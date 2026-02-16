Goal.com
Joaquim Viana

Rayan mempercepat langkahnya di Premier League dan menunjukkan bahwa dia siap untuk langkah selanjutnya

Bagaimana mantan striker Vasco mengubah potensi menjadi dampak di Inggris dan masuk dalam perdebatan tentang masa depan tim nasional Brasil.

Dari ribuan pemain Brasil yang diekspor ke luar negeri setiap musim, hanya sedikit yang benar-benar langsung memberikan dampak. Bahkan lebih sedikit lagi yang, dalam hitungan minggu, berhasil disambut meriah oleh para penggemar dan dianggap "penyesalan" bagi mereka yang tidak membelinya. Dalam seleksi ketat sepak bola Eropa, mendapatkan perhatian sudah sulit — memenuhi ekspektasi, apalagi. Rayan, bagaimanapun, telah mengisi semua celah tersebut.

Tiga pertandingan setelah transfernya selesai, striker berusia 19 tahun ini sudah memberikan hasil konkret di Inggris dan memberikan cukup bahan bagi media internasional untuk menganggap kedatangannya sebagai kesuksesan instan. €35 juta yang diterima Vasco mungkin segera terlihat kecil, dan sejarah Bournemouth dalam membeli murah untuk dijual mahal di masa depan tampaknya akan terkonfirmasi lagi.

Setelah tahun 2025 yang gemilang dan awal 2026, anak didik Vasco ini diakui secara global. Dan, di atas segalanya, ia menjadi bagian dari perdebatan yang pasti membuatnya senang: tentang memastikan tempat di tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026.

  • Vasco Da Gama v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Kenaikan pesat di São Januário

    Rayan lahir di Rio de Janeiro dan tumbuh besar dalam lingkungan di mana sepak bola selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Sebagai anak dari Valkmar, seorang bek yang bermain untuk Vasco pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, ia sudah terbiasa dengan sepak bola sejak usia dini, belajar dari ayahnya dan menjelajahi koridor-koridor klub.

    Rayan bergabung dengan tim muda Vasco pada usia enam tahun dan dengan cepat membangun reputasi sebagai pencetak gol dari divisi termuda. Menurut laporan GE pada 2017, pada usia 11 tahun ia telah mencetak 280 gol antara futsal dan sepak bola lapangan. Di tim muda, ia dianggap sebagai acuan teknis dan memiliki insting mencetak gol, yang membuatnya menjadi salah satu prospek paling dibicarakan di generasinya.

    Rayan melakukan debut profesionalnya dalam pertandingan Campeonato Carioca melawan Fluminense pada Januari 2023. Pada Juni tahun yang sama, striker berusia 16 tahun itu untuk pertama kalinya menjadi starter dalam kariernya, dalam pertandingan Brasileirão melawan Internacional, dan mencetak gol profesional pertamanya. Dengan itu, ia menjadi pencetak gol termuda Vasco di abad ini. "Saya sangat senang dengan gol pertama saya sebagai profesional. Saya sudah berada di sini sejak usia enam tahun," katanya setelah pertandingan.

    Pada tahun-tahun berikutnya, Rayan mulai mengukuhkan posisinya di starting line-up. Kedatangan Fernando Diniz ke Vasco pada 2025 menjadi titik balik: pelatih tersebut memberikan peran yang jelas dalam sistem serangan, memanfaatkan kemampuannya untuk menembus pertahanan lawan, membaca ruang kosong, dan menyelesaikan peluang dengan kaki kirinya (kaki favoritnya). Akibatnya, striker tersebut mengakhiri musim dengan 20 gol dalam 57 pertandingan, menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari Cruzmaltino.

  • Rayan BournemouthDivulgação/Bournemouth

    Transfer yang mendapat perhatian di luar Brasil

    Sebelum akhir musim 2025, Rayan mulai dilirik oleh tim-tim asing. Sebuah penyelidikan ESPN menunjukkan Barcelona, Liverpool, Arsenal, dan Aston Villa sebagai kandidat potensial di Eropa, sementara Al Hilal dan Al Nassr disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik di Arab Saudi. Kemudian, menurut laporan terbaru, Tottenham, Chelsea, dan Bayern juga muncul sebagai destinasi kemungkinan bagi striker berusia 19 tahun tersebut.

    Namun, hasil cerita tersebut berbeda. Pada Januari 2026, Rayan akhirnya pindah ke klub Premier League Bournemouth dengan biaya €35 juta dan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Kesepakatan ini menjadi penjualan terbesar dalam sejarah Vasco da Gama dan pembelian terbesar ketiga dalam sejarah klub Inggris tersebut. Skala transfer ini mendapat sorotan di media internasional, dengan surat kabar AS menggambarkan kedatangan Rayan di Inggris sebagai "market coup" yang sesungguhnya dan menyoroti bahwa ia "telah dianggap sebagai pemain bintang sejak hari pertama".

    Analisis positif lainnya tentang transfer ini datang dari platform FotMob, yang menulis: "Apakah Bournemouth kembali membuat keputusan yang tepat dengan merekrut Rayan?", menempatkan pemain Brasil ini sejajar dengan serangkaian rekrutan muda Bournemouth yang baru-baru ini telah memberikan hasil olahraga yang cepat.

    Dan memang, sepertinya tidak ada tempat yang lebih baik bagi Rayan untuk berkembang selain Bournemouth.

  • Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Destinasi ideal

    Bournemouth kini pada dasarnya adalah tim papan tengah. Namun, manajernya adalah manajer kelas dunia. Andoni Iraola datang pada 2023, dan sebelum kedatangannya, The Cherries terus-menerus naik-turun antara divisi pertama dan kedua. Waktu berlalu, permainan sepak bola membaik, dan pelatih asal Spanyol ini membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk posisi tersebut. Hal ini mencapai puncaknya pada musim 2024/25, ketika Bournemouth mengulangi pencapaian terbaiknya dalam sejarah Premier League, finis di posisi kesembilan (yang juga terjadi pada musim 2016/17).

    Mungkin hal ini tidak terlihat besar, tetapi bagi tim dari kota dengan populasi kurang dari 180.000 penduduk dan stadion terkecil di Premier League, hal ini berarti banyak. Iraola, tentu saja, mendapatkan pengakuan atas pencapaian tersebut. Namun, bukan hanya karena itu, tetapi juga karena kemampuannya untuk memaksimalkan potensi pemainnya di lapangan.

    Hasilnya adalah gelombang penjualan senilai jutaan poundsterling untuk Cherries dari musim 2024/25 hingga saat ini: Dango Ouattara (ke Brentford), Milos Kerkez (ke Liverpool), Dean Huijsen (ke Real Madrid), dan Ilya Zabarnyi (ke Paris Saint-Germain). Yang terbaru adalah Antoine Semenyo, yang hengkang pada Januari ke Manchester City dengan nilai transfer £65 juta, menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub.

    Jika dijumlahkan, tujuh transfer termahal Bournemouth, yang terdiri dari lima pemain di atas ditambah Dominic Solanke (kini di Tottenham) dan Nathan Aké (kini di Manchester City), nilainya mencapai €396,8 juta. Dan berapa total harga pembelian ketujuh pemain ini? Jawabannya adalah €149,85 juta, kurang dari setengah nilai penjualan mereka.

    Rayan telah bergabung dengan mesin yang mengasah bakat dan meningkatkan nilai atlet. Jika ia mencapai potensi yang ditunjukkannya, €35 juta yang diterima Vasco akan terasa seperti uang receh dalam waktu singkat.

  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    Ini bukan hanya soal angka.

    Dalam tiga pertandingan pertamanya di Premier League, Rayan telah mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Pemain di bawah usia 19 tahun yang pernah mencapai angka-angka ini hanyalah Robbie Kane dari Irlandia dan Anthony Martial dari Prancis. Rayan telah memecahkan rekor yang jarang dicapai oleh pemain lain.

    Namun, angka-angka yang mengesankan ini tidak mencerminkan sepenuhnya kehebatan Rayan di awal karirnya di Inggris.

    Pada menit ke-90 pertandingan pertamanya, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti, ia menerima bola dari rekan setimnya di tepi kotak penalti, dengan cepat berbalik, menempatkan tubuhnya di depan bek, dan memenangkan duel. Kemudian, dari garis gawang, ia menengok ke atas dan melakukan umpan akurat ke tengah kotak penalti. Rekan setimnya hanya perlu menyentuh bola untuk mencetak gol. Kekuatan, kelincahan, kecerdasan, dan ketepatan, semua dalam satu gerakan.

    Dalam pertandingan berikutnya, pertandingannya yang pertama sebagai starter, gerakan brilian lainnya: pada menit ke-55, ia menerima umpan rendah di sayap kanan (mengontrolnya dengan kaki kanan) dan maju dengan bola, mengarahkannya dengan kaki kiri. Ketika ia mencapai tepi kotak penalti, ia menyadari bek lawan condong ke kanan dan dengan cepat memotong ke sisi sebaliknya. Lawannya di pertahanan melihat kesalahan itu dan mencoba menutup sisi kiri Rayan, di mana ia bisa menendang dengan kaki dominannya. Namun, pemain Brasil itu memberi sentuhan ringan dan menendang dengan ujung kaki kanannya. Bola masuk ke sudut gawang, membuat penonton bergemuruh. Ini adalah gol pertama Rayan di Premier League.

    Rayan, dengan tinggi 1,85 meter, tinggi dan kuat. Seorang penyerang yang masih mentah, jika boleh dikatakan, tetapi juga sangat terampil. Dan Bournemouth mungkin bukan satu-satunya yang ingin memanfaatkan karakteristik ini.

  • Carlo Ancelotti Announces Brazil's Team To Face The FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Proyeksi seleksi: mengapa perdebatan ini mulai masuk akal

    Piala Dunia semakin dekat, dan salah satu posisi yang paling tidak pasti di tim nasional Brasil adalah lini serang. Siapa yang akan mengenakan jersey nomor 9? Hingga akhir babak kualifikasi, João Pedro adalah kandidat utama untuk menjadi penyerang tengah utama Brasil, tetapi situasi saat ini tidak sama lagi.

    Igor Thiago telah mencetak banyak gol di Premier League dan saat ini menjadi pencetak gol terbanyak kedua di kompetisi tersebut dengan 17 gol. Endrick pindah ke Lyon dan kembali menjadi pemain kunci di sana, membuktikan bahwa dia seharusnya tidak pernah disingkirkan seperti yang terjadi di Real Madrid. Gabriel Jesus kembali dari cedera setelah berbulan-bulan absen dan menunjukkan bahwa dia masih memiliki talenta yang membawanya ke Arsenal, di mana dia terus mencetak gol. Ada juga Richarlison, "anak emas" Ancelotti, dan Igor Jesus, yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat.

    Rayan sudah menjadi bagian dari perdebatan sebagai pemain Vasco, tetapi kini, dengan penampilan gemilangnya di Bournemouth, ia telah masuk ke dalam persaingan secara permanen. Apakah ia layak dipanggil atau tidak, masih sedikit argumen yang menentangnya. Dia tampil menentukan dalam tiga pertandingan pertamanya untuk tim barunya di Inggris, tetapi itu hanya tiga pertandingan. Jika dia terus bermain seperti ini hingga akhir musim, tidak akan aneh jika dia menjadi opsi cadangan , masuk untuk memberikan kekuatan, vertikalitas, dan dinamisme bagi tim. Peluangnya untuk mendapatkan posisi starter di Brasil sangat kecil, tetapi siapa tahu apa yang ada di pikiran Carlo Ancelotti?

    Masih ada empat bulan tersisa hingga Piala Dunia dan banyak hal yang masih bisa berubah. Untuk edisi ini atau edisi mendatang, yang benar-benar penting adalah membuktikan bahwa Anda bisa tampil di level tertinggi — dan, di awal karier Eropa-nya, Rayan telah menunjukkan bahwa dia sudah unggul dari yang lain.

