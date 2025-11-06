Newcastle beat Athletic ClubGetty Images/GOAL
Rating Pemain Newcastle Vs Athletic Bilbao: Dan Burn & Joelinton Jaga The Magpies Tetap Di Jalur Untuk Lolos Ke Fase Gugur Liga Champions

Sundulan memukau dari Joelinton dan Dan Burn khususnya memastikan Newcastle meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Champions. Gol-gol di kedua babak dari para pemain berpengalaman mereka membantu The Magpies naik ke peringkat keenam klasemen liga, dengan pasukan Eddie Howe kini semakin dekat ke babak gugur setelah meraih kemenangan ketiga berturut-turut di kompetisi Eropa.

Tim tuan rumah dengan gemilang memimpin ketika tendangan bebas Kieran Trippier mengarah ke Burn, dan mantan bek Brighton tersebut memanfaatkan kelengahan penjagaan sebelum melepaskan sundulan melengkung ke sudut gawang pada menit ke-11.

Di sisi lain, gawang Newcastle tampak aman ketika tendangan Unai Gomez membentur tiang gawang dari sudut sempit, dan kemudian Adama melepaskan tendangan voli dari jarak 20 yard yang membentur tiang gawang.

The Magpies mengubah skor menjadi 2-0 ketika umpan silang Harvey Barnes yang melayang berhasil disambar Joelinton yang tak terkawal empat menit setelah jeda. Hasil ini mengukuhkan posisi Newcastle di delapan besar, yang akan otomatis memastikan mereka lolos ke babak 16 besar turnamen.

GOAL menilai pemain Newcastle dari St James' Park...

    Kiper & Belakang

    Nick Pope (7/10):

    Pemain internasional Inggris ini tidak banyak berksi karena Bilbao tampil kurang tajam, tetapi ketika ia diuji, ia melakukan beberapa penyelamatan gemilang.

    Kieran Trippier (7/10):

    Umpan-umpan bola matinya menimbulkan berbagai masalah bagi tim Spanyol, terutama di babak pertama. Ia tampak akan meninggalkan klub setahun yang lalu, tetapi kini situasinya jauh lebih baik baginya.

    Malick Thiaw (7/10):

    Bek tengah muda Jerman ini jelas berbakat dan beberapa kali berhasil menyelamatkan rekan-rekannya dari masalah.

    Sven Botman (6/10):

    Agak ceroboh dalam umpan dan penguasaan bolanya, tetapi sebagian besar tidak terganggu pada malam itu.

    Dan Burn (8/10):

    Bek setinggi 190 cm ini mencetak salah satu gol sundulan terbaik yang pernah Anda lihat. Selain ancaman udaranya, ia juga sangat baik di lini belakang dan depan.

    Tengah

    Bruno Guimaraes (8/10):

    Hampir tidak melakukan kesalahan, selalu tampak mengambil peluang yang tepat, dan terus menunjukkan kualitasnya.

    Sandro Tonali (7/10):

    Tidak bermain maksimal, tetapi tetap tenang di lini tengah untuk The Toon.

    Joelinton (8/10):

    Tidak mengherankan, pemain Brasil ini bekerja keras untuk Newcastle, dan setelah beberapa kali gagal mengeksekusi penalti – meskipun ia offside – ia menyundul bola dan mencetak gol yang pantas.

    Depan

    Harvey Barnes (6/10):

    Memberikan assist yang indah untuk Joelinton, tetapi terkadang masih bisa menjadi pemain yang membuat frustrasi. Lebih efektif di sisi kiri ketika Gordon ditarik keluar.

    Nick Woltemade (5/10):

    Penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya melewatkan peluang emas di babak pertama. Mungkin perlu berbuat lebih banyak untuk timnya ketika gol-golnya tidak mengalir deras.

    Anthony Gordon (5/10):

    Terlihat berbahaya di sayap kiri, tetapi ia terlalu sering kehilangan bola, dan kemudian ditarik keluar karena cedera dalam pertandingan yang mengecewakan.

    Pengganti & Manajer

    Jacob Murphy (6/10):

    Tampak tidak tenang ketika menguasai bola. Performanya dari musim lalu belum begitu bagus.

    Lewis Hall (6/10):

    Tampil rapi dan bersih saat masuk dari bangku cadangan.

    Anthony Elanga (6/10):

    Pemain Swedia ini memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi tidak benar-benar mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan asetnya secara maksimal.

    Lewis Miley (6/10):

    Mungkin tampak terlalu bersemangat untuk membuat kesan karena ia ingin lebih sering bermain di tim utama.

    Jacob Ramsey (N/A):

    Terlalu sedikit waktu untuk memberikan dampak.

    Eddie Howe (7/10):

    Menurunkan tim yang kuat setelah kekalahan mengecewakan dari West Ham di Liga Primer, dan meskipun tidak sempurna, timnya terlalu tangguh untuk Athletic Bilbao. Mereka tidak menguasai bola dengan baik, tetapi fisik dan kehebatan mereka di udara berhasil menyelesaikan tugasnya. Pemain penggantinya juga turut memastikan kemenangan.

