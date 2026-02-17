Ujian Alvaro Arbeloa: Akankah Lawatan Ke Benfica Menjadi Titik Balik Kejayaan Real Madrid Di Liga Champions?

Masa jabatan Alvaro Arbeloa sebagai manajer Real Madrid baru berjalan lima minggu, namun kunjungan ke markas Benfica terasa seperti malam yang akan menentukan nasib pelatih muda tersebut. Pria berusia 43 tahun itu menggantikan Xabi Alonso bulan lalu, dan paling tidak, ia akan memimpin Los Blancos hingga akhir musim ini.

Madrid sepenuhnya menyadari bahwa menunjuk pelatih tanpa pengalaman manajerial tingkat atas adalah sebuah perjudian besar. Di awal kepemimpinannya, respons negatif dari pendukung sempat memicu pihak manajemen untuk mulai merencanakan pencarian pengganti potensial, termasuk mantan manajer Chelsea Enzo Maresca sebagai langkah antisipasi jika performa tim terus merosot.

Namun, situasi mulai mencair setelah Los Blancos berhasil mengamankan enam kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir, yang membawa mereka ke puncak klasemen La Liga.