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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ravenna, Mandorlini soal Ronaldinho: "Dia pasti akan bermain". Sambutan dari Okaka

Ravenna
Transfers
Ronaldinho
Serie C

Pelatih dan penyerang tengah Ravenna membicarakan bintang asal Brasil tersebut

Andrea Mandorlini, pelatih Ravenna, memberikan tanggapannya mengenai perekrutan sensasional Ronaldinho oleh klub asal Romagna tersebut, yang berlaga di Serie C: "Ini adalah langkah pemasaran yang luar biasa. Ronaldinho adalah seorang juara yang hebat. Senang rasanya dia ada di sini. Pasti kalian akan melihatnya di lapangan."


Pelatih berusia 65 tahun itu menambahkan, seperti yang dilansir L'Arena: "Dengan kehadirannya, kami pasti akan kembali menjadi sorotan. Tentu saja, saat ini saya belum tahu dan tidak bisa memperkirakan seberapa sering dia akan turun ke lapangan. Namun, semua orang membicarakannya."


  • Di Ravenna juga bermain Stefano Okaka, yang mengunggah sebuah postingan di Instagram yang menampilkan dirinya bersama Ronaldinho, dengan keterangan: "Selamat datang, LEGENDA".




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