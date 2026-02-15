Berbicara setelah kemenangan Sabtu atas Real Sociedad, Arbeloa mengatakan kepada Real Madrid TV: "Kami tidak akan menemukan hal baru tentang Trent. "Ini adalah kejutan yang menyenangkan melihat bagaimana dia memahami permainan, bagaimana dia melihat ruang-ruang kosong. Hal-hal itu sangat penting bagi seorang pelatih, memiliki pemain yang memahami apa yang kami inginkan."

"Bukan hanya umpan untuk membuat tim bergerak, tapi segala hal yang kami harapkan darinya."

Alexander-Arnold dipilih di depan Dani Carvajal, yang juga pulih dari cedera pada waktu yang sama dengan rekan setimnya, yang membuat Federico Valverde dipindahkan ke lini tengah. Bek sayap Spanyol itu kemudian menggantikan Trent untuk setengah jam terakhir di kandang, dengan Arbeloa memuji bek sayap kreatif itu, menambahkan: "Bekerja dengan [Alexander-Arnold], dia tampak sebagai orang yang sangat cerdas, yang memahami permainan dengan baik, dan cepat menangkap apa yang kami inginkan darinya.

"Dia bukan bek sayap tipikal yang selalu berada di sisi lapangan, dia juga bisa bermain di tengah. Kami ingin pemain bisa bertukar posisi. Kami beruntung memiliki pemain seperti itu."

Manajer Los Blancos juga memuji Vinicius Junior, yang mencetak dua gol melawan Real Sociedad setelah absen dalam kemenangan 2-0 atas Valencia karena hukuman, dengan mengatakan: "Saya telah melihat Vinicius yang hebat selama sebulan terakhir, tidak hanya dalam pertandingan ini. Dia bermain di level yang sangat tinggi, menjadi pembeda dalam pertandingan. Bagi saya, dia adalah pemain yang melampaui angka-angka, mampu mempengaruhi jalannya pertandingan."