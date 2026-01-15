Terlepas dari gol Franco Mastantuono dan Gonzalo Garcia dalam pertandingan Copa Del Rey, Real Madrid tampil buruk di lini pertahanan ketika dikalahkan dari Albacete yang bermain di divisi dua dengan skor 3-2, Kamis (15/1) dini hari WIB. Ini mengawali era kepemimpinan Alvaro Arbeloa yyang mengecewakan. Padahal Los Blancos menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi hanya menciptakan sedikit peluang emas. Sementara itu, tim tuan rumah tampil klinis, dan pantas mendapatkan kemenangan.

Madrid kesulitan di awal pertandingan, karena campuran pemain muda akademi dan tim utama gagal menciptakan banyak peluang. Federico Valverde melepaskan beberapa tembakan melebar dari jarak jauh, sementara Vinicius Jr, yang penuh energi dan selalu berduel dengan lawannya, melepaskan satu tembakan melambung di atas mistar.

Albacete, seperti yang diharapkan, bertahan dengan gigih dan senang melakukan serangan balik. Mereka juga layak mendapatkan gol pembuka, ketika Javi Villar menyundul bola melewati Andriy Lunin setelah 42 menit dari tendangan sudut. Tetapi Madrid menyamakan kedudukan sebelum jeda saat Mastantuono menyelinap di depan pemain lawan untuk mencetak gol dari jarak dekat.

Madrid mengambil alih kendali di babak kedua saat Vinicius terus mengancam, sementara Arda Guler lebih terlibat di area tengah. Kemenangan tampak mungkin bagi anak asuh Arbeloa, namun Albacete yang oportunis kembali mencetak gol berkat pertahanan Madrid yang kacau. Raul Asencio gagal menghalau bola, sehingga memantul di dalam kotak penalti, dan Jefte Betancor bereaksi lebih cepat untuk menyelesaikan peluang kurang dari sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir.

Kemudian terjadilah kekacauan. Madrid menyamakan kedudukan pada menit ke-91 berkat sundulan indah dari Garcia, tetapi Albacete mencuri kemenangan hampir di menit-menit terakhir melalui penyelesaian melengkung yang luar biasa dari Betancor. Upaya terakhir Los Blancos terbukti sia-sia dalam kekalahan bersejarah di ajang Piala, dan awal yang menyedihkan bagi Arbeloa.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Real Madrid dari Estadio Carlos Belmonte...