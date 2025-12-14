Man City - Palace - Foden - Haaland - 16:9Getty/GOAL
Richard Martin dan Donny Afroni

Rating Pemain Manchester City Vs Crystal Palace: Duet Erling Haaland & Phil Foden Tak Terbendung

Manchester City menaklukkan Crystal Palace yang tampil yang Gigih untuk membawa tim besutan Pep Guardiola Terus Memberi Tekanan Kepada Arsenal.

Erling Haaland dan Phil Foden meningkatkan performa mereka saat Manchester City mengalahkan Crystal Palace 3-0, meski penampilan kedua pemain kurang memuaskan di London selatan. Palace mendapat peluang yang membentur tiang gawang di kedua babak, tetapi Haaland memberi keunggulan bagi tim asuhan Pep Guardiola di akhir babak pertama dengan sundulan tinggi sebelum Foden menyarangkan bola ke gawang dengan kaki kiri andalannya untuk memastikan Palace tak berkutik.

City mendominasi penguasaan bola di babak pertama, tetapi hanya memiliki empat sentuhan di kotak penalti Palace, dibandingkan dengan 18 sentuhan tuan rumah. Palace memberikan ancaman dengan serangan balik cepat dan langsung, seperti ketika kans Yeremy Pino membentur mistar gawang setelah menerima umpan dari Adam Wharton atau Ismaila Sarr yang masuk ke area penalti, dan melepaskan umpan silang melintasi gawang.

The Cityzen kesulitan untuk memulai permainan, kendati menguasai bola. Tetapi mereka mamppu unggul di menit ke-40 setelah pergerakan rumit yang melibatkan lebih dari 20 operan, dan berpuncak pada umpan silang Nunes untuk Haaland, yang melompat tinggi ke udara untuk menyundul bola ke sudut jauh.

Tim tamu kembali terancam di awal babak kedua ketika peluang Wharton membentur tiang gawang. Tetapi Man City berhasil mengendalikan permainan saat Palace semakin frustrasi. Tendangan Foden, yang berkat lari brilian Rayan Cherki, memberikan pukulan telak di menit ke-69 sebelum Haaland menambahkan gol keduanya dan ketiga bagi Man City dari titik penalti di menit ke-89.

GOAL memberi nilai pemain Man City dari Selhurst Park...

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Kiper & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Harus waspada sepanjang pertandingan, karena permainan Palace yang cerah dan siap menghadapi semua serangan mereka. Memenangkan dua duel dengan Jean-Philippe Mateta.

    Matheus Nunes (7/10):

    Memberikan umpan silang sempurna untuk Haaland yang memecah kebuntuan, dan menunjukkan performa solid dalam bertahan. Peningkatan besar dibandingkan penampilannya melawan Real Madrid.

    Ruben Dias (6/10):

    Secara keseluruhan bermain solid, kecuali saat dia memberikan bola langsung kepada Warton, yang menyebabkan serangan balik Palace.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Hantaman di kepala di awal pertandingan tidak menghentikannya untuk melakukan tekel keras, dan mengatasi serangan Palace.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Mendapatkan ujian tak mudah di babak pertama, dan kesulitan menghadapi Sarr. Semakin tenang seiring berjalannya pertandingan, dan kembali menunjukkan kemampuannya dengan merebut bola dari Sarr untuk menggagalkan peluang bagus.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Lini Tengah

    Bernardo Silva (6/10):

    Jauh lebih baik dibandingkan penampilannya yang kurang maksimal di Madrid, karena dia mampu menguasai bola dengan baik. Menyodorkan bola kepada Nunes untk menjadi umpan silang buat Haaland.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Bermain sangat dalam, dan beberapa kali kewalahan. Diperdayai Pino di babak pertama, dan lagi ketika Wharton membentur tiang gawang.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Tidak beruntung dengan peluangnya, menembak langsung ke arah Dean Henderson, dan bolanya direbut Chris Richards saat hendak menembak.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Rayan Cherki (7/10):

    Menunjukkan lebih banyak gerakan kaki yang memukau untuk melewati tiga bek, dan memberikan umpan kepada Foden untuk mencetak gol. Sebelumnya kurang beruntung, tetapi dia mengembangkan kebiasaan yang bagus untuk memberikan kontribusi kunci di momen-momen penting.

    Erling Haaland (7/10):

    Kurang terlibat dalam pertandingan, tetapi yang dibutuhkannya hanyalah satu peluang mencetak gol untuk memberi City keunggulan. Menguasai bola dengan baik saat Foden mencetak gol. Mendapat ejekan dari fans Palace, karena tidak mengambil sepakan dari titik putih di final Piala FA, tetapi dengan tenang mengeksekusi penaltinya.

    Phil Foden (7/10):

    Menunjukkan performa terbaiknya di babak kedua, dan mencetak gol kelimanya dalam tiga pertandingan liga.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Savinho (8/10):

    Menerjang maju dari separuh lapangan sendiri, dan memenangkan penalti hanya satu menit setelah masuk.

    Rayan Ait-Nouri (N/A):

    Masuk di waktu tambahan.

    Rico Lewis (N/A):

    Masuk di waktu tambahan.

    Omar Marmoush (N/A):

    Masuk di waktu tambahan.

    Pep Guardiola (7/10):

    Performa yang kurang lancar, meski skor akhir menunjukkan sebaliknya. Tetapi mengingat kualitas Palace, dia akan senang dengan bagaimana timnya mengendalikan permainan, dan berhasil menang, meski jauh dari performa terbaik mereka.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
KuPS crest
KuPS
KUP
0