Real Madrid: Aurélien Tchouaméni ditawarkan ke klub lain, harga sudah ditetapkan

Masa depan Aurélien Tchouaméni tampaknya jauh dari Real Madrid. Gelandang kelahiran tahun 2000 ini, menurut laporan media Spanyol, tidak masuk dalam rencana José Mourinho, yang telah memberikan lampu hijau untuk menjualnya. Mantan pemain Monaco ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2028 dan tidak ingin meninggalkan Casa Blanca, namun ia tidak bisa membiarkan dirinya menghabiskan satu musim di bangku cadangan.