Madrid" dan bahwa klausul rilis rahasia dalam kontrak sang striker bisa membantu mewujudkan transfer impiannya ke Santiago Bernabeu. Prospek transfer itu bisa saja berkaitan dengan kepergian Vinicius.

Real Madrid sudah sejak lama mengagumi Haaland dan terus memantau situasinya di Man City. Jika negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius gagal, pintu bisa terbuka bagi Los Blancos untuk memburu pencetak gol paling mematikan di Liga Primer Inggris.

Meski masa depan Vinicius penuh ketidakpastian, Alonso memilih menangani situasi ini dengan hati-hati. Ia disebut telah bertemu langsung dengan sang pemain untuk memperbaiki hubungan. Media Spanyol melaporkan Vinicius telah meminta maaf kepada Alonso dan rekan setimnya, dan sang pelatih sudah kembali melibatkannya dalam skuad demi menjaga stabilitas di tengah perburuan trofi-trofi penting musim ini.

Namun, kepercayaan Alonso tampaknya belum sepenuhnya pulih. Pelatih asal Spanyol yang dikenal disiplin dan perfeksionis itu sangat menekankan harmoni dan komitmen dalam tim. Bocornya kritik yang membandingkannya dengan Guardiola—yang diduga dari lingkaran Vinicius—membuat situasi mustahil diabaikan. Saat ini Alonso memilih fokus pada sepakbola, sadar bahwa setiap eskalasi bisa mengguncang performa El Real musim ini.