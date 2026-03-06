Real Madrid dikenai denda oleh UEFA setelah seorang pendukung terlihat melakukan salam Nazi selama pertandingan kontroversial melawan Benfica, di tengah kontroversi rasial yang melibatkan Vinicius Jr

Dalam pernyataanresmi yang mengonfirmasi sanksi tersebut, CEDB mencatat: "Denda sebesar €15.000 kepada Real Madrid C.F. dan perintah penutupan sebagian stadion Real Madrid C.F. (yaitu 500 kursi terdekat di tribun selatan bawah), selama pertandingan kompetisi klub UEFA berikutnya di mana Real Madrid C.F. bertindak sebagai tuan rumah, akibat perilaku rasis dan/atau diskriminatif para pendukungnya. Penutupan stadion tersebut ditangguhkan selama masa percobaan satu (1) tahun, mulai dari tanggal keputusan ini."

Madrid merespons dengan cepat terhadap rekaman tersebut, mengonfirmasi bahwa individu tersebut telah dikeluarkan dan menghadapi larangan seumur hidup. Klub menyatakan: "Real Madrid C.F. mengumumkan bahwa telah meminta Komite Disiplin klub untuk segera memulai prosedur pengusiran terhadap anggota yang tertangkap kamera televisi melakukan salam Nazi di area Tribun Animasi, beberapa saat sebelum dimulainya pertandingan antara Real Madrid dan Benfica. Anggota tersebut diidentifikasi oleh petugas keamanan klub segera setelah muncul di siaran dan langsung dikeluarkan dari Stadion Santiago Bernabéu. Real Madrid mengecam gestur dan ekspresi semacam ini yang memicu kekerasan dan kebencian dalam olahraga dan masyarakat."