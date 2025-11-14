Getty Images Sport
Real Madrid Diminta Bayar £200 Juta Untuk Dapatkan Gelandang 'Genius' Chelsea
Caicedo Akan Menarik Minat Real Madrid
Nevin sedang menganalisis musim Chelsea sejauh ini dalam wawancara dengan Casino Hawks. Dia berbicara penuh pujian tentang pemain Ekuador itu, menunjukkan bahwa ia bisa bermain di tim mana pun, termasuk tim Xabi Alonso.
Namun, Nevin mengatakan, keuangan untuk pendekatan apa pun terhadap Caicedo terbukti memberatkan. Meski sang gelandang menjadi pemain menonjol di 2025/26, pakar itu masih berpikir bahkan klub terbesar mungkin ragu melepas £200 juta yang kemungkinan akan diminta Chelsea. Caicedo bergabung dengan klub London barat dari Brighton dengan biaya rekor transfer Inggris £115 juta pada 2023, menandatangani kontrak delapan tahun.
Nevin: Caicedo adalah "Genius Mutlak Secara Defensif"
Berbicara tentang sang gelandang, Nevin berkata: "Moises Caicedo mampu bermain di tim mana pun karena dia lebih dari sekadar pemain perusak, dia genius mutlak secara defensif. Ya, dia akan menarik minat Real Madrid, tapi saya tidak melihat angkanya cocok. Saya kesulitan melihat angkanya cocok."
"Karena jika dia dibeli seharga £100 juta, atau £115 juta tergantung apa yang Anda dengar tentang tambahan, dll., berapa banyak yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkannya agar Chelsea mendapat untung yang layak sehingga mereka tidak merasa kehilangan salah satu pemain terbaik mereka, jika bukan yang terbaik?
"Anda berbicara tentang 200 juta lebih. Kecuali Anda seorang penyerang yang mencetak 30, 40 gol semusim, pasar itu, saya tidak yakin. Meski Enzo Fernandez dan Caicedo keduanya dibeli lebih dari 100 juta dan saya harus katakan, itu mengejutkan banyak dari kita, jumlah uang sebanyak itu dihabiskan di posisi itu. Tapi untuk melangkah lebih jauh dari itu, saya tidak tahu."
Musim Caicedo 2025/26 Sejauh Ini
Caicedo telah menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Primer musim 2025/26. Dia menyelesaikan 90,7 persen umpannya, menurut Opta. Biasanya dipandang sebagai kehadiran defensif yang merusak, kontribusinya di sepertiga akhir lapangan telah meningkat musim ini, menyelesaikan 81,7 persen umpannya di sepertiga akhir penyerangan.
Dia masih sama ganasnya dalam tekel, membuat 3,2 tekel per 90 menit dan memenangkan hampir 60 persen duel daratnya.
Momen menonjol musim ini terjadi saat The Blues menang 2-1 atas Liverpool bulan lalu. Tembakan geledeknya memiliki xG (gol yang diharapkan) hanya 0,03.
Caicedo Tampil Konsisten di Tim Chelsea yang Membingungkan
Tim asuhan Enzo Maresca tampil inkonsisten sepanjang musim 2025/26, namun mereka masih berada di peringkat ketiga klasemen Liga Primer. Sementara rekan setimnya kesulitan mencari konsistensi, Caicedo menjadi andalan di lini tengah.
Jika The Blues ingin serius bersaing memperebutkan gelar musim ini, dia harus melanjutkan performa apiknya. Hal itu kemungkinan akan menarik banyak peminat, tetapi seperti yang ditunjukkan Nevin, harganya yang sudah selangit pasca kepindahan rekornya dari Brighton bisa membuatnya bertahan di London barat untuk sebagian besar masa jayanya.
Musim Liga Primer Caicedo dan Chelsea berlanjut dengan laga tandang ke Burnley setelah jeda internasional, sebelum The Blues bertandang ke Barcelona di Liga Champions pada 25 November.
