Rating Pemain Manchester United Vs Newcastle: Patrick Dorgu Cetak Gol Kemenangan, Lisandro Martinez Solid - Perubahan Taktik Ruben Amorim Berbuah Manis

Senne Lammens (6/10):

Berhasil memblokir sundulan Bruno Guimaraes dari skema sepak pojok. Tidak perlu melakukan banyak penyelamatan di babak kedua, tetapi selalu menunjukkan ketenangan setiap kali ia datang untuk mengamankan umpan silang atau menghalangau tembakan.

Diogo Dalot (6/10):

Penampilan solid di posisi di mana ia dapat bermain sesuai kekuatannya. Melewatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan, tetapi melakukan tekel penting dan berani di akhir pertandingan.

Ayden Heaven (7/10):

Sangat diuntungkan karena bermain di samping pemain berpengalaman seperti Martinez. Mengantisipasi bahaya dengan baik, menunjukkan kepercayaan diri dalam semua aksi defensifnya, dan sangat tenang dalam penguasaan bola.

Lisandro Martinez (8/10):

Menunjukkan kepada United apa yang telah mereka lewatkan dalam sepuluh bulan terakhir. Mengoper bola dengan sangat baik dan memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan tim di mana pun ia berada. Sedikit beruntung lolos dari hukuman handball meskipun ia tidak menyadarinya.

Luke Shaw (6/10):

Terlihat jauh lebih nyaman bermain di posisi biasanya. Bertahan secara agresif tetapi tanpa kehilangan ketenangan dan menyerang dengan tujuan.