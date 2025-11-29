Phil Foden menyelamatkan muka Manchester City dengan membantu memberikan kemenangan 3-2 setelah timnya menyia-nyiakan keunggulan dua gol di babak pertama. Foden mencetak gol di menit pertama dan terakhir, menyelamatkan tiga poin bagi tim asuhan Pep Guardiola yang bisa menjadi krusial di akhir musim. Josko Gvardiol mencetak gol kedua yang memperlihatkan dominasi tuan rumah di babak pertama.

Situasi berubah setelah jeda ketika Leeds yang terancam degradasi memberikan perlawanan sengit untuk menyelamatkan pelatih mereka yang sedang berada di bawah tekanan, Daniel Farke. Mereka melakukan comeback yang gemilang, dan bahkan yakin akan kemenangan, tetapi Foden menunjukkan keyakinan yang lebih besar, menentukan kemenangan dengan penyelesaian brilian dari luar kotak penalti di menit pertama dari sepuluh menit tambahan waktu.

Foden mencetak gol tercepat di Liga Primer musim ini untuk membawa City unggul setelah 59 detik, melesakkan bola pertama setelah menerima umpan silang Matheus Nunes. Upaya gelandang tersebut digagalkan blok berani James Justin, yang melompat di depan bola dari jarak dekat, dan kemudian penyelamatan gemilang Lucas Perri.

Leeds hanya mampu menahan dominasi City untuk sementara waktu, dan gol kedua akhirnya tercipta dari tendangan sudut. Gvardiol meluncur masuk dan menanduk bola setelah menerima umpan knockdown Nico O'Reilly, dibantu penampilan gemilang Perri dalam menjaga gawangnya.

City terus menekan dan menekan untuk mencetak gol ketiga sebelum babak pertama berakhir, tetapi sia-sia. Bernardo Silva dan Tijjani Reijnders memblok tembakan lawan, dan Perri menepis sepakan Nico Gonzalez, sementara sundulan O'Reilly melebar.

Leeds memasuki babak kedua dengan dua pergantian pemain dan pola pikir yang sama sekali berbeda. Mereka langsung menekan City. Mereka memberi peringatan beberapa menit setelah babak kedua dimulai ketika Donnarumma menepis tendangan bebas, namun bola justru mendarat di kaki Ethan Ampadu, yang berhasil diblok Reijnders. Semenit kemudian, Dominic Calvert-Lewin memperkecil ketertinggalan, kehilangan bola saat berputar lalu merebutnya kembali dari Nunes untuk mencetak gol. City mulai tegang, dan Leeds kemudian mendapatkan penalti ketika Gvardiol menjegal Calvert-Lewin dan membuatnya terlempar.

Donnarumma menebak dengan tepat untuk menepis penalti Nmecha, tetapi bola muntah langsung jatuh ke penyerang Jerman itu, dan dia pun memanfaatkannya untuk menyamakan kedudukan. Etihad pun terdiam. Tetapi ketika Foden menceploskan bola ke sudut bawah gawang setelah menggiring bola di luar kotak penalti, stadion kembali bergemuruh.

GOAL menilai para pemain Man City dari Stadion Etihad...