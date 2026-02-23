Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Real Madrid dituduh 'menghancurkan' bintang senilai €45 juta saat impian Piala Dunia terus memudar
Mastantuono mengalami awal yang sulit dalam hidupnya di Madrid.
Mastantuono bergabung dengan Real Madrid dari River Plate dengan biaya transfer sebesar €45 juta pada musim panas lalu, dan ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Hingga saat ini, pemain tersebut belum mampu memenuhi ekspektasi, baik di bawah asuhan Xabi Alonso maupun Alvaro Arbeloa. Gelandang serang asal Argentina ini kini belum mendapatkan menit bermain sama sekali dalam tiga pertandingan kompetitif terakhir Real Madrid. Kurangnya menit bermain di level klub kini menuai kritik tajam, terutama dari Argentina, negara asal sang pemain.
- AFP
Pimpinan tim nasional Argentina mengutarakan kekhawatiran yang serius.
Bel alarm berbunyi paling keras di dalam skuad tim nasional Argentina. Pejabat dari Albiceleste dilaporkan telah memantau ketat bintang muda mereka, dan kurangnya waktu bermainnya secara tiba-tiba menjadi masalah besar bagi staf pelatih. Dengan Finalissima melawan Spanyol yang dijadwalkan pada Maret dan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara yang semakin dekat, federasi semakin khawatir bahwa kurangnya ritme kompetitif akan membuat Mastantuono kehilangan tempatnya di skuad pada tahun yang kritis ini.
Statistik menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan bagi mantan bintang muda River Plate. Penampilannya terakhir adalah selama sembilan menit dalam kemenangan 2-0 melawan Valencia pada 8 Februari, penurunan drastis bagi pemain yang seharusnya menjadi tulang punggung lini tengah Madrid. Kurangnya keterlibatan ini jauh berbeda dengan awal karirnya di Spanyol, di mana ia tampaknya beradaptasi dengan baik di bawah bimbingan Xabi Alonso sebelum cedera mengganggu performanya.
"Anak itu akan berakhir di tim yang berada di posisi terbawah."
Mantan pemain sepak bola Norberto Alonso menjadi kritikus paling vokal, menyarankan bahwa juara Eropa saat ini sedang menyia-nyiakan potensi besar sang gelandang. Dalam penilaian tajamnya terhadap situasi saat ini, Alonso mengatakan kepada media: “Mereka sedang menghancurkannya. Tahu kenapa? Saya pikir anak itu akan berakhir di tim papan bawah. Kemudian, mungkin dia akan kembali ke Real Madrid, tapi pertama-tama dia harus diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain untuk Real Madrid.”
Kesempatan yang terlewatkan di jendela transfer Januari
Dengan melihat ke belakang, keputusan untuk sementara waktu meninggalkan klub pada Januari kini dianggap sebagai kesempatan emas yang terlewatkan. Terungkap bahwa juara Serie A saat ini, Napoli, telah melakukan pendekatan konkret untuk meminjam pemain tersebut selama jendela transfer musim dingin. Namun, Mastantuono memilih untuk menolak tawaran pindah ke Italia dan memilih untuk berjuang mempertahankan posisinya di Bernabeu - keputusan yang mungkin kini ia sesali saat ia menonton dari pinggir lapangan sementara rekan-rekannya berjuang untuk meraih hasil di lapangan.
Tekanan kini sepenuhnya tertuju pada hierarki Real Madrid untuk menemukan solusi yang melindungi investasi besar mereka. Bagi seorang pemain yang baru-baru ini menjadi starter untuk negaranya dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Venezuela, menjadi penonton di level klub adalah situasi yang tidak dapat dipertahankan. Kecuali ada perubahan drastis dalam waktu bermainnya atau perubahan dalam pendekatan taktis Arbeloa, Mastantuono menghadapi prospek nyata untuk menonton Piala Dunia 2026 dari sofa daripada lapangan.
- Getty Images Sport
Perubahan taktik Arbeloa membuat Mastantuono terpinggirkan.
Perubahan taktik yang diterapkan oleh Arbeloa tampaknya menjadi faktor utama yang menyebabkan Mastantuono terpinggirkan. Keputusan pelatih untuk beralih ke formasi empat gelandang secara tidak sengaja telah menggeser pemain Argentina itu dari starting XI. Meskipun Mastantuono sebelumnya memuji manajer tersebut, dengan menyatakan bahwa ia mengapresiasi mantan bek itu atas kemajuan awalnya, hubungan tersebut kini diuji oleh kenyataan duduk di bangku cadangan. Persaingan untuk posisi di tim utama diperkirakan akan semakin ketat, yang semakin mempersulit jalan sang remaja untuk kembali ke tim utama.
Masa depan yang segera terlihat bahkan lebih suram bagi pemain senilai €45 juta ini. Kembalinya Rodrygo dari cedera dalam beberapa minggu ke depan diperkirakan akan mendorong Mastantuono semakin jauh ke bawah hierarki tim. Dengan Arbeloa lebih memilih opsi yang lebih berpengalaman atau profil taktis tertentu selama penurunan performa Madrid baru-baru ini, peluang bagi gelandang muda ini untuk menunjukkan kemampuannya semakin langka, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah perkembangannya telah sepenuhnya terhenti di ibu kota Spanyol.
Iklan