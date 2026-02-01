Meski agak beruntung, karena bermain buruk hampir sepanjang pertandingan, penalti Kylian Mbappe di menit akhir menyelamatkan Real Madrid saat mereka mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1, Minggu (1/2) malam WIB. Kemenangan tipis itu membuat Madrid tetap berada satu poin di belakang pemimpin klasemen Liga Spanyol, Barcelona. Vinicius Jr juga mencetak gol dalam kemenangan yang kurang meyakinkan di Santiago Bernabeu.

Madrid memulai pertandingan dengan buruk, dan bisa saja tertinggal dalam lima menit pertama ketika Ilias Akhomach melepaskan tembakan melebar, padahal memiliki ruang yang sangat luas di dalam kotak penalti. Keadaan kemudian semakin buruk bagi tuan rumah ketika mereka mengalami pukulan cedera. Jude Bellingham mengalami cedera hamstring yang memaksanya keluar lapangan pada menit kesepuluh.

Vinicius akhirnya membuka skor dengan permainan yang indah saat dia menciptakan ruang untuk dirinya sendiri di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan atas. Ada beberapa peluang lagi bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa untuk menggandakan keunggulan, termasuk ketika Brahim Diaz melepaskan tembakan yang melenceng sementara umpan silang dari Mbappe sedikit meleset dari sasaran.

Vallecano memanfaatkan kurangnya efisiensi tuan rumah di awal babak kedua ketika Jorge de Frutos mencetak gol penyeimbang dengan menyelinap di depan Aurelien Tchouameni untuk mencetak gol di bawah mistar gawang Thibaut Courtois. Mereka tampak pasti akan menambah gol kedua juga, ketika Andrei Ratiu berlari menuju gawang, tetapi Courtois bergegas keluar dari garis gawang untuk menggagalkannya.

Mbappe seharusnya memberi Madrid keunggulan ketika dia melewati kiper di pertengahan babak kedua, tetapi tembakannya membentur mistar dan keluar. Eduardo Camavinga juga hampir mencetak gol saat sundulannya membentur tiang luar gawang.

Pada akhirnya, Madrid beruntung karena setelah Pathe Ciss diusir keluar lapangan, sembilan menit waktu tambahan diberikan, dan tekel ceroboh di kotak penalti dari Nobel Mendy memberi tuan rumah penalti pada menit ke-98 yang, seperti yang diharapkan, dikonversi Mbappe.

GOAL memberi penilaian terhadap pemain Madrid dari Bernabeu...