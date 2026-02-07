Manchester United berhasil menghentikan kutukan tidak pernah menang dari Tottenham Hotspur dalam tujuh pertandingan terakhir di kompetisi domestik. Itu berkat kemenangan 2-0 atas tim London tersebut, Sabtu (7/2) dini hari WIB, untuk tetap mengendalikan posisi empat di Liga Primer dan mencatatkan empat kemenangan beruntun di bawah asuhan Michael Carrick.

Kemenangan ini dibantu kartu merah di babak pertama untuk Cristian Romero, dan tidak seperti saat melawan Everton tiga bulan lalu, Man United sukses memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim memberikan penghormatan kepada para pemain United yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Munich dalam peringatan ke-68 tahun bencana tersebut. Babak pertama berjalan seimbang dengan United mendominasi permainan, serta mengancam lewat upaya Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, dan Casemiro, sebelum mereka mendapatkan hadiah berupa kartu merah untuk Romero pada menit ke-28. Pemain Argentina itu menerima kartu merah keduanya dalam waktu kurang dari dua bulan karena tekel agresif terhadap Casemiro yang berakhir dengan dia menginjak pergelangan kaki pemain Brasil itu.

Everton sebelumnya menang di Old Trafford dengan sepuluh pemain di awal musim, tetapi United kali ini memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tersebut, dan unggul dengan skema tendangan sudut yang cerdik. Mainoo muncul entah dari mana untuk menerima tendangan sudut pendek dari Fernandes, dan mengopernya kepada Mbeumo, yang salah menendang bola tetapi tetap berhasil mencetak gol ke sudut bawah gawang.

Casemiro hampir menggandakan keunggulan sebelum jeda, dan United dua kali mencetak gol di babak kedua tetapi dianulir karena off-side. Mereka terus berupaya mencetak gol kedua dibandingkan mempertahankan keunggulan. Fans United sempat menahan napas ketika Xavi Simons melepaskan tembakan yang sedikit melenceng dari sudut atas gawang.

United akhirnya mendapatkan gol kedua yang sangat penting berkat pergerakan yang terorganisir dengan baik lewat serangan balik cepat. Fernandes menyambut umpan silang Dalot untuk mencetak gol keenamnya musim ini, dan melanjutkan awal sempurna Carrick.

