Rating Pemain Real Madrid Vs Liverpool: Kylian Mbappe & Jude Bellingham Tampil Buruk, Aksi Heroik Thibaut Courtois Sia-Sia Karena Los Blancos Kehilangan Rekor Sempurna Di Liga Champions

Liverpool langsung menekan sejak awal dan menguasai jalannya pertandingan. Madrid mengancam secara beruntun, dengan Vinicius Jr. yang bergerak di sisi kiri, tetapi mereka tetap menjaga jarak dan sangat bergantung pada Thibaut Courtois untuk menjaga mereka tetap dalam permainan. Tentu saja, ia berhasil melakukannya, dengan kiper Belgia tersebut mencatatkan lima penyelamatan di babak pertama saja, dan memastikan skor imbang tanpa gol hingga jeda.

Courtois kembali beraksi di babak kedua, dua kali menggagalkan peluang tim tuan rumah dari tendangan sudut. Namun, ia akhirnya kebobolan ketika Alexis Mac Allister menyundul bola hasil tendangan bebas Dominik Szoboszlai yang berbuah gol.

Biasanya, inilah saat Madrid mulai menunjukkan permainan terbaiknya, dan mereka memang memberikan perlawanan yang lebih sengit. Mbappe lebih terlibat dan Vinicius berlari di sayap, tetapi peluang-peluang yang datang sangat minim. Peluang terdekat mereka adalah tembakan Mbappe yang hanya melebar tipis dari tiang gawang.

Pemain pengganti Trent Alexander-Arnold kembali dari cedera panjang di hadapan mantan penggemarnya - dan sorakan pun berjatuhan. Namun, ia, seperti kebanyakan bintang Madrid lainnya, tetap bungkam.

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Anfield...