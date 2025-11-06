Rating Pemain Newcastle Vs Athletic Bilbao: Dan Burn & Joelinton Jaga The Magpies Tetap Di Jalur Untuk Lolos Ke Fase Gugur Liga Champions

Nick Pope (7/10):

Pemain internasional Inggris ini tidak banyak berksi karena Bilbao tampil kurang tajam, tetapi ketika ia diuji, ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang.

Kieran Trippier (7/10):

Umpan-umpan bola matinya menimbulkan berbagai masalah bagi tim Spanyol, terutama di babak pertama. Ia tampak akan meninggalkan klub setahun yang lalu, tetapi kini situasinya jauh lebih baik baginya.

Malick Thiaw (7/10):

Bek tengah muda Jerman ini jelas berbakat dan beberapa kali berhasil menyelamatkan rekan-rekannya dari masalah.

Sven Botman (6/10):

Agak ceroboh dalam umpan dan penguasaan bolanya, tetapi sebagian besar tidak terganggu pada malam itu.

Dan Burn (8/10):

Bek setinggi 190 cm ini mencetak salah satu gol sundulan terbaik yang pernah Anda lihat. Selain ancaman udaranya, ia juga sangat baik di lini belakang dan depan.