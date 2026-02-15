Getty Images Sport
Real Madrid 'beruntung' memiliki Trent Alexander-Arnold, kata manajer Alvaro Arbeloa setelah mantan bintang Liverpool itu mencetak assist comeback
Trent melakukan debut pertamanya di liga pada Sabtu.
Alexander-Arnold hanya tampil sebagai starter keenamnya di liga musim ini dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu, saat Los Blancos naik ke puncak klasemen Spanyol setelah meraih kemenangan liga kedelapan berturut-turut. Dan pemain berusia 27 tahun itu mencetak assist liga keduanya musim ini saat ia menjadi penyedia assist untuk Gonzalo Garcia pada menit kelima kemenangan kandang yang meyakinkan.
Bek kanan ini mengalami musim yang tidak konsisten bersama Real Madrid, dan kurangnya waktu bermain serta konsistensi telah membuat Alexander-Arnold dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Premier League. Memang, Manchester City dikabarkan tertarik pada Alexander-Arnold, karena The Cityzens bersiap untuk merombak pertahanan mereka di musim panas, dengan bek kanan baru menjadi prioritas bagi tim Pep Guardiola.
Setelah tampil gemilang dalam debut liga pertamanya musim ini, Arbeloa memuji mantan pemain Liverpool tersebut, menegaskan bahwa raksasa Spanyol itu 'beruntung' dapat mengandalkan Alexander-Arnold.
Real Madrid 'beruntung' memiliki pemain seperti Trent.
Berbicara setelah kemenangan Sabtu atas Real Sociedad, Arbeloa mengatakan kepada Real Madrid TV: "Kami tidak akan menemukan hal baru tentang Trent. "Ini adalah kejutan yang menyenangkan melihat bagaimana dia memahami permainan, bagaimana dia melihat ruang-ruang kosong. Hal-hal itu sangat penting bagi seorang pelatih, memiliki pemain yang memahami apa yang kami inginkan."
"Bukan hanya umpan untuk membuat tim bergerak, tapi segala hal yang kami harapkan darinya."
Alexander-Arnold dipilih di depan Dani Carvajal, yang juga pulih dari cedera pada waktu yang sama dengan rekan setimnya, yang membuat Federico Valverde dipindahkan ke lini tengah. Bek sayap Spanyol itu kemudian menggantikan Trent untuk setengah jam terakhir di kandang, dengan Arbeloa memuji bek sayap kreatif itu, menambahkan: "Bekerja dengan [Alexander-Arnold], dia tampak sebagai orang yang sangat cerdas, yang memahami permainan dengan baik, dan cepat menangkap apa yang kami inginkan darinya.
"Dia bukan bek sayap tipikal yang selalu berada di sisi lapangan, dia juga bisa bermain di tengah. Kami ingin pemain bisa bertukar posisi. Kami beruntung memiliki pemain seperti itu."
Manajer Los Blancos juga memuji Vinicius Junior, yang mencetak dua gol melawan Real Sociedad setelah absen dalam kemenangan 2-0 atas Valencia karena hukuman, dengan mengatakan: "Saya telah melihat Vinicius yang hebat selama sebulan terakhir, tidak hanya dalam pertandingan ini. Dia bermain di level yang sangat tinggi, menjadi pembeda dalam pertandingan. Bagi saya, dia adalah pemain yang melampaui angka-angka, mampu mempengaruhi jalannya pertandingan."
Arbeloa menanggapi ketidakhadiran Mbappe
Kylian Mbappe tidak dimainkan sebagai cadangan dalam kemenangan atas Real Sociedad, hanya enam hari setelah bermain penuh 90 menit dalam kemenangan atas Valencia, pertandingan di mana penyerang tersebut mencetak gol liga ke-23-nya musim ini.
Arbeloa, however, segera menepis kekhawatiran seputar pemain Prancis tersebut, yang diharapkan akan menjadi starter melawan Benfica dalam laga Liga Champions pada Selasa malam.
"Mbappe telah mengalami ketidaknyamanan di lutut kiri selama beberapa waktu," kata Arbeloa. "Dia selalu memberikan usaha maksimal setiap kali bermain. Hari ini kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mempertimbangkan pertandingan Selasa."
Real Madrid akan bertanding melawan Benfica pada hari Selasa.
Real Madrid akan berhadapan dengan Benfica dalam babak playoff Liga Champions, di mana kedua tim berupaya untuk memastikan tempat di babak 16 besar kompetisi tersebut. Pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi Sporting CP atau Manchester City pada bulan depan.
Leg pertama akan digelar di Estadio da Luz pada Selasa malam, saat Real Madrid kembali ke Lisbon untuk pertama kalinya sejak gol sundulan Anatoliy Trubin yang ikonik pada menit ke-98 bulan lalu. Gol penutup Trubin membuat Benfica finis di zona playoff Liga Champions di fase grup, menggeser Marseille, sementara Real Madrid terlempar dari delapan besar pada detik-detik akhir.
