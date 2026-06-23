Ravenna, Mandorlini soal Ronaldinho: "Dia pasti akan bermain". Sambutan dari Okaka

Andrea Mandorlini, pelatih Ravenna, memberikan tanggapannya mengenai perekrutan sensasional Ronaldinho oleh klub asal Romagna tersebut, yang berlaga di Serie C: "Ini adalah langkah pemasaran yang luar biasa. Ronaldinho adalah seorang juara yang hebat. Senang rasanya dia ada di sini. Pasti kalian akan melihatnya di lapangan."





Pelatih berusia 65 tahun itu menambahkan, seperti yang dilansir L'Arena: "Dengan kehadirannya, kami pasti akan kembali menjadi sorotan. Tentu saja, saat ini saya belum tahu dan tidak bisa memperkirakan seberapa sering dia akan turun ke lapangan. Namun, semua orang membicarakannya."



