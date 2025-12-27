Man Utd beat NewcastleGetty/Goal
Rating Pemain Manchester United Vs Newcastle: Patrick Dorgu Cetak Gol Kemenangan, Lisandro Martinez Solid - Perubahan Taktik Ruben Amorim Berbuah Manis

Tanpa Bruno Fernandes? Tidak masalah. Manchester United meraih kemenangan kandang pertama mereka dalam dua bulan saat mereka menang tipis 1-0 atas Newcastle tanpa kapten inspiratif mereka. Lisandro Martinez melakukan comeback yang luar biasa - mengambil ban kapten menggantikan Fernandes - sementara Patrick Dorgu menjadi kejutan yang lebih besar, memukau di lini serang dan memenangkan pertandingan dengan tendangan voli yang luar biasa.

Meskipun tanpa Fernandes yang cedera ditambah Bryan Mbeumo, Amad Diallo dan Noussair Mazraoui yang tampil di Piala Afrika, United mendominasi babak pertama dan unggul berkat gol pertama Dorgu untuk klub, 11 bulan setelah bergabung dari Lecce. Itu sangat layak ditunggu karena pemain internasional Denmark tersebut menyambar bola hasil sapuan Nicolas Woltemade ke sudut bawah gawang.

Dominasi Setan Merah memudar di babak kedua setelah Mason Mount ditarik keluar karena diduga cedera, dan mereka agak beruntung tidak kebobolan penalti ketika Martinez menyentuh bola dengan tangan meskipun wasit Anthony Taylor menganggapnya tidak disengaja. Upaya kedua tim juga membentur tiang gawang di babak kedua yang menegangkan dan United memang beruntung, tetapi mereka tetap solid dan meraih kemenangan yang sangat penting.

GOAL menilai para pemain Man United dari Old Trafford...

    Kiper & Belakang

    Senne Lammens (6/10):

    Berhasil memblokir sundulan Bruno Guimaraes dari skema sepak pojok. Tidak perlu melakukan banyak penyelamatan di babak kedua, tetapi selalu menunjukkan ketenangan setiap kali ia datang untuk mengamankan umpan silang atau menghalangau tembakan.

    Diogo Dalot (6/10):

    Penampilan solid di posisi di mana ia dapat bermain sesuai kekuatannya. Melewatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan, tetapi melakukan tekel penting dan berani di akhir pertandingan.

    Ayden Heaven (7/10):

    Sangat diuntungkan karena bermain di samping pemain berpengalaman seperti Martinez. Mengantisipasi bahaya dengan baik, menunjukkan kepercayaan diri dalam semua aksi defensifnya, dan sangat tenang dalam penguasaan bola.

    Lisandro Martinez (8/10):

    Menunjukkan kepada United apa yang telah mereka lewatkan dalam sepuluh bulan terakhir. Mengoper bola dengan sangat baik dan memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan tim di mana pun ia berada. Sedikit beruntung lolos dari hukuman handball meskipun ia tidak menyadarinya.

    Luke Shaw (6/10):

    Terlihat jauh lebih nyaman bermain di posisi biasanya. Bertahan secara agresif tetapi tanpa kehilangan ketenangan dan menyerang dengan tujuan.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tengah

    Manuel Ugarte (6/10):

    Melakukan beberapa tekel yang kurang tepat waktu tetapi secara keseluruhan berhasil meredam Newcastle, terutama di babak kedua. Yang terpenting, ia mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun yang tidak diinginkan saat menjadi starter di Liga Primer.

    Casemiro (7/10):

    Seperti yang kita harapkan dari pemain veteran ini, ia memimpin lini tengah dengan pengalaman dan visinya selama bertahun-tahun tetapi ditarik keluar setelah satu jam karena mulai lelah.

    Mason Mount (7/10):

    Penampilan yang tak kenal lelah, menjaga Sandro Tonali tetap terkendali. Pergantiannya di babak kedua memicu kekhawatiran akan cedera pemain kunci lainnya dan tim benar-benar menderita tanpanya.

  • Depan

    Matheus Cunha (7/10):

    Mengancam pertahanan Newcastle di babak pertama dengan pergerakan-pergerakannya yang cepat dan kreativitasnya tetapi tembakannya melenceng.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Tekanannya yang energik dan terarah memungkinkan Cunha dan Dorgu untuk mengekspresikan diri meskipun ia gagal memanfaatkan dua peluang tembakannya, bahkan tembakan keduanya mengenai mistar gawang.

    Patrick Dorgu (9/10):

    Penampilan luar biasa di posisi yang tak terduga, bermain di sisi kanan serangan. Mencetak gol yang menakjubkan, memukau Newcastle dengan dribelnya dan juga berkontribusi dalam pertahanan.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Jack Fletcher (5/10):

    Momen sulit baginya untuk masuk dan Newcastle mulai berkembang dalam permainan ketika ia menggantikan Mount meskipun itu bisa dimaklumi mengingat kurangnya pengalaman dan usianya yang masih muda.

    Joshua Zirkzee (6/10):

    Menahan bola dengan baik dan melakukan apa yang dibutuhkan saat United berusaha menahan tekanan dan menyerang balik Newcastle.

    Leny Yoro (6/10):

    Diuji oleh Gordon tetapi tetap solid dan kepercayaan dirinya sedikit meningkat setelah dicadangkan menyusul penampilan buruknya melawan Morgan Rogers.

    Tyrell Malacia (N/A):

    Masuk pada menit ke-88, penampilan pertamanya sejak dimasukkan ke dalam skuad cadangan di musim panas.

    Tyler Fredricson (N/A):

    Masuk pada menit ke-88 untuk menggantikan Martinez.

    Ruben Amorim (8/10):

    Akhirnya menyingkirkan egonya dan memainkan formasi empat bek, dan sungguh mengejutkan, tim terlihat jauh lebih baik karenanya. Meskipun itu adalah langkah yang sudah lama ditunggu-tunggu, memainkan Dorgu sebagai sayap kanan adalah langkah yang brilian.

0