Kemenangan Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick berlanjut secara dramatis saat gol Benjamin Sesko ke sudut atas gawang di menit akhir mengamankan kemenangan 3-2 atas Fulham, Minggu (1/2) malam WIB.

United memulai pertandingan dengan baik saat Amad Diallo dan Harry Maguire memaksa Bernd Leno melakukan penyelamatan, meski Lammens harus menunjukkan reaksi yang bagus untuk menepis upaya jarak dekat Joachim Andersen di sisi lain lapangan. Tim asuhan Carrick kemudian unggul, setelah VAR membatalkan pemberian penalti atas pelanggaran terhadap Matheus Cunha, karena menganggap insiden tersebut terjadi di luar kotak penalti. Casemiro melompat paling tinggi di tiang belakang untuk menyundul bola hasil tendangan bebas Bruno Fernandes.

Peluang sangat jarang terjadi setelah itu, dan baru pada babak kedua United hampir menggandakan keunggulan ketika Leno menghentikan Bryan Mbeumo saat dia berlari menuju gawang. Lammens kemudian melakukan penyelamatan bagus untuk menahan tendangan bebas Harry Wilson sebelum Cunha menggandakan keunggulan Setan Merah setelah dia menerima umpan terobosan Casemiro, dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

Fulham mengira mereka telah memperkecil kedudukan ketika Jorge Cuenca mencetak gol dari dalam kotak, tetapi Samuel Chukwueze dianggap offside dalam proses terjadinya gol tersebut. Sesko kemudian menyundul bola yang membentur tiang gawang dengan sentuhan pertamanya sebelum Lammens kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah Maguire mencetak gol bunuh diri.

Akhirnya kiper Belgia itu kebobolan ketika Raul Jimenez mencetak gol dari titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Maguire, dan United kemudian dikejutkan pemain pengganti Kevin, yang melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang. Namun, tepat ketika tampaknya tim Carrick harus puas dengan satu poin, Sesko berputar di dalam kotak penalti, dan membuat Leno tak berdaya, membuat Theatre of Dreams bergemuruh.

