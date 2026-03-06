AFP
Real Madrid dikenai denda oleh UEFA setelah seorang pendukung terlihat melakukan salam Nazi selama pertandingan kontroversial melawan Benfica, di tengah kontroversi rasial yang melibatkan Vinicius Jr
Raksasa Spanyol dijatuhi sanksi
UEFA telah menjatuhkan denda finansial dan penutupan stadion sementara kepada Madrid setelah serangkaian insiden kontroversial selama leg kedua babak playoff Liga Champions melawan Benfica. Badan Pengawas, Etika, dan Disiplin (CEDB) UEFA mengambil tindakan setelah seorang pendukung terekam melakukan salam Nazi di tribun Santiago Bernabeu pada 25 Februari 2026.
Juara Eropa saat ini berhasil meraih kemenangan 2-1 pada malam itu, namun hasil tersebut tercoreng oleh perilaku sebagian kecil pendukung. Putusan tersebut mencakup denda sebesar €15.000 dan penutupan 500 kursi di tribun selatan bawah, meskipun penutupan tersebut ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun.
Klub mengambil sikap tegas terhadap ekstremisme.
Dalam pernyataanresmi yang mengonfirmasi sanksi tersebut, CEDB mencatat: "Denda sebesar €15.000 kepada Real Madrid C.F. dan perintah penutupan sebagian stadion Real Madrid C.F. (yaitu 500 kursi terdekat di tribun selatan bawah), selama pertandingan kompetisi klub UEFA berikutnya di mana Real Madrid C.F. bertindak sebagai tuan rumah, akibat perilaku rasis dan/atau diskriminatif para pendukungnya. Penutupan stadion tersebut ditangguhkan selama masa percobaan satu (1) tahun, mulai dari tanggal keputusan ini."
Madrid merespons dengan cepat terhadap rekaman tersebut, mengonfirmasi bahwa individu tersebut telah dikeluarkan dan menghadapi larangan seumur hidup. Klub menyatakan: "Real Madrid C.F. mengumumkan bahwa telah meminta Komite Disiplin klub untuk segera memulai prosedur pengusiran terhadap anggota yang tertangkap kamera televisi melakukan salam Nazi di area Tribun Animasi, beberapa saat sebelum dimulainya pertandingan antara Real Madrid dan Benfica. Anggota tersebut diidentifikasi oleh petugas keamanan klub segera setelah muncul di siaran dan langsung dikeluarkan dari Stadion Santiago Bernabéu. Real Madrid mengecam gestur dan ekspresi semacam ini yang memicu kekerasan dan kebencian dalam olahraga dan masyarakat."
Ketegangan memuncak dalam pertandingan ganda yang panas.
Insiden tersebut semakin memperkeruh situasi yang sudah diwarnai dengan tuduhan pelecehan rasial. Pada leg pertama di Lisbon, Vinicius Jr mengklaim bahwa ia menjadi sasaran hinaan rasial dari Gianluca Prestianni dari Benfica. Meskipun Prestianni membantah tuduhan tersebut, ia dijatuhi sanksi skorsing sementara dan absen pada leg kedua di Madrid.
Vinicius semakin menjadi simbol gerakan anti-diskriminasi di sepak bola, dengan Presiden La Liga Javier Tebas baru-baru ini mengatakan tentangnya: "Dia berada di pusat karena dia adalah pemimpin dalam perjuangan melawan rasisme. Tidak ada alasan untuk tidak membela Vinicius dari hinaan-hinaan ini."
Momen-momen krusial Real Madrid
Madrid harus memastikan tidak ada insiden lebih lanjut selama babak gugur Liga Champions 2025-26 untuk menghindari penutupan stadion. Tim Alvaro Arbelo akan menghadapi Manchester City di babak 16 besar Liga Champions, dengan leg pertama dijadwalkan pada 11 Maret dan leg kedua pada 17 Maret. Namun sebelum itu, Los Blancos akan terlebih dahulu menghadapi Celta Vigo di La Liga, di mana mereka kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona setelah dua kekalahan beruntun.
