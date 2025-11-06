Man City Dortmund ratings gfxGetty/GOAL
Rating Pemain Manchester City Vs Borussia Dortmund: Phil Foden Suguhkan Permainan Berkelas Di Liga Champions, Sementara Erling Haaland Tak Berhenti Cetak Gol

Phil Foden mengambil tongkat sihirnya dan menciptakan keajaiban di Liga Champions untuk menginspirasi Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas Borussia Dortmund. Foden memecah kebuntuan dengan penyelesaian brilian sebelum Erling Haaland mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Foden mencetak gol kedua yang gemilang setelah jeda untuk membawa City unggul tiga gol.

Tekanan Dortmund di babak kedua akhirnya membuahkan hasil ketika Waldemar Anton memperkecil ketertinggalan dan City pasti mengalami deja vu dari kekalahan telak mereka melawan Feyenoord musim lalu karena mereka membiarkan Die Borussen terlalu dekat dengan gawang mereka.

Namun, tim Bundesliga tersebut tidak mampu membangun momentum, dan Rayan Cherki memastikan City meraih kemenangan ketiga dari empat pertandingan Eropa dengan gol indahnya di masa tambahan waktu.

GOAL menilai para pemain City dari Etihad Stadium...

    Kiper & Belakang

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Menjalani malam yang beragam, melakukan beberapa intervensi penting meski terlihat goyah dalam beberapa kesempatan. Pukulan sederhananya sangat berbahaya di babak pertama, sementara ia salah mengantisipasi umpan silang di babak kedua. Ia kembali percaya diri dengan tekel supernya terhadap Chukwuemeka.

    Matheus Nunes (6/10):

    Tidak terlihat begitu nyaman dan beberapa kali terekspos di babak kedua saat Dortmund mulai menguasai permainan.

    John Stones (7/10):

    Brilian dalam menguasai bola seperti biasa dan berhasil memblok tembakan Adeyemi dengan baik.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Pemain lain yang terlihat lebih goyah seiring berjalannya pertandingan, memainkan bola berbahaya di lapangan yang memaksa Donnarumma untuk beraksi.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Penampilan yang energik dan bertenaga, efektif beroperasi sebagai gelandang tambahan. Seharusnya bisa lebih baik lagi dengan usahanya yang tak konsisten.

    Tengah

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Jauh lebih baik dari penampilannya baru-baru ini, memberikan energi dan umpan-umpan tajam, seperti yang membantu Foden mencetak gol pertama. Ia kehilangan sentuhannya karena kehilangan fokus dan membiarkan Anton menerkam dan memberi Dortmund harapan.

    Nico Gonzalez (7/10):

    Terlihat nyaman kembali menjadi jangkar lini tengah, menguasai bola dengan baik dan lebih ambisius dari sebelumnya. Ia sedikit mengalihkan pandangannya dari bola di babak kedua dan mendapat teguran dari Guardiola.

    Phil Foden (8/10):

    Mencetak dua penyelesaian akhir yang mengesankan di kedua babak berkat gerakan setengah berputar khasnya. Melewati Ronaldinho dalam daftar pencetak gol Liga Champions, dan jika ia mempertahankan performanya, ia akan melampaui pemain Brasil itu atas dampaknya di kompetisi ini.

    Depan

    Savinho (7/10):

    Meneror pertahanan Dortmund dengan kecepatan dan gerak kakinya yang cepat, tetapi dikecewakan oleh tembakan dan umpan terakhirnya.

    Erling Haaland (7/10):

    Mencetak gol kelimanya dalam empat pertandingan Liga Champions, dengan tendangan yang sangat bertenaga. Seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi dan terkadang berusaha meraih gol ketika ada pilihan yang lebih baik.

    Jeremy Doku (7/10):

    Sedikit kurang lincah dibandingkan Savinho tetapi lebih efektif, menunjukkan kecerdasannya untuk berputar menjauh dari Ryerson dan kemudian mengumpan bola melewati kotak penalti menuju Haaland. Sempat kehilangan konsentrasi yang membuat Ryerson lepas darinya untuk memberi umpan kepada Anton.

    Pengganti & Manajer

    Rayan Cherki (7/10):

    Memiliki peluang untuk menciptakan gol keempat setelah beberapa keterampilan yang apik tetapi gagal menjaga bola. Ia menebusnya dengan penyelesaian berkelas untuk gol keempat. Sebuah aset mewah yang bisa dibawa masuk dari bangku cadangan.

    Bernardo Silva (6/10):

    Dimasukkan untuk menambah pengalaman tim dan mencegah Dortmund memanfaatkan peluang lebih jauh.

    Ruben Dias (6/10):

    Memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan bagi pertahanan yang rapuh.

    Omar Marmoush (N/A):

    Menggantikan Haaland pada menit ke-86.

    Rayan Ait-Nouri (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86.

    Pep Guardiola (7/10):

    Seharusnya puas dengan penampilan di babak pertama dan dominasi penuh timnya. Namun, tidak demikian dengan apa yang terjadi setelah jeda, tetapi setidaknya timnya mampu mengatasi lawan, menghindari terulangnya kekalahan telak musim lalu melawan Feyenoord.

