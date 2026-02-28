Real Madrid & Barcelona Masih Raja Komersial: Duo El Clasico Pecahkan Rekor Pendapatan Di Tengah Dominasi Finansial Premier League

Rivalitas abadi antara Real Madrid dan Barcelona kini menemukan medan tempur baru di luar lapangan hijau. Berdasarkan data terbaru UEFA mengenai pendapatan partisipan Liga Champions, Los Blancos resmi menobatkan diri sebagai raja komersial dunia dengan torehan pendapatan sebesar €568 juta. Angka fantastis ini mempertegas status Madrid sebagai institusi olahraga paling bernilai yang mampu menyaingi kekuatan finansial klub-klub Inggris.

Barcelona membuntuti tepat di posisi kedua, membuktikan bahwa daya tarik global mereka tetap resilien di tengah laporan kesulitan finansial beberapa tahun terakhir. Blaugrana mencatatkan pendapatan komersial sebesar €499 juta, sebuah angka yang menempatkan mereka jauh di atas mayoritas klub elite Eropa lainnya. Dominasi ini menunjukkan bahwa prestise logo di dada jersey masih menjadi aset terkuat bagi dua penguasa Spanyol tersebut.

Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar di internal La Liga sendiri. Atletico Madrid, sebagai wakil Spanyol lainnya, hanya mampu menempati peringkat ke-18 dengan pendapatan €123 juta, bahkan berada di bawah klub Jerman seperti Bayer Leverkusen. Hal ini menyoroti kesenjangan ekonomi yang mencolok di dalam strata atas sepakbola Spanyol meskipun dua klub teratasnya memimpin dunia.