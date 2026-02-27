Raul Asencio dari Real Madrid absen karena cedera leher setelah tabrakan dengan Eduardo Camavinga, sementara Alvaro Arbeloa menghadapi masalah pertahanan

Insiden tersebut terjadi selama pertandingan Eropa yang tegang antara Real Madrid dan Benfica, membuat para penggemar menahan napas. Bek muda Asencio terlibat dalam perebutan bola udara yang sengit dengan rekan setimnya. Seperti dilaporkan oleh Marca, tabrakan bertenaga tinggi tersebut disamakan dengan kecelakaan mobil oleh para penonton, dengan Asencio, pemain muda Spanyol, menerima dampak terbesar dari tabrakan tersebut saat lehernya tertekuk ke belakang dengan keras. Dampak fisik yang luar biasa dari tabrakan tersebut segera menunjukkan bahwa ini bukan cedera sepak bola biasa.

Tim medis klub tidak membuang waktu dalam menanggapi situasi darurat di lapangan. Menyadari potensi keparahan trauma leher, petugas medis dengan hati-hati mengamankan Asencio dengan leher penyangga sebelum dia dibawa keluar lapangan dengan tandu. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk evaluasi darurat, dipantau secara ketat di bawah pengawasan kepala petugas medis Real Madrid, Niko Mihic, untuk memastikan tidak ada kerusakan tulang belakang yang parah.