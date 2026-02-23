Real Madrid dituduh 'menghancurkan' bintang senilai €45 juta saat impian Piala Dunia terus memudar

Bel alarm berbunyi paling keras di dalam skuad tim nasional Argentina. Pejabat dari Albiceleste dilaporkan telah memantau ketat bintang muda mereka, dan kurangnya waktu bermainnya secara tiba-tiba menjadi masalah besar bagi staf pelatih. Dengan Finalissima melawan Spanyol yang dijadwalkan pada Maret dan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara yang semakin dekat, federasi semakin khawatir bahwa kurangnya ritme kompetitif akan membuat Mastantuono kehilangan tempatnya di skuad pada tahun yang kritis ini.

Statistik menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan bagi mantan bintang muda River Plate. Penampilannya terakhir adalah selama sembilan menit dalam kemenangan 2-0 melawan Valencia pada 8 Februari, penurunan drastis bagi pemain yang seharusnya menjadi tulang punggung lini tengah Madrid. Kurangnya keterlibatan ini jauh berbeda dengan awal karirnya di Spanyol, di mana ia tampaknya beradaptasi dengan baik di bawah bimbingan Xabi Alonso sebelum cedera mengganggu performanya.