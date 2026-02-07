Goal.com
Rating Pemain Manchester United Vs Tottenham Hotspur: Bruno Fernandes Hadirkan Keajaiban Untuk Hentikan Kutukan

Manchester United menghentikan catatan tanpa kemenangan atas Tottenham Hotspur sekaligus memberikan Michael Carrick mencatat empat laga beruntun dengan raihan tiga poin di Liga Primer.

Manchester United berhasil menghentikan kutukan tidak pernah menang dari Tottenham Hotspur dalam tujuh pertandingan terakhir di kompetisi domestik. Itu berkat kemenangan 2-0 atas tim London tersebut, Sabtu (7/2) dini hari WIB, untuk tetap mengendalikan posisi empat di Liga Primer dan mencatatkan empat kemenangan beruntun di bawah asuhan Michael Carrick.

Kemenangan ini dibantu kartu merah di babak pertama untuk Cristian Romero, dan tidak seperti saat melawan Everton tiga bulan lalu, Man United sukses memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim memberikan penghormatan kepada para pemain United yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Munich dalam peringatan ke-68 tahun bencana tersebut. Babak pertama berjalan seimbang dengan United mendominasi permainan, serta mengancam lewat upaya Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, dan Casemiro, sebelum mereka mendapatkan hadiah berupa kartu merah untuk Romero pada menit ke-28. Pemain Argentina itu menerima kartu merah keduanya dalam waktu kurang dari dua bulan karena tekel agresif terhadap Casemiro yang berakhir dengan dia menginjak pergelangan kaki pemain Brasil itu.

Everton sebelumnya menang di Old Trafford dengan sepuluh pemain di awal musim, tetapi United kali ini memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tersebut, dan unggul dengan skema tendangan sudut yang cerdik. Mainoo muncul entah dari mana untuk menerima tendangan sudut pendek dari Fernandes, dan mengopernya kepada Mbeumo, yang salah menendang bola tetapi tetap berhasil mencetak gol ke sudut bawah gawang.

Casemiro hampir menggandakan keunggulan sebelum jeda, dan United dua kali mencetak gol di babak kedua tetapi dianulir karena off-side. Mereka terus berupaya mencetak gol kedua dibandingkan mempertahankan keunggulan. Fans United sempat menahan napas ketika Xavi Simons melepaskan tembakan yang sedikit melenceng dari sudut atas gawang.

United akhirnya mendapatkan gol kedua yang sangat penting berkat pergerakan yang terorganisir dengan baik lewat serangan balik cepat. Fernandes menyambut umpan silang Dalot untuk mencetak gol keenamnya musim ini, dan melanjutkan awal sempurna Carrick.

GOAL memberikan penilaian kepada pemain Man United dari Old Trafford...

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Mengalami momen menegangkan ketika tendangannya langsung menuju Conor Gallagher, tetapi secara keseluruhan dia tampil percaya diri, menangani bola-bola udara dengan baik, dan mengamankan bola di kaki Gallagher.

    Diogo Dalot (8/10):

    Performa yang kuat, bertahan dengan tekun, dan mengantisipasi serangan dengan baik. Melakukan tekel penting terhadap Pape Matar Sarr, dan memberi umpan kepada Cunha untuk tembakan yang hampir masuk dengan berlari kencang dari separuh lapangan sendiri. Untuk melengkapi performa apiknya, dia memberi umpan untuk gol penentu kemenangan Fernandes.

    Harry Maguire (6/10):

    Dihadapkan pada beberapa pemain yang sulit ditegur Xavi Simons, namun berhasil melewatinya tanpa cedera.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Umpannya seperti biasa tepat sasaran, dan dia melakukan beberapa intervensi defensif yang baik, kecuali satu momen ketika dia kehilangan bola di separuh lapangan sendiri.

    Luke Shaw (6/10):

    Penampilan solid dalam bertahan dan menyerang, bertindak cepat untuk melakukan pelanggaran terhadap Gallagher, dan mencegahnya memanfaatkan umpan Lammens yang kurang akurat.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini Tengah

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Penampilan luar biasa lainnya dari gelandang yang tidak dapat diintegrasikan Ruben Amorim ke dalam timnya. Berperan dalam gol pembuka, dan umpannya yang tajam dan tenang memastikan United tetap mengendalikan permainan, bahkan ketika Spurs memberi tekanan.

    Casemiro (7/10):

    Melanjutkan performanya seperti saat melawan Fulham. Meski dia tidak secara langsung berkontribusi pada gol-gol tersebut, kehadirannya yang kuat menjadi dasar kemenangan.

    Bruno Fernandes (9/10):

    Mesin penggerak United seperti biasanya. Kurang beruntung tidak mencetak gol di babak pertama, tetapi dia menjadi dalang di balik gol pembuka sebelum akhirnya mencetak gol kedua setelah menjadi jantung dari semua serangan tim.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Amad Diallo (7/10):

    Pergerakannya yang lincah menguras tenaga Tottenham, dan dia bekerja sangat keras dalam bertahan.

    Bryan Mbeumo (8/10):

    Sangat merepotkan Tottenham sepanjang pertandingan karena pergerakannya, dan mencetak gol ketiga dalam empat pertandingan di bawah asuhan Carrick.

    Matheus Cunha (7/10):

    Hampir mencetak gol brilian dan bekerja sama secara baik dengan Fernandes dan Mbeumo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Benjamin Sesko (6/10):

    Menunjukkan pergerakan yang bagus, tetapi tidak berhasil melepaskan tembakan.

    Noussair Mazraoui (X/10):

    Masuk tiga menit sebelum pertandingan berakhir.

    Manuel Ugarte (X/10):

    Menggantikan Casemiro pada menit ke-87.

    Joshua Zirkzee (X/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-87.

    Tyler Fletcher (N/A):

    Melakukan debut kompetitifnya di waktu tambahan untuk bergabung dengan saudara kembarnya dan ayahnya sebagai lulusan akademi United.

    Michael Carrick (7/10):

    Meraih empat kemenangan beruntun untuk pelatih 'sementara' ini. Dia layak mendapat pujian atas gol pembuka United yang tercipta langsung dari latihan. Penampilannya tidak terlalu lancar dan kemenangan tersebut banyak bergantung pada kartu merah. Namun, tidak seperti Amorim, dia tahu bagaimana memanfaatkannya.

