Rating Pemain Manchester United Vs Newcastle: Patrick Dorgu Cetak Gol Kemenangan, Lisandro Martinez Solid - Perubahan Taktik Ruben Amorim Berbuah Manis

Meskipun tanpa Fernandes yang cedera ditambah Bryan Mbeumo, Amad Diallo dan Noussair Mazraoui yang tampil di Piala Afrika, United mendominasi babak pertama dan unggul berkat gol pertama Dorgu untuk klub, 11 bulan setelah bergabung dari Lecce. Itu sangat layak ditunggu karena pemain internasional Denmark tersebut menyambar bola hasil sapuan Nicolas Woltemade ke sudut bawah gawang.
Dominasi Setan Merah memudar di babak kedua setelah Mason Mount ditarik keluar karena diduga cedera, dan mereka agak beruntung tidak kebobolan penalti ketika Martinez menyentuh bola dengan tangan meskipun wasit Anthony Taylor menganggapnya tidak disengaja. Upaya kedua tim juga membentur tiang gawang di babak kedua yang menegangkan dan United memang beruntung, tetapi mereka tetap solid dan meraih kemenangan yang sangat penting.
GOAL menilai para pemain Man United dari Old Trafford...