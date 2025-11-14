Real Madrid Diminta Bayar £200 Juta Untuk Dapatkan Gelandang 'Genius' Chelsea

Berbicara tentang sang gelandang, Nevin berkata: "Moises Caicedo mampu bermain di tim mana pun karena dia lebih dari sekadar pemain perusak, dia genius mutlak secara defensif. Ya, dia akan menarik minat Real Madrid, tapi saya tidak melihat angkanya cocok. Saya kesulitan melihat angkanya cocok."

"Karena jika dia dibeli seharga £100 juta, atau £115 juta tergantung apa yang Anda dengar tentang tambahan, dll., berapa banyak yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkannya agar Chelsea mendapat untung yang layak sehingga mereka tidak merasa kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, jika bukan yang terbaik?

"Anda berbicara tentang 200 juta lebih. Kecuali Anda seorang penyerang yang mencetak 30, 40 gol semusim, pasar itu, saya tidak yakin. Meski Enzo Fernandez dan Caicedo keduanya dibeli lebih dari 100 juta dan saya harus katakan, itu mengejutkan banyak dari kita, jumlah uang sebanyak itu dihabiskan di posisi itu. Tapi untuk melangkah lebih jauh dari itu, saya tidak tahu."