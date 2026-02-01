Goal.com
Rating Pemain Manchester United Vs Fulham: Benjamin Sesko Penyelamat! Casemiro & Matheus Cunha Hadirkan Goyang Samba Ke Old Trafford

Gol dari Casemiro dan Matheus Cunha membawa Manchester United menuju kemenangan, tetapi Benjamin Sesko lah yang tertawa terakhir ketika dia melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

Kemenangan Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick berlanjut secara dramatis saat gol Benjamin Sesko ke sudut atas gawang di menit akhir mengamankan kemenangan 3-2 atas Fulham, Minggu (1/2) malam WIB.

United memulai pertandingan dengan baik saat Amad Diallo dan Harry Maguire memaksa Bernd Leno melakukan penyelamatan, meski Lammens harus menunjukkan reaksi yang bagus untuk menepis upaya jarak dekat Joachim Andersen di sisi lain lapangan. Tim asuhan Carrick kemudian unggul, setelah VAR membatalkan pemberian penalti atas pelanggaran terhadap Matheus Cunha, karena menganggap insiden tersebut terjadi di luar kotak penalti. Casemiro melompat paling tinggi di tiang belakang untuk menyundul bola hasil tendangan bebas Bruno Fernandes.

Peluang sangat jarang terjadi setelah itu, dan baru pada babak kedua United hampir menggandakan keunggulan ketika Leno menghentikan Bryan Mbeumo saat dia berlari menuju gawang. Lammens kemudian melakukan penyelamatan bagus untuk menahan tendangan bebas Harry Wilson sebelum Cunha menggandakan keunggulan Setan Merah setelah dia menerima umpan terobosan Casemiro, dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang.

Fulham mengira mereka telah memperkecil kedudukan ketika Jorge Cuenca mencetak gol dari dalam kotak, tetapi Samuel Chukwueze dianggap offside dalam proses terjadinya gol tersebut. Sesko kemudian menyundul bola yang membentur tiang gawang dengan sentuhan pertamanya sebelum Lammens kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah Maguire mencetak gol bunuh diri.

Akhirnya kiper Belgia itu kebobolan ketika Raul Jimenez mencetak gol dari titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Maguire, dan United kemudian dikejutkan pemain pengganti Kevin, yang melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang. Namun, tepat ketika tampaknya tim Carrick harus puas dengan satu poin, Sesko berputar di dalam kotak penalti, dan membuat Leno tak berdaya, membuat Theatre of Dreams bergemuruh.

GOAL memberi penilaian kepada pemain United dari Old Trafford...

    Kiper & Pertahanan

    Senne Lammens (9/10):

    Menunjukkan reaksi yang bagus untuk menggagalkan upaya Andersen dan Wilson, serta potensi gol bunuh diri dari Maguire. Layak mendapatkan clean sheet tetapi tidak memiliki peluang untuk mencegah kedua gol tersebut.

    Diogo Dalot (5/10):

    Sedikit kesulitan menghadapi Chukwueze. Terlihat sedikit terekspos dalam peran yang lebih defensif.

    Harry Maguire (5/10):

    Banyak menghalangi alur bola ke dalam kotak penalti, dan memenangkan beberapa duel udara. Namun, dia juga memberikan penalti setelah hampir mencetak gol bunuh diri karena salah memperkirakan bola lambung.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Berhasil membungkam Jimenez dalam penampilan impresif lainnya di jantung pertahanan United. Juga memanfaatkan kemampuan umpannya dengan baik.

    Luke Shaw (6/10):

    Melakukan tugas yang solid dalam menghadapi Wilson yang berbahaya. Namun, tidak mampu memberikan banyak kontribusi di lini depan.

    Lini Tengah

    Casemiro (9/10):

    United akan kehilangan penampilan seperti ini ketika dia pergi. Melompat paling tinggi untuk membuka skor, dan kemudian menghasilkan umpan tanpa melihat yang luar biasa untuk menciptakan gol kedua. Dominan dalam semua aspek.

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Perkembangannya meningkat setelah beberapa umpan awal yang ceroboh. Menunjukkan insting bertahan yang baik pada beberapa kesempatan, serta jangkauan umpannya yang seperti biasa.

    Bruno Fernandes (7/10):

    Menambah jumlah assist-nya dengan umpan silang bagus ke tiang belakang untuk sundulan Casemiro sebelum memberikan umpan kepada Sesko. Menunjukkan energi yang baik dan beberapa momen berkualitas.

    Penyerangan

    Amad Diallo (7/10):

    Menguji Leno di awal pertandingan, dan terlihat mengancam setiap kali menguasai bola di lini serang. Sangat bagus dalam bertahan juga, karena dia memenangkan banyak duel saat melakukan tekel.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Terkadang sedikit terisolasi. Menyia-nyiakan peluang bagus di awal pertandingan, karena sentuhan pertama yang buruk, dan kemudian tidak mampu mengalahkan Leno setelah jeda.

    Matheus Cunha (7/10):

    Permainannya naik-turun, tetapi berperan dalam kedua gol. Melakukan pekerjaan terbaiknya saat bergerak ke area tengah kanan, dari situ dia memenangkan tendangan bebas untuk gol pembuka dan berlari ke belakang untuk mencetak gol kedua.

    Pemain Pengganti & Manajer

    Benjamin Sesko (8/10):

    Sangat tidak beruntung, karena gagal mencetak gol dengan sentuhan pertamanya saat sundulannya membentur tiang gawang, tetapi bangkit kembali, dan mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir.

    Manuel Ugarte (5/10):

    Dia seharusnya merasa bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah Kevin mencetak gol penyeimbang.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Tidak terlalu membantu pertahanan United setelah menggantikan Dalot.

    Leny Yoro (N/A):

    Menggantikan Mbeumo di waktu tambahan.

    Michael Carrick (7/10):

    Penampilan paling tidak mengesankan dari tiga pertandingan yang dipimpinnya, tetapi kemenangan lain untuk menambah portofolionya yang terus berkembang merupakan yang terpenting.

