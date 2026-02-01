Goal.com
Mbappe Bellingham Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle dan Donny Afroni

Rating Pemain Real Madrid Vs Rayo Vallecano: Dari Nol Jadi Pahlawan! Penalti Kylian Mbappe Di Menit Akhir Tebus Kegagalan

Real Madrid bermain tak sesuai harapan dalam kemenangan yang kurang meyakinkan di Santiago Bernabeu, dan mereka juga harus kehilangan Jude Bellingham sejak dini akibat cedera.

Meski agak beruntung, karena bermain buruk hampir sepanjang pertandingan, penalti Kylian Mbappe di menit akhir menyelamatkan Real Madrid saat mereka mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1, Minggu (1/2) malam WIB. Kemenangan tipis itu membuat Madrid tetap berada satu poin di belakang pemimpin klasemen Liga Spanyol, Barcelona. Vinicius Jr juga mencetak gol dalam kemenangan yang kurang meyakinkan di Santiago Bernabeu.

Madrid memulai pertandingan dengan buruk, dan bisa saja tertinggal dalam lima menit pertama ketika Ilias Akhomach melepaskan tembakan melebar, padahal memiliki ruang yang sangat luas di dalam kotak penalti. Keadaan kemudian semakin buruk bagi tuan rumah ketika mereka mengalami pukulan cedera. Jude Bellingham mengalami cedera hamstring yang memaksanya keluar lapangan pada menit kesepuluh.

Vinicius akhirnya membuka skor dengan permainan yang indah saat dia menciptakan ruang untuk dirinya sendiri di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan atas. Ada beberapa peluang lagi bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa untuk menggandakan keunggulan, termasuk ketika Brahim Diaz melepaskan tembakan yang melenceng sementara umpan silang dari Mbappe sedikit meleset dari sasaran.

Vallecano memanfaatkan kurangnya efisiensi tuan rumah di awal babak kedua ketika Jorge de Frutos mencetak gol penyeimbang dengan menyelinap di depan Aurelien Tchouameni untuk mencetak gol di bawah mistar gawang Thibaut Courtois. Mereka tampak pasti akan menambah gol kedua juga, ketika Andrei Ratiu berlari menuju gawang, tetapi Courtois bergegas keluar dari garis gawang untuk menggagalkannya.

Mbappe seharusnya memberi Madrid keunggulan ketika dia melewati kiper di pertengahan babak kedua, tetapi tembakannya membentur mistar dan keluar. Eduardo Camavinga juga hampir mencetak gol saat sundulannya membentur tiang luar gawang.

Pada akhirnya, Madrid beruntung karena setelah Pathe Ciss diusir keluar lapangan, sembilan menit waktu tambahan diberikan, dan tekel ceroboh di kotak penalti dari Nobel Mendy memberi tuan rumah penalti pada menit ke-98 yang, seperti yang diharapkan, dikonversi Mbappe.

GOAL memberi penilaian terhadap pemain Madrid dari Bernabeu...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Kiper & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Dipaksa melakukan beberapa penyelamatan bagus di babak pertama. Melakukan penyelamatan satu lawan satu yang luar biasa. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Vallecano.

    Federico Valverde (7/10):

    Penampilan yang jauh lebih baik di posisi bek kanan setelah penampilan yang sulit di tengah pekan. Satu ledakan kecepatan menghentikan kemungkinan terjadinya gol di babak pertama.

    Raul Asencio (6/10):

    45 menit yang solid sebelum diganti saat jeda.

    Dean Huijsen (6/10):

    Kehilangan bola beberapa kali. Memenangkan duel udara, dan bagus dalam duel satu lawan satu.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Penampilan solid sebagai bek kiri, memberikan kontras tajam dari penampilan buruk melawan Benfica. Sundulannya menemui kegagalan di akhir pertandingan.

  • Arda Guler Real Madrid 2026Getty

    Lini Tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Penampilan campur aduk. Andal di lini tengah pada babak pertama, tetapi kurang stabil di lini belakang, dan membiarkan De Frutos menyelinap di depannya untuk gol penyeimbang Vallecano.

    Arda Guler (7/10):

    Cerdik di lini tengah, dan di ruang yang lebih luas. Satu atau dua umpan silangnya seharusnya bisa disundul masuk ke gawang.

    Jude Bellingham (N/A):

    Bermain selama sepuluh menit sebelum terpaksa keluar karena cedera hamstring.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Penyerangan

    Franco Mastantuono (5/10):

    Bukan penampilan terbaiknya. Penuh energi, tetapi tidak berbuat banyak dengan bola.

    Kylian Mbappe (6/10):

    Sangat tenang dibandingkan standar tingginya yang biasa. Banyak menguasai bola, tetapi sangat tidak efektif saat memilikinya. Tendangannya membentur mistar gawang, namun berhasil mencetak gol penalti penentu kemenangan.

    Vinicius Jr (7/10):

    Mencetak gol yang berani - gol pertamanya di La Liga sejak Oktober. Berkali-kali melewati lawannya, tetapi tidak membuahkan hasil.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pemain Pengganti & Manajer

    Brahim Diaz (6/10):

    Bergerak lincah. Penting dalam membangun serangan yang berujung pada gol Vinicius. Seharusnya melepaskan satu atau dua tembakan saat berada di posisi yang bagus.

    Dani Ceballos (6/10):

    Penampilan yang cukup beragam dari bangku cadangan. Hampir tidak menguasai bola di awal, mendapat kartu kuning konyol. Lebih terlibat di akhir pertandingan.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Pada dasarnya digunakan sebagai gelandang kanan pekerja keras, yang tampaknya agak sia-sia.

    David Alaba (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak.

    Rodrygo (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak.

    Alvaro Arbeloa (5/10):

    Sepenuhnya diselamatkan wasit setelah penampilan yang buruk. Madrid sangat terbuka saat serangan balik, dan tidak efektif di sepertiga akhir lapangan. Mungkin Alonso bukanlah masalahnya...

