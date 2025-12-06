Man City Sunderland ratings gfxGetty
Rating Pemain Manchester City Vs Sunderland: Rayan Cherki Sungguh Cerdik! Trik-Trik Gila Sang Playmaker Benar-Benar Hancurkan The Black Cats

Rayan Cherki menunjukkan penampilan berkelas untuk menginspirasi Manchester City meraih kemenangan 3-0 atas Sunderland, yang menunjukkan bahwa mereka serius dalam perburuan gelar juara. Pemain Prancis itu menciptakan momen penting dalam pertandingan ini dengan memberikan sundulan kepada Phil Foden dan tendangan rabona yang memukau, mewarnai kemenangan dominan bagi The Cityzens setelah gol-gol dari Ruben Dias dan Josko Gvardiol.

Manchester City mendapat harapan sebelum kick-off berkat kemenangan dramatis Aston Villa atas Arsenal. Mereka kesulitan untuk bangkit menghadapi strategi permainan yang keras kepala dari tim tamu, yang hanya kalah satu kali dari tujuh pertandingan sebelumnya dan berada di peringkat ketujuh klasemen saat pertandingan dimulai. Haaland nyaris tak mendapatkan bola di setengah jam pertama, sementara Foden dan Bernardo Silva sama-sama gagal memanfaatkan peluang.

Setelah upaya untuk membongkar pertahanan Sunderland sia-sia, Dias memecah kebuntuan di menit ke-31 dengan tendangan keras dari jarak 30 yard yang melesat ke pojok atas gawang setelah terdefleksi. Tuan rumah tiba-tiba bermain dengan lebih percaya diri dan beberapa saat kemudian mereka unggul 2-0, Gvardiol melompat tinggi untuk menyundul bola hasil sepak pojok Phil Foden.

City menyia-nyiakan keunggulan dua gol di laga kandang terakhir melawan Leeds dan membalikkan keunggulan empat gol atas Fulham di pertengahan pekan menjadi kemenangan tipis dengan satu gol. Dan kali ini mereka mengalami beberapa momen menegangkan di babak kedua, termasuk tendangan Granit Xhaka yang membentur tiang gawang dan upaya Wilson Isidor yang memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang.

Tetapi, momen gemilang Cherki, yang mendorong Foden untuk berlari langsung ke arahnya sebagai tanda terima kasih, memastikan City meraih semua poin. Dan mereka kini menekan Arsenal, setelah memangkas selisih tujuh poin di belakang Meriam London dari dua pekan lalu menjadi hanya dua poin.

Pertandingan yang menyedihkan bagi Sunderland diperparah ketika Luke O'Nien menerima kartu merah langsung di masa injury time, empat menit setelah masuk dari bangku cadangan, karena tekel kerasnya terhadap Matheus Nunes.

GOAL menilai para pemain Man City dari Etihad Stadium...

  • Kiper & Belakang

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Bermain apik untuk menggagalkan upaya Wilson Isidor dari jarak dekat dan menyelamatkan Dias. Tendangannya di awal pertandingan memang dipertanyakan, tetapi penyelamatan-penyelamatan penting seperti itulah yang membenarkan keputusan City untuk membelinya.

    Matheus Nunes (6/10):

    Performanya saat bertahan cukup solid, meskipun umpan silangnya kurang memuaskan.

    Ruben Dias (6/10):

    Berani menembak dari jarak jauh dan mendapatkan imbalannya, meskipun bola membentur tiang gawang. Melakukan blunder fatal yang nyaris menjadi gol. Beruntung  Donnarumma menyelamatkannya.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Bertahan dengan cerdik untuk memastikan tidak terulangnya kegilaan di babak kedua melawan Leeds dan Fulham, dan memainkan perannya dalam serangan. Memberikan umpan cungkil kepada Haaland di babak pertama, lalu mencetak gol kedua dalam tiga pertandingan dengan sundulan tajam.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Penampilannya yang energik lebih banyak menghabiskan waktu di area pertahanan Sunderland daripada di area pertahanannya sendiri.

  • Tengah

    Bernardo Silva (7/10):

    Jauh lebih baik dibandingkan beberapa pekan terakhir, ia memimpin permainan dengan umpan-umpan yang akurat.

    Nico Gonzalez (7/10):

    Kehadirannya membuat lini tengah City sangat kuat. Beberapa kali memenangkan duel udara dan berhasil memotong sejumlah serangan Sunderland.

    Phil Foden (7/10):

    Babak pertama terasa mengecewakan, tetapi jauh lebih baik setelah jeda, mencetak gol kelimanya dalam tiga pertandingan liga dan bekerja sama apik dengan Cherki.

  • Depan

    Rayan Cherki (9/10):

    'Jiwa bebas' City (menurut Guardiola) berada di elemennya di sini, merasa bebas untuk mencoba trik-trik yang paling berani. Ia memberikan umpan untuk gol Dias, lalu memberikan assist yang luar biasa untuk Foden. Ia bisa saja mencetak dua assist lagi seandainya Tijjani Reijnders atau Erling Haaland memaksimalkan umpannya, dan ia hanya gagal mencetak gol berkat penyelamatan gemilang Robin Roefs.

    Erling Haaland (5/10):

    Hampir tidak terlihat, hanya menyentuh bola dua kali di babak pertama. Mendapat satu peluang setelah aksi cepat Cherki, tetapi tembakannya yang lemah justru mengarah tepat ke Roefs.

    Jeremy Doku (7/10):

    Membuat Sunderland tak henti-hentinya khawatir dengan aksi cepat dan larinya ke dalam, meskipun trik-triknya tak membuahkan gol.

  • Pengganti & Manajer

    Nathan Ake (6/10):

    Penampilan 20 menit yang solid setelah menggantikan Gvardiol.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Seharusnya ia mencetak gol setelah menerima umpan indah dari Cherki.

    Omar Marmoush (5/10):

    Tendangannya melayang ketika menyambut umpan silang Cherki.

    Savinho (N/A):

    Menggantikan Cherki pada menit ke-82.

    Rico Lewis (N/A):

    Memberi Bernardo waktu istirahat dengan masuk pada menit ke-82.

    Pep Guardiola (7/10):

    Menikmati 90 menit ternyamannya setelah sekian lama, timnya tetap tenang setelah awal yang mengecewakan dan kemudian dengan mudah mempertahankan keunggulan mereka. Peringatannya beberapa pekan lalu bahwa "tidak ada yang memenangkan gelar di bulan November" terasa sangat tepat sekarang.

