Real Madrid tampil gemilang melawan Valencia yang bermain buruk dengan Kylian Mbappe mencetak dua gol, dan Jude Bellingham menemukan performa terbaiknya dalam kemenangan telak 4-0 di Santiago Bernabeu, Minggu (2/11) dini hari WIB. Los Blancos mendominasi permainan di babak pertama, dan berhasil mengatasi kegagalan penalti Vinicius Jr. untuk memastikan kemenangan yang nyaman.

Madrid memegang kendali sejak menit pertama, dan sering membombardir pertahanan Valencia. Vinicius hampir mencetak gol di awal laga, bergerak ke sisi kiri sebelum memaksa penyelamatan gemilang, sementara upaya serupa Bellingham digagalkan tak lama kemudian.

Sedikit keberuntungan membawa Los Blancos unggul, karena mereka mendapatkan penalti ringan setelah seorang bek Valencia dianggap menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti, dan Kylian Mbappe mengonversinya dengan satu tendangan cepat. Gol keduanya tidak membutuhkan keberuntungan; Mbappe mencetak gol, melengkapi pergerakan apik dengan sentuhan tap-in sederhana, berkat umpan apik Arda Guler. Bellingham kemudian memperlebar keunggulan sesaat sebelum turun minum, menandai penampilan gemilangnya dengan tendangan melengkung dari luar kotak penalti.

Vinicius menjalani malam yang lebih sulit seiring berjalannya waktu. Mbappe memberikan tendangan penalti kepada pemain Brasil itu, tetapi tembakannya justru mengarah tepat ke kiper, dan semuanya terasa agak terburu-buru sebelum Vinicius digantikan dengan 15 menit tersisa. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh, dan Alvaro Carreras menambahkan gol keempat di menit-menit akhir. Dia melesakkan bola ke pojok atas gawang dari tepi kotak penalti untuk menutup kemenangan meyakinkan Madrid. Perhentian berikutnya, Anfield di Liga Champions.

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Bernabeu...