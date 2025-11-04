Liverpool Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Yosua Arya dan Jamie Spencer

Rating Pemain Liverpool Vs Real Madrid: Siapa Butuh Trent?! Conor Bradley Bungkam Alexander-Arnold Saat Kembali Ke Anfield, Sementara Alexis Mac Allister Pastikan Kemenangan Untuk The Reds Di Liga Champions

Liverpool meraih kemenangan penting 1-0 atas Real Madrid yang sedang dalam performa terbaiknya di Liga Champions, lewat satu-satunya gol di babak kedua yang dicetak oleh Alexis Mac Allister. Pada malam ketika Trent Alexander-Arnold kembali ke Anfield, dan mendapat sambutan yang cukup beragam dari para penonton di Anfield ketika ia dimasukkan, perayaan di akhir laga sepenuhnya berwarna merah.

Tim tamu mendominasi penguasaan bola di awal pertandingan, tetapi justru tim asuhan Arne Slot yang nyaris mencetak gol di babak pertama. Thibaut Courtois melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Dominik Szoboszlai dari jarak dekat, sementara tinjauan VAR atas kemungkinan handball oleh Aurelien Tchouameni tidak menghasilkan penalti.

Courtois terus membuat Liverpool frustrasi seiring berjalannya pertandingan, sementara gawang Giorgi Mamardashvili sebagian besar masih belum terancam, dan sundulan keras Mac Allister memecah kebuntuan saat pertandingan berjalan satu jam.

Kylian Mbappe memiliki salah satu dari sedikit peluang Madrid, mencari gol penyeimbang di menit-menit akhir, tetapi tendangannya melenceng dari sisi tiang gawang, dan Liverpool akhirnya layak mendapatkan kemenangan besar yang meningkatkan kepercayaan diri mereka.

GOAL menilai para pemain Liverpool dari Anfield...

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Kiper & belakang

    Giorgi Mamardashvili (6/10):

    Bertahan di posisinya dan melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Bellingham di babak pertama. Akan mengira bahwa dirinya lebih sibuk dari itu.

    Conor Bradley (9/10):

    Trent siapa? Bisa saja merasa terintimidasi oleh prospek menghadapi Vinicius, namun dia benar-benar bangkit dan menantang bintang Brasil itu, yang hampir tidak terdengar. Bahkan coba untuk maju ke depan sebanyak mungkin untuk benar-benar menekan.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Tampak sangat tidak nyaman ketika dia diisolasi satu lawan satu dengan Bellingham, namun Madrid tidak memanfaatkan kelemahan potensial tersebut.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Ini lebih tentang konsentrasi dan menyadari ancaman daripada bertahan di garis depan dengan pendekatan fisik. Berhasil mengenai beberapa sudut serangan di ujung lapangan yang lain.

    Andrew Robertson (8/10):

    Empat kali menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir membuktikan bahwa tidak memaksakan keluar ketika Kerkez didatangkan adalah keputusan yang tepat. Bernostalgia di sini.

    • Iklan
  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Tengah

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Bekerja keras menutup ruang di tengah lapangan. Ini memberikan ruang dan kenyamanan bagi yang lain untuk bermain.

    Alexis Mac Allister (9/10):

    Mencetak gol melawan Madrid untuk musim kedua berturut-turut, menyundul umpan sempurna dari Szoboszlai. Umpannya bagus dan, tanpa bola, menyulitkan tim tamu untuk bermain di tengah.

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Membuat Courtois melakukan penyelamatan kelas dunia, tetapi juga tidak ragu untuk mencoba peruntungannya dari jarak jauh jika tidak ada peluang lain. Terus-menerus mencoba menciptakan peluang dan memberikan umpan untuk gol Mac Allister.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Depan

    Mohamed Salah (6/10):

    Diam untuk sebagian besar pertandingan, tetapi momen kecemerlangan individu hampir membuat gol kedua Liverpool untuk Gakpo. 

    Hugo Ekitike (5/10):

    Tidak banyak terlibat dalam membangun serangan terbuka dan malam itu merupakan malam yang berat bagi pemain nomor 9 ketika ia dijaga ketat.

    Florian Wirtz (6/10):

    Pantas mendapatkan pujian atas cara kerjanya untuk tim saat tidak menguasai bola. Ketika menguasai bola, tetap masih belum sepenuhnya berhasil baginya, tetapi secara kreatif ada lagi tanda-tanda apa yang dapat diharapkan oleh penggemar Liverpool untuk akhirnya melihat dengan sedikit lebih banyak kesabaran.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Pengganti & Manajer

    Curtis Jones (6/10):

    Tidak memiliki banyak waktu tetapi dengan cepat menyesuaikan diri dengan kecepatan permainan.

    Cody Gakpo (6/10):

    Memaksa Courtois melakukan penyelamatan setelah masuk untuk 11 menit terakhir.

    Milos Kerkez (N/A):

    Langsung terlibat dalam permainan dan segera membutuhkan perawatan.

    Federico Chiesa (N/A):

    Masuk pada menit ke-88.

    Arne Slot (8/10):

    Hanya melakukan satu perubahan dari starting XI yang memulai kemenangan akhir pekan atas Aston Villa, dengan memasukkan Wirtz menggantikan Gakpo. Setelah kemenangan berturut-turut, ini bisa menjadi katalis untuk mengembalikan musim ke jalurnya.

Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV