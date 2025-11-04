Rating Pemain Liverpool Vs Real Madrid: Siapa Butuh Trent?! Conor Bradley Bungkam Alexander-Arnold Saat Kembali Ke Anfield, Sementara Alexis Mac Allister Pastikan Kemenangan Untuk The Reds Di Liga Champions

Tim tamu mendominasi penguasaan bola di awal pertandingan, tetapi justru tim asuhan Arne Slot yang nyaris mencetak gol di babak pertama. Thibaut Courtois melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Dominik Szoboszlai dari jarak dekat, sementara tinjauan VAR atas kemungkinan handball oleh Aurelien Tchouameni tidak menghasilkan penalti.

Courtois terus membuat Liverpool frustrasi seiring berjalannya pertandingan, sementara gawang Giorgi Mamardashvili sebagian besar masih belum terancam, dan sundulan keras Mac Allister memecah kebuntuan saat pertandingan berjalan satu jam.

Kylian Mbappe memiliki salah satu dari sedikit peluang Madrid, mencari gol penyeimbang di menit-menit akhir, tetapi tendangannya melenceng dari sisi tiang gawang, dan Liverpool akhirnya layak mendapatkan kemenangan besar yang meningkatkan kepercayaan diri mereka.

GOAL menilai para pemain Liverpool dari Anfield...