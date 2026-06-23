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RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Real Madrid: Aurélien Tchouaméni ditawarkan ke klub lain, harga sudah ditetapkan

Real Madrid
Transfers
A. Tchouameni

Masa depan Aurélien Tchouaméni tampaknya jauh dari Real Madrid. Gelandang kelahiran tahun 2000 ini, menurut laporan media Spanyol, tidak masuk dalam rencana José Mourinho, yang telah memberikan lampu hijau untuk menjualnya. Mantan pemain Monaco ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2028 dan tidak ingin meninggalkan Casa Blanca, namun ia tidak bisa membiarkan dirinya menghabiskan satu musim di bangku cadangan.

  • ADA HARGANYA

    Masa depan Tchouaméni mungkin akan membawa dirinya ke Liga Premier: namanya masuk dalam daftar incaran Manchester United, yang sedang mencari pemain baru untuk lini tengah. Liverpool juga tertarik padanya, karena mereka perlu memperbarui lini tengah mereka. Nilai transfernya mencapai 40 juta euro.

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