Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Raul Asencio dari Real Madrid absen karena cedera leher setelah tabrakan dengan Eduardo Camavinga, sementara Alvaro Arbeloa menghadapi masalah pertahanan
Tabrakan mengerikan dengan Camavinga
Insiden tersebut terjadi selama pertandingan Eropa yang tegang antara Real Madrid dan Benfica, membuat para penggemar menahan napas. Bek muda Asencio terlibat dalam perebutan bola udara yang sengit dengan rekan setimnya. Seperti dilaporkan oleh Marca, tabrakan bertenaga tinggi tersebut disamakan dengan kecelakaan mobil oleh para penonton, dengan Asencio, pemain muda Spanyol, menerima dampak terbesar dari tabrakan tersebut saat lehernya tertekuk ke belakang dengan keras. Dampak fisik yang luar biasa dari tabrakan tersebut segera menunjukkan bahwa ini bukan cedera sepak bola biasa.
Tim medis klub tidak membuang waktu dalam menanggapi situasi darurat di lapangan. Menyadari potensi keparahan trauma leher, petugas medis dengan hati-hati mengamankan Asencio dengan leher penyangga sebelum dia dibawa keluar lapangan dengan tandu. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk evaluasi darurat, dipantau secara ketat di bawah pengawasan kepala petugas medis Real Madrid, Niko Mihic, untuk memastikan tidak ada kerusakan tulang belakang yang parah.
- Getty Images
Diagnosis resmi dan pembaruan dari Asencio
Setelah malam yang tegang di rumah sakit dengan pemantauan medis dan pemeriksaan komprehensif, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan kondisi sang bek. Laporan medis memberikan sedikit kelegaan, menegaskan: "Setelah tes yang dilakukan oleh Tim Medis Real Madrid terhadap pemain kami Raul Asencio, ia didiagnosis menderita cedera leher. Menunggu perkembangan lebih lanjut." Meskipun awalnya situasi terlihat sangat mengkhawatirkan, diagnosis tersebut menunjukkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu beruntung terhindar dari skenario terburuk terkait tulang belakangnya.
Meskipun jelas merasakan sakit dan frustrasi karena harus absen dalam pertandingan domestik mendatang, Asencio tetap sangat positif tentang kembalinya ke lapangan. Ia segera menggunakan akun media sosial pribadinya untuk menenangkan para penggemar Madrid yang khawatir, menunjukkan mentalitasnya yang kuat. Ia menulis: "Terima kasih atas semua pesan dukungan! Ini hanya ketakutan belaka! Ayo kita lanjutkan ke babak berikutnya. Hala Madrid!" Pesan optimisnya segera memberikan kenyamanan bagi para pendukung yang memantau pemulihannya.
Arbeloa menghadapi kekurangan serius di lini pertahanan.
Meskipun optimisme pribadi pemain merupakan tanda positif, kenyataan praktis bagi manajer Alvaro Arbeloa semakin rumit. Kehilangan Asencio menciptakan kekosongan besar dalam skuad tepat saat mereka bersiap menghadapi laga La Liga yang sangat fisik melawan Getafe. Lulusan akademi tersebut secara tak terduga telah menjadi pilar penting dalam skuad utama musim ini, dan ketidakhadirannya yang mendadak menyoroti kekurangan kedalaman yang mengkhawatirkan dalam barisan pertahanan di Santiago Bernabeu.
Saat staf medis memantau fase istirahat Asencio, Arbeloa harus menghadapi jadwal yang berat dengan barisan belakang yang tipis. Saat ini, Antonio Rudiger dan David Alaba adalah satu-satunya bek tengah senior yang sepenuhnya fit dan tersedia untuk dipilih. Situasi yang rapuh ini meninggalkan staf pelatih dengan margin kesalahan yang hampir nol atau rotasi taktis selama periode di mana setiap poin sangat vital, menempatkan tekanan fisik dan mental yang besar pada bek-bek veteran yang tersisa.
- Getty Images Sport
Menunggu Huijsen di tengah masalah cedera
Di tengah kegelapan krisis pertahanan saat ini, terdapat secercah harapan di cakrawala terkait kemungkinan penambahan pemain. Bek muda Dean Huijsen secara bertahap mendekati tahap akhir rehabilitasinya setelah mengalami cedera betis yang mengganggu selama seminggu terakhir. Namun, departemen medis tetap berhati-hati; karena ia belum kembali berlatih bersama tim secara penuh, ketersediaannya untuk pertandingan melawan Getafe yang akan datang tetap menjadi keraguan yang signifikan dan berkepanjangan.
Klub sangat menyadari bahwa memaksakan Huijsen kembali terlalu cepat dapat memicu kambuhnya cedera dalam jangka panjang, yang hanya akan memperburuk masalah Arbeloa. Saat ini, fokus utama tetap pada pemulihan harian Asencio dari cedera leher yang parah. Tanpa jadwal pasti untuk kembalinya dia ke aksi kompetitif, Real Madrid harus beradaptasi secara kreatif dengan absennya dia dan berharap bintang-bintang yang masih fit dapat menahan tuntutan berat dalam bersaing untuk trofi di berbagai front.
Iklan