Rayan mempercepat langkahnya di Premier League dan menunjukkan bahwa dia siap untuk langkah selanjutnya

Dari ribuan pemain Brasil yang diekspor ke luar negeri setiap musim, hanya sedikit yang benar-benar langsung memberikan dampak. Bahkan lebih sedikit lagi yang, dalam hitungan minggu, berhasil disambut meriah oleh para penggemar dan dianggap "penyesalan" bagi mereka yang tidak membelinya. Dalam seleksi ketat sepak bola Eropa, mendapatkan perhatian sudah sulit — memenuhi ekspektasi, apalagi. Rayan, bagaimanapun, telah mengisi semua celah tersebut.
Tiga pertandingan setelah transfernya selesai, striker berusia 19 tahun ini sudah memberikan hasil konkret di Inggris dan memberikan cukup bahan bagi media internasional untuk menganggap kedatangannya sebagai kesuksesan instan. €35 juta yang diterima Vasco mungkin segera terlihat kecil, dan sejarah Bournemouth dalam membeli murah untuk dijual mahal di masa depan tampaknya akan terkonfirmasi lagi.
Setelah tahun 2025 yang gemilang dan awal 2026, anak didik Vasco ini diakui secara global. Dan, di atas segalanya, ia menjadi bagian dari perdebatan yang pasti membuatnya senang: tentang memastikan tempat di tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026.