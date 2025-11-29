Man City player ratings GFXGOAL
Richard Martin dan Donny Afroni

Rating Pemain Manchester City Vs Leeds United: Phil Foden Gemilang Di Tengah Merosotnya Kepercayaan Diri Tim

Phil Foden menyajikan hidangan pembuka dan penutup bagi Manchester City untuk kembali ke jalur kemenangan demi menjaga persaingan dengan Arsenal dan Chelsea dalam perburuan gelar juara.

Phil Foden menyelamatkan muka Manchester City dengan membantu memberikan kemenangan 3-2 setelah timnya menyia-nyiakan keunggulan dua gol di babak pertama. Foden mencetak gol di menit pertama dan terakhir, menyelamatkan tiga poin bagi tim asuhan Pep Guardiola yang bisa menjadi krusial di akhir musim. Josko Gvardiol mencetak gol kedua yang memperlihatkan dominasi tuan rumah di babak pertama.

Situasi berubah setelah jeda ketika Leeds yang terancam degradasi memberikan perlawanan sengit untuk menyelamatkan pelatih mereka yang sedang berada di bawah tekanan, Daniel Farke. Mereka melakukan comeback yang gemilang, dan bahkan yakin akan kemenangan, tetapi Foden menunjukkan keyakinan yang lebih besar, menentukan kemenangan dengan penyelesaian brilian dari luar kotak penalti di menit pertama dari sepuluh menit tambahan waktu.

Foden mencetak gol tercepat di Liga Primer musim ini untuk membawa City unggul setelah 59 detik, melesakkan bola pertama setelah menerima umpan silang Matheus Nunes. Upaya gelandang tersebut digagalkan blok berani James Justin, yang melompat di depan bola dari jarak dekat, dan kemudian penyelamatan gemilang Lucas Perri.

Leeds hanya mampu menahan dominasi City untuk sementara waktu, dan gol kedua akhirnya tercipta dari tendangan sudut. Gvardiol meluncur masuk dan menanduk bola setelah menerima umpan knockdown Nico O'Reilly, dibantu penampilan gemilang Perri dalam menjaga gawangnya.

City terus menekan dan menekan untuk mencetak gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, tetapi sia-sia. Bernardo Silva dan Tijjani Reijnders memblok tembakan lawan, dan Perri menepis sepakan Nico Gonzalez, sementara sundulan O'Reilly melebar.

Leeds memasuki babak kedua dengan dua pergantian pemain dan pola pikir yang sama sekali berbeda. Mereka langsung menekan City. Mereka memberi peringatan beberapa menit setelah babak kedua dimulai ketika Donnarumma menepis tendangan bebas, namun bola justru mendarat di kaki Ethan Ampadu, yang berhasil diblok Reijnders. Semenit kemudian, Dominic Calvert-Lewin memperkecil ketertinggalan, kehilangan bola saat berputar lalu merebutnya kembali dari Nunes untuk mencetak gol. City mulai tegang, dan Leeds kemudian mendapatkan penalti ketika Gvardiol menjegal Calvert-Lewin dan membuatnya terlempar.

Donnarumma menebak dengan tepat untuk menepis penalti Nmecha, tetapi bola muntah langsung jatuh ke penyerang Jerman itu, dan dia pun memanfaatkannya untuk menyamakan kedudukan. Etihad pun terdiam. Tetapi ketika Foden menceploskan bola ke sudut bawah gawang setelah menggiring bola di luar kotak penalti, stadion kembali bergemuruh.

GOAL menilai para pemain Man City dari Stadion Etihad...

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDSAFP

    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Setelah babak pertama yang tenang, dia tidak menunjukkan banyak kepercayaan diri di bawah tekanan. Dia gagal mengantisipasi tendangan bebas, melakukan penyelamatan gemilang saat penalti, tetapi justru mengirim bola ke posisi yang paling buruk.

    Matheus Nunes (4/10):

    Permainan gemilangnya menghasilkan gol pembuka secepat kilat diimbangi pertahanannya yang ceroboh, yang memberi Calvert-Lewin gol, sehingga membuat Leeds percaya diri. Sapuannya yang buruk membuat Leeds kembali menguasai bola, dan setelah menekel Calvert-Lewin, dia kehilangan bola.

    Ruben Dias (5/10):

    Menampilkan penampilan yang sempurna di babak pertama, tetapi tidak mampu menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan ketika Leeds semakin percaya diri.

    Josko Gvardiol (4/10):

    Seperti Nunes, pertahanannya yang buruk menggagalkan kerja kerasnya dalam menggandakan keunggulan. Tidak bisa berkomunikasi dengan Nunes untuk gol pertama, dan kemudian melakukan tekel yang buruk untuk penalti.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Penampilan fisik yang kuat, menunjukkan rasa laparnya dengan menyerang Perri dari tendangan sudut, dan memberikan umpan kepada Gvardiol.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDSAFP

    Lini Tengah

    Bernardo Silva (5/10):

    Tidak benar-benar menunjukkan ciri khasnya dalam permainan.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Mendominasi babak pertama, nyaris tidak memberi Leeds sedikit pun celah di belakangnya. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan tim tamu.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Berkontribusi dalam pertahanan dan serangan, meski menjadi pemain pertama yang ditarik keluar ketika Guardiola menginginkan reaksi.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Phil Foden (9/10):

    Berbahaya dan menentukan dari awal hingga akhir. Seharusnya bisa mencetak hat-trick di babak pertama, dan ketika semua orang kehilangan kepercayaan, dia mengambil alih permainan dan memenangkannya.

    Erling Haaland (5/10):

    Gagal mencetak gol untuk pertandingan ketiga berturut-turut, nyaris tak memberikan ancaman. Namun, dia dengan patuh menjalankan tugasnya di lini pertahanan, dan menjadi sosok yang berguna untuk meredam ancaman udara Leeds.

    Jeremy Doku (5/10):

    Tidak mampu memberikan dampak yang berarti dan kesulitan membongkar pertahanan Leeds di sayap kirinya.

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Rayan Cherki (6/10):

    Memberi City sedikit lebih banyak peluang untuk menyerang dan memberikan bola kepada Foden untuk gol krusial.

    Omar Marmoush (N/A):

    Sundulannya berhasil dipatahkan Perri satu menit setelah masuk.

    John Stones (N/A):

    Dimasukkan pada menit ke-95 untuk menghabiskan waktu.

    Pep Guardiola (6/10):

    Pertandingan yang sangat aneh bagi sang pelatih, dominasi murni yang diikuti hilangnya ketenangan dan keyakinan. Perubahan yang dilakukannya membantu membalikkan keadaan kembali ke pihak City patut dipuji, meski dia berutang beberapa minuman kepada Foden, karena telah menolongnya keluar dari lubang.

