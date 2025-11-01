Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle dan Donny Afroni

Rating Pemain Real Madrid Vs Valencia: Kylian Mbappe Terlalu Murah Hati, Jude Bellingham Tampak Sulit Dihentikan

Penampilan apik Real Madrid ketika menggasak Valencia patut menjadi perhatian serius bagi Liverpool ketika mereka saling bentrok di fase grup Liga Champions pertengahan pekan nanti.

Real Madrid tampil gemilang melawan Valencia yang bermain buruk dengan Kylian Mbappe mencetak dua gol, dan Jude Bellingham menemukan performa terbaiknya dalam kemenangan telak 4-0 di Santiago Bernabeu, Minggu (2/11) dini hari WIB. Los Blancos mendominasi permainan di babak pertama, dan berhasil mengatasi kegagalan penalti Vinicius Jr. untuk memastikan kemenangan yang nyaman.

Madrid memegang kendali sejak menit pertama, dan sering membombardir pertahanan Valencia. Vinicius hampir mencetak gol di awal laga, bergerak ke sisi kiri sebelum memaksa penyelamatan gemilang, sementara upaya serupa Bellingham digagalkan tak lama kemudian.

Sedikit keberuntungan membawa Los Blancos unggul, karena mereka mendapatkan penalti ringan setelah seorang bek Valencia dianggap menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti, dan Kylian Mbappe mengonversinya dengan satu tendangan cepat. Gol keduanya tidak membutuhkan keberuntungan; Mbappe mencetak gol, melengkapi pergerakan apik dengan sentuhan tap-in sederhana, berkat umpan apik Arda Guler. Bellingham kemudian memperlebar keunggulan sesaat sebelum turun minum, menandai penampilan gemilangnya dengan tendangan melengkung dari luar kotak penalti.

Vinicius menjalani malam yang lebih sulit seiring berjalannya waktu. Mbappe memberikan tendangan penalti kepada pemain Brasil itu, tetapi tembakannya justru mengarah tepat ke kiper, dan semuanya terasa agak terburu-buru sebelum Vinicius digantikan dengan 15 menit tersisa. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh, dan Alvaro Carreras menambahkan gol keempat di menit-menit akhir. Dia melesakkan bola ke pojok atas gawang dari tepi kotak penalti untuk menutup kemenangan meyakinkan Madrid. Perhentian berikutnya, Anfield di Liga Champions.

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Bernabeu...

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Thibaut Courtois (7/10):

    Tidak banyak penyelamatan yang perlu dilakukan. Senang bisa mencatatkan clean sheet.

    Federico Valverde (7/10):

    Melakukan satu pemulihan yang luar biasa, beberapa kali mengancam gawang. Jauh lebih baik setelah awal musim yang buruk.

    Eder Militao (7/10):

    Perubahan lini belakang yang solid. Akan senang karena malam ini lebih tenang.

    Dean Huijsen (7/10):

    Memenangkan duel udara, tekel yang kuat, dan digantikan pada menit ke-70 setelah pertandingan yang apik.

    Alvaro Carreras (8/10):

    Membuka rekening golnya untuk Madrid dengan tendangan yang indah. Menjaga pertahanan tetap rapi.

    • Iklan
  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Lini Tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Penampilan yang lumayan. Memenangkan tekel, mendapat kartu kuning, dan diganti setelah jeda.

    Arda Guler (8/10):

    Menciptakan beberapa peluang dan memberikan asis. 45 menit yang solid.

    Jude Bellingham (8/10):

    Tampaknya mendekati performa terbaiknya. Mencetak gol yang hebat, berlari di lini tengah, dan jauh lebih menentukan dalam penguasaan bola.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Penyerangan

    Franco Mastantuono (6/10):

    Penuh dengan manuver dan trik, tetapi jarang meyakinkan sepenuhnya. Mencoba bermain berlebihan, dan terkadang membuat keputusan yang salah.

    Kylian Mbappe (8/10):

    Tak bisa dihentikan sejak menit pertama. Nyaman dari titik penalti untuk membuka keunggulan, akurat dari jarak dekat untuk gol keduanya. Dengan murah hati melewatkan peluang hat-trick untuk memberi kesempatan kepada Vinicius.

    Vinicius Jr (7/10):

    Sangat berpengaruh dan berbahaya saat menguasai bola di babak pertama, meski penyelesaian akhirnya kurang baik. Menendang penalti tepat ke arah kiper, dan tampak frustrasi setelahnya.

  • Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Dani Ceballos (7/10):

    Menjaga lini tengah tetap stabil setelah jeda.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Melakukan beberapa intervensi yang apik, memberikan sedikit tekanan di lini tengah.

    Raul Asencio (7/10):

    Lini belakang yang sangat tangguh, dan juga efektif.

    Endrick (N/A):

    Sangat mengejutkan melihatnya bermain untuk pertama kali sepanjang musim ini.

    Rodrygo (N/A):

    Tak cukup waktu untuk memberi dampak.

    Xabi Alonso (8/10):

    Malam terbaik keduanya sejauh ini. Madrid mencetak empat gol, dan tampak memegang kendali penuh. Memenangi El Clasico dengan gemilang, dan perhatian kini tertuju pada Liverpool.

LaLiga
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA