Liverpool mengakhiri rentetan kekalahan telak mereka dengan Mohamed Salah mencetak gol ke-250 untuk klub, sementara Ryan Gravenberch mencetak gol sekembalinya dari cedera dalam kemenangan nyaman 2-0 atas Aston Villa di Anfield. The Reds memang pantas meraih tiga poin, tetapi sedikit keberuntungan datang dari Emiliano Martinez yang memberikan umpan kepada Salah untuk memecah kebuntuan sebelum tendangan Gravenberch yang terdefleksi memastikan poin penuh bagi penampilan dominan tim besutan Arne Slot.

Setelah enam kekalahan dalam tujuh pertandingan dan empat kekalahan beruntun di liga, Liverpool dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya, dan mereka menunjukkan langkah besar untuk menemukan kembali performa terbaik mereka. Villa justru tampil lebih mengancam di seperempat jam pertama ketika tendangan melengkung Morgan Rogers membentur tiang gawang di menit kelima, sebelum Giorgi Mamardashvili membelokkan umpan silang Matty Cash yang terdefleksi ke mistar gawang serta menggagalkan upaya Rogers dari jarak jauh.

Liverpool memberikan tekanan signifikan kepada tim tamu di sisi sayap, menekan pertahanan Villa secara efektif dan memaksa mereka melakukan kesalahan. Dominik Szoboszlai seharusnya membuka skor setelah Boubacar Kamara kehilangan bola, tetapi tendangannya yang lemah justru mengarah tepat ke Martinez. Ini menjadi tanda peringatan yang tidak dipelajari Villa, karena Martinez sendiri yang 'mengoper' bola kepada Salah, dan pemain Mesir itu menerima umpannya.

Sedikit keberuntungan lain membuat Liverpool menggandakan keunggulan mereka di babak kedua ketika Gravenberch berlari ke ruang kosong di tepi kotak penalti, dan melihat tendangan rendahnya dibelokkan melewati Martinez, sehingga masuk ke gawang. Ketika tim tamu mencoba menyerang di sisi lain lapangan, mereka menemukan unit pertahanan yang terorganisir dengan baik, dan seringkali melakukan penyelesaian yang buruk dari luar kotak penalti. Tim asuhan Unai Emery juga beruntung bisa mengakhiri pertandingan dengan 11 pemain setelah Amadou Onana terlihat mencekik leher Alexis Mac Allister saat terjadi pertengkaran.

GOAL memberi penilaian kepada pemain Liverpool dari Anfield...