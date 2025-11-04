Mbappe Bellingham Real Madrid GFXGetty
Yosua Arya dan Thomas Hindle

Rating Pemain Real Madrid Vs Liverpool: Kylian Mbappe & Jude Bellingham Tampil Buruk, Aksi Heroik Thibaut Courtois Sia-Sia Karena Los Blancos Kehilangan Rekor Sempurna Di Liga Champions

Para pemain bintang Real Madrid menghilang, dan Los Blancos gagal menunjukkan keajaiban di Liga Champions dalam kekalahan 1-0 dari Liverpool. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, khususnya, berhasil dibuat diam saat awal sempurna Madrid di panggung Eropa mereka berakhir melawan pasukan Arne Slot yang sedang berjuang.

Liverpool langsung menekan sejak awal dan menguasai jalannya pertandingan. Madrid mengancam secara beruntun, dengan Vinicius Jr. yang bergerak di sisi kiri, tetapi mereka tetap menjaga jarak dan sangat bergantung pada Thibaut Courtois untuk menjaga mereka tetap dalam permainan. Tentu saja, ia berhasil melakukannya, dengan kiper Belgia tersebut mencatatkan lima penyelamatan di babak pertama saja, dan memastikan skor imbang tanpa gol hingga jeda.

Courtois kembali beraksi di babak kedua, dua kali menggagalkan peluang tim tuan rumah dari tendangan sudut. Namun, ia akhirnya kebobolan ketika Alexis Mac Allister menyundul bola hasil tendangan bebas Dominik Szoboszlai yang berbuah gol.

Biasanya, inilah saat Madrid mulai menunjukkan permainan terbaiknya, dan mereka memang memberikan perlawanan yang lebih sengit. Mbappe lebih terlibat dan Vinicius berlari di sayap, tetapi peluang-peluang yang datang sangat minim. Peluang terdekat mereka adalah tembakan Mbappe yang hanya melebar tipis dari tiang gawang.

Pemain pengganti Trent Alexander-Arnold kembali dari cedera panjang di hadapan mantan penggemarnya - dan sorakan pun berjatuhan. Namun, ia, seperti kebanyakan bintang Madrid lainnya, tetap bungkam.

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Anfield...

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    Kiper & Belakang

    Thibaut Courtois (9/10):

    Menunjukkan aksi yang benar-benar luar biasa di bawah mistar. Sejujurnya, sangat disayangkan timnya kalah. 

    Federico Valverde (7/10):

    Memainkan peran sebagai bek kanan, menggantikan Alexander-Arnold. Tidak banyak terhubung di lini tengah, tetapi ia mampu bertahan dengan baik.

    Eder Militao (7/10):

    Bersemangat untuk berjuang, melakukan beberapa blok krusial, dan sebagian besar menjalankan tugasnya dengan baik.

    Dean Huijsen (6/10):

    Menghadapi beberapa masalah dari Ekitike, dan terkadang dibawa ke sana kemari. Melakukan satu tekel yang cukup konyol yang berujung pada kartu kuning. 

    Alvaro Carreras (6/10):

    Cukup beragam. Tampil baik menghadapi Salah di awal, tetapi kesulitan di babak kedua. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025Getty

    Tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Penampilan yang agak campur aduk melawan Wirtz yang bergerak bebas. Kadang berhasil menghentikan pemain Jerman tersebut, namun juga beberapa kali melakukan pelanggaran.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Siap bertarung di lini tengah, dan berani dalam perebutan bola 50/50, namun agak terlalu mudah dilewati.

    Jude Bellingham (5/10):

    Sulit untuk memaksakan dirinya dalam pertandingan. Membuat beberapa kesalahan dan beberapa kali mengoper bola terlalu keras. Tidak dalam performa terbaiknya. 

    Arda Guler (5/10):

    Tidak benar-benar terlibat dalam permainan, dan tidak memiliki banyak ruang gerak.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Depan

    Kylian Mbappe (5/10):

    Tenang sampai 20 menit terakhir, ketika dia memiliki beberapa sentuhan yang bagus. Melebar dan beberapa kali dihantam oleh Van Dijk. Mengecewakan, sejujurnya. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Berbahaya di awal, dan seimbang melawan Bradley. Seharusnya bisa mendapatkan sedikit bantuan. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Pengganti & Manajer

    Rodrygo (6/10):

    Menawarkan beberapa niatan menyerang di sisi kanan, tetapi tidak pernah melakukan umpan terakhir yang sempurna. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Dihujani cemoohan tanpa henti oleh penonton yang bersemangat. Tidak banyak menyentuh bola. 

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak cukup waktu untuk membuat dampak. 

    Xabi Alonso (5/10):

    Memulai dengan susunan pemain terkuatnya, tetapi tidak bisa mendapatkan performa terbaik dari mereka. Madrid kalah bermain sepanjang pertandingan, dan akan mengalami kekalahan telak jika Courtois tidak begitu efektif. Bukan malam terbaiknya. 

