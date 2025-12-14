Erling Haaland dan Phil Foden meningkatkan performa mereka saat Manchester City mengalahkan Crystal Palace 3-0, meski penampilan kedua pemain kurang memuaskan di London selatan. Palace mendapat peluang yang membentur tiang gawang di kedua babak, tetapi Haaland memberi keunggulan bagi tim asuhan Pep Guardiola di akhir babak pertama dengan sundulan tinggi sebelum Foden menyarangkan bola ke gawang dengan kaki kiri andalannya untuk memastikan Palace tak berkutik.

City mendominasi penguasaan bola di babak pertama, tetapi hanya memiliki empat sentuhan di kotak penalti Palace, dibandingkan dengan 18 sentuhan tuan rumah. Palace memberikan ancaman dengan serangan balik cepat dan langsung, seperti ketika kans Yeremy Pino membentur mistar gawang setelah menerima umpan dari Adam Wharton atau Ismaila Sarr yang masuk ke area penalti, dan melepaskan umpan silang melintasi gawang.

The Cityzen kesulitan untuk memulai permainan, kendati menguasai bola. Tetapi mereka mamppu unggul di menit ke-40 setelah pergerakan rumit yang melibatkan lebih dari 20 operan, dan berpuncak pada umpan silang Nunes untuk Haaland, yang melompat tinggi ke udara untuk menyundul bola ke sudut jauh.

Tim tamu kembali terancam di awal babak kedua ketika peluang Wharton membentur tiang gawang. Tetapi Man City berhasil mengendalikan permainan saat Palace semakin frustrasi. Tendangan Foden, yang berkat lari brilian Rayan Cherki, memberikan pukulan telak di menit ke-69 sebelum Haaland menambahkan gol keduanya dan ketiga bagi Man City dari titik penalti di menit ke-89.

GOAL memberi nilai pemain Man City dari Selhurst Park...