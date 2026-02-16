Rayan mempercepat langkahnya di Premier League dan menunjukkan bahwa dia siap untuk langkah selanjutnya

Rayan lahir di Rio de Janeiro dan tumbuh besar dalam lingkungan di mana sepak bola selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Sebagai anak dari Valkmar, seorang bek yang bermain untuk Vasco pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, ia sudah terbiasa dengan sepak bola sejak usia dini, belajar dari ayahnya dan menjelajahi koridor-koridor klub.

Rayan bergabung dengan tim muda Vasco pada usia enam tahun dan dengan cepat membangun reputasi sebagai pencetak gol dari divisi termuda. Menurut laporan GE pada 2017, pada usia 11 tahun ia telah mencetak 280 gol antara futsal dan sepak bola lapangan. Di tim muda, ia dianggap sebagai acuan teknis dan memiliki insting mencetak gol, yang membuatnya menjadi salah satu prospek paling dibicarakan di generasinya.

Rayan melakukan debut profesionalnya dalam pertandingan Campeonato Carioca melawan Fluminense pada Januari 2023. Pada Juni tahun yang sama, striker berusia 16 tahun itu untuk pertama kalinya menjadi starter dalam kariernya, dalam pertandingan Brasileirão melawan Internacional, dan mencetak gol profesional pertamanya. Dengan itu, ia menjadi pencetak gol termuda Vasco di abad ini. "Saya sangat senang dengan gol pertama saya sebagai profesional. Saya sudah berada di sini sejak usia enam tahun," katanya setelah pertandingan.

Pada tahun-tahun berikutnya, Rayan mulai mengukuhkan posisinya di starting line-up. Kedatangan Fernando Diniz ke Vasco pada 2025 menjadi titik balik: pelatih tersebut memberikan peran yang jelas dalam sistem serangan, memanfaatkan kemampuannya untuk menembus pertahanan lawan, membaca ruang kosong, dan menyelesaikan peluang dengan kaki kirinya (kaki favoritnya). Akibatnya, striker tersebut mengakhiri musim dengan 20 gol dalam 57 pertandingan, menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari Cruzmaltino.