Rating Pemain Newcastle Vs Athletic Bilbao: Dan Burn & Joelinton Jaga The Magpies Tetap Di Jalur Untuk Lolos Ke Fase Gugur Liga Champions

Tim tuan rumah dengan gemilang memimpin ketika tendangan bebas Kieran Trippier mengarah ke Burn, dan mantan bek Brighton tersebut memanfaatkan kelengahan penjagaan sebelum melepaskan sundulan melengkung ke sudut gawang pada menit ke-11.
Di sisi lain, gawang Newcastle tampak aman ketika tendangan Unai Gomez membentur tiang gawang dari sudut sempit, dan kemudian Adama melepaskan tendangan voli dari jarak 20 yard yang membentur tiang gawang.
The Magpies mengubah skor menjadi 2-0 ketika umpan silang Harvey Barnes yang melayang berhasil disambar Joelinton yang tak terkawal empat menit setelah jeda. Hasil ini mengukuhkan posisi Newcastle di delapan besar, yang akan otomatis memastikan mereka lolos ke babak 16 besar turnamen.
GOAL menilai pemain Newcastle dari St James' Park...