Rating Pemain Liverpool Vs Aston Villa: Mohamed Salah Kembali Ke Performa Terbaiknya, Ryan Gravenberch Membuat Perbedaan Besar

Emiliano Martinez mendapatkan mimpi buruk, karena 'memberikan umpan' kepada Mohamed Salah untuk memecah kebuntuan Liverpool di tengah performa apik Ryan Gravenberch.

Liverpool mengakhiri rentetan kekalahan telak mereka dengan Mohamed Salah mencetak gol ke-250 untuk klub, sementara Ryan Gravenberch mencetak gol sekembalinya dari cedera dalam kemenangan nyaman 2-0 atas Aston Villa di Anfield. The Reds memang pantas meraih tiga poin, tetapi sedikit keberuntungan datang dari Emiliano Martinez yang memberikan umpan kepada Salah untuk memecah kebuntuan sebelum tendangan Gravenberch yang terdefleksi memastikan poin penuh bagi penampilan dominan tim besutan Arne Slot.

Setelah enam kekalahan dalam tujuh pertandingan dan empat kekalahan beruntun di liga, Liverpool dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya, dan mereka menunjukkan langkah besar untuk menemukan kembali performa terbaik mereka. Villa justru tampil lebih mengancam di seperempat jam pertama ketika tendangan melengkung Morgan Rogers membentur tiang gawang di menit kelima, sebelum Giorgi Mamardashvili membelokkan umpan silang Matty Cash yang terdefleksi ke mistar gawang serta menggagalkan upaya Rogers dari jarak jauh.

Liverpool memberikan tekanan signifikan kepada tim tamu di sisi sayap, menekan pertahanan Villa secara efektif dan memaksa mereka melakukan kesalahan. Dominik Szoboszlai seharusnya membuka skor setelah Boubacar Kamara kehilangan bola, tetapi tendangannya yang lemah justru mengarah tepat ke Martinez. Ini menjadi tanda peringatan yang tidak dipelajari Villa, karena Martinez sendiri yang 'mengoper' bola kepada Salah, dan pemain Mesir itu menerima umpannya.

Sedikit keberuntungan lain membuat Liverpool menggandakan keunggulan mereka di babak kedua ketika Gravenberch berlari ke ruang kosong di tepi kotak penalti, dan melihat tendangan rendahnya dibelokkan melewati Martinez, sehingga masuk ke gawang. Ketika tim tamu mencoba menyerang di sisi lain lapangan, mereka menemukan unit pertahanan yang terorganisir dengan baik, dan seringkali melakukan penyelesaian yang buruk dari luar kotak penalti. Tim asuhan Unai Emery juga beruntung bisa mengakhiri pertandingan dengan 11 pemain setelah Amadou Onana terlihat mencekik leher Alexis Mac Allister saat terjadi pertengkaran.

GOAL memberi penilaian kepada pemain Liverpool dari Anfield...

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Penyelamatannya saat kedudukan 0-0 tidak boleh diremehkan, terutama dari umpan silang Cash yang terdefleksi. Itu menunjukkan mengapa dia diyakini sebagai penerus jangka panjang yang sempurna bagi Alisson.

    Conor Bradley (8/10):

    Energi dan ambisinya di sepertiga akhir lapangan tepat seperti yang dibutuhkan, sementara pemain internasional Irlandia Utara itu nyaris tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan, dan hanya sedikit menekan Villa.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Sejauh ini dia sempat kesulitan di beberapa laga, tetapi jauh malam ini lebih solid dan mengesankan di lini belakang saat Watkins absen.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Mengatur pertahanan dengan baik saat lini belakang The Reds yang sedang berjuang kembali ke performa terbaiknya. Melakukan blok-blok kunci saat dibutuhkan.

    Andy Robertson (7/10):

    Membenarkan pilihan Slot atas Kerkez dengan permainan yang menguras tenaga di kedua ujung lapangan. Dia terkadang berada di posisi menyerang bersama Ekitike, meski juga melakukan tekel penting untuk menggagalkan upaya Guessand di kotak penaltinya sendiri.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini Tengah

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Menunjukkan peningkatan performa dari beberapa pekan terakhir dengan penampilan yang tenang di lini tengah. Sebenarnya bisa saja mencetak gol di penghujung babak pertama seandainya Konsa tidak melakukan blok brilian, sementara pemain Argentina itu melihat pergerakan Gravenberch untuk membantu gol kedua.

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Pemain asal Belanda ini sangat dirindukan dalam tiga pertandingan, karena cedera pergelangan kaki, dan menunjukkan hal tersebut dengan dominasinya di lini tengah. Terus menambah sentuhan gol dalam permainannya dengan tendangannya yang terdefleksi di babak kedua setelah mendapatkan ruang.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Penampilan gemilang lainnya dari pemain Hungaria ini, yang memainkan peran kunci dalam tekanan Liverpool yang sangat efektif, dan terus menjadi kreator utama The Reds. Umpannya yang sempurna disundul masuk ke gawang oleh Ekitike yang berada dalam posisi offside, sementara pemain bernomor punggung 8 The Reds beberapa kali merebut bola dari pertahanan Villa.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Mohamed Salah (8/10):

    Mencatat namanya di atas panggung dengan golnya yang ke-250 untuk The Reds, sebuah penyelesaian yang relatif sederhana namun penting. Menciptakan peluang bagi Gakpo dan Ekitike dan tampil mendekati performa terbaiknya, membuat Digne kesulitan selama beberapa saat.

    Hugo Ekitike (7/10):

    Mencetak gol di babak pertama dengan sundulan yang matang, tetapi golnya terlalu cepat, sehingga dianulir karena offside. Dengan Isak yang cedera, pemain internasional Prancis ini terus mengukuhkan posisinya sebagai pilihan penyerang terbaik The Reds.

    Cody Gakpo (6/10):

    Terkadang dia tampak terlalu mudah ditebak saat memotong dengan kaki kanannya, sementara dia gagal mengontrol umpan silang Salah saat gawang berada di genggamannya, dan pasti lega melihat bendera offside dikibarkan.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Florian Wirtz (6/10):

    Menggantikan Ekitike sebagai penyerang sementara, dan hanya memberikan sedikit dampak di menit-menit terakhirnya, sebagai satu-satunya pemain pengganti yang dimasukkan Slot dalam pertandingan tersebut.

    Arne Slot (8/10):

    Membuat pilihan yang tepat dengan mencadangkan Wirtz dan Kerkez, dan tekanan tinggi timnya menjadi faktor kunci dalam kemenangan krusial ini. Para pemain tampil gemilang di seluruh area lapangan, dan nyanyian fans yang meneriakkan nama Slot di babak kedua menunjukkan apresiasi hangat atas penampilan mereka.

