"Saya Siap Jadi Penerus Toni Kroos" - Eduardo Camavinga Ingin Dapat Peran Lebih Besar Di Real Madrid

"Apa pendapat Anda? Pertama, saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan, baru kemudian saya akan memberikan jawaban pasti. Jika menurut Anda kami membutuhkannya, saya akan berbicara dengan Presiden… dan kita lihat saja nanti. Namun secara pribadi, saya rasa tidak. Kami memiliki banyak pemain berkualitas di lapangan dengan karakteristik tersebut, dan itu bukan fokus kami saat ini," ujar Camavinga dikutip dari Football Espana.

"Saya mampu melakukan peran itu, saya bisa melakukannya. Saya sadar akan kemampuan saya dan tahu bahwa sekarang saya bisa melakukannya jauh lebih baik. Ya, saya bisa menjadi 'organisator' tersebut bagi tim ini di atas lapangan."

Meskipun penuh percaya diri, pemain internasional Prancis tersebut tetap rendah hati mengenai proses perkembangannya yang belum mencapai puncaknya. Ia menambahkan: "Saya rasa saya bisa memberikan jauh lebih banyak lagi. Madridista belum melihat versi penuh Camavinga karena saya tahu kapasitas saya lebih dari ini. Seperti yang selalu saya katakan, saya sangat suka bermain sebagai gelandang bertahan."

"Saya mungkin masih kurang dalam hal konsistensi dan perlu lebih fokus sepanjang pertandingan, karena terkadang saya masih melakukan kesalahan. Saya sangat menyadari hal itu, dan itulah aspek yang sedang saya asah sekarang agar lebih sempurna."