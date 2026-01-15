Guler Arbeloa Real Madrid AlbaceteGetty
Rating Pemain Real Madrid Vs Albacete: Apakah Xabi Alonso Yang Bermasalah Usai Debut Buruk Alvaro Arbeloa?!

Real Madrid tampil buruk saat mereka kalah dari Albacete yang bermain di divisi dua pada pertandingan Copa del Rey berkat rotasi berlebihan Alvaro Arbeloa.

Terlepas dari gol Franco Mastantuono dan Gonzalo Garcia dalam pertandingan Copa Del Rey, Real Madrid tampil buruk di lini pertahanan ketika dikalahkan dari Albacete yang bermain di divisi dua dengan skor 3-2, Kamis (15/1) dini hari WIB. Ini mengawali era kepemimpinan Alvaro Arbeloa yyang mengecewakan. Padahal Los Blancos menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi hanya menciptakan sedikit peluang emas. Sementara itu, tim tuan rumah tampil klinis, dan pantas mendapatkan kemenangan.

Madrid kesulitan di awal pertandingan, karena campuran pemain muda akademi dan tim utama gagal menciptakan banyak peluang. Federico Valverde melepaskan beberapa tembakan melebar dari jarak jauh, sementara Vinicius Jr, yang penuh energi dan selalu berduel dengan lawannya, melepaskan satu tembakan melambung di atas mistar.

Albacete, seperti yang diharapkan, bertahan dengan gigih dan senang melakukan serangan balik. Mereka juga layak mendapatkan gol pembuka, ketika Javi Villar menyundul bola melewati Andriy Lunin setelah 42 menit dari tendangan sudut. Tetapi Madrid menyamakan kedudukan sebelum jeda saat Mastantuono menyelinap di depan pemain lawan untuk mencetak gol dari jarak dekat.

Madrid mengambil alih kendali di babak kedua saat Vinicius terus mengancam, sementara Arda Guler lebih terlibat di area tengah. Kemenangan tampak mungkin bagi anak asuh Arbeloa, namun Albacete yang oportunis kembali mencetak gol berkat pertahanan Madrid yang kacau. Raul Asencio gagal menghalau bola, sehingga memantul di dalam kotak penalti, dan Jefte Betancor bereaksi lebih cepat untuk menyelesaikan peluang kurang dari sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir.

Kemudian terjadilah kekacauan. Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-91 berkat sundulan indah dari Garcia, tetapi Albacete mencuri kemenangan hampir di menit-menit terakhir melalui penyelesaian melengkung yang luar biasa dari Betancor. Upaya terakhir Los Blancos terbukti sia-sia dalam kekalahan bersejarah di ajang Piala, dan awal yang menyedihkan bagi Arbeloa.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Real Madrid dari Estadio Carlos Belmonte...

  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Andriy Lunin (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang rapi, dan tidak dapat berbuat apa pun terhadap gol-gol lawan.

    David Jimenez (7/10):

    Bereaksi lambat pada gol kedua tim tuan rumah, sehingga merusak penampilan yang rapi.

    Raul Asencio (4/10):

    Buruk sepanjang pertandingan. Menunjukkan kurangnya ketenangan dalam menguasai bola, dan gagal menghalau si kulit bundar pada kedua gol pertama.

    Dean Huijsen (6/10):

    Agak campur aduk. Bagus dalam menguasai bola dan terlibat dalam gol Mastantuono, namun melakukan satu atau dua kesalahan.

    Fran Garcia (7/10):

    Penuh kecepatan dan mendukung serangan dengan baik. Sayang sekali diganti.

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Lini Tengah

    Jorge Cestero (6/10):

    Mengoper bola dengan baik tetapi terekspos dalam transisi.

    Federico Valverde (5/10):

    Jauh dari performa terbaiknya. Terkadang tidak konsisten dan mencoba mencetak gol dari jarak jauh.

    Arda Guler (6/10):

    Memberikan umpan silang yang menghasilkan gol pertama Madrid, memberikan asis untuk gol kedua, dan mengontrol tempo di babak kedua.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Penyerangan

    Franco Mastantuono (6/10):

    Mencetak satu gol, tetapi tidak banyak berkontribusi dalam serangan.

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Hampir menjadi figur pinggiran sampai dia menghasilkan sundulan indah untuk menyamakan kedudukan di menit ke-91.

    Vinicius Jr (7/10):

    Berlari tanpa henti ke arah lawannya dan menciptakan beberapa peluang. Satu atau dua kali melepaskan tembakan melebar.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Pemain Pengganti & Manajer

    David Alaba (6/10):

    Penampilan yang cukup baik di lini belakang.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Memberikan tenaga di lini tengah, tetapi tidak memiliki kualitas menyerang yang dibutuhkan.

    Dani Carvajal (4/10):

    Kurang tajam. Tidak mampu mengawal pemain lawan yang mencetak gol kemenangan.

    Cesar Palacios (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak.

    Pepe Sanchez (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak

    Alvaro Arbeloa (3/10):

    Awal yang buruk sekali. Madrid tampil buruk dalam serangan, dan kurang dalam pertahanan. Mereka sepenuhnya pantas kalah, dan memunculkan: apakah Xabi Alonso benar-benar menjadi masalah utamanya?

