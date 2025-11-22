GOAL menilai para pemain Liverpool dari Anfield...
Rating Pemain Liverpool Vs Nottingham Forest: 15 Sentuhan! Alexander Isak Yang Memalukan, Hilang Ditelan Bumi Saat Tekanan Pada Arne Slot Kian Menggunung Setelah The Reds Memble Lagi
Penjaga Gawang & Bek
Alisson Becker (5/10):
Penampilan pertamanya sejak September dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gol mana pun.
Dominik Szoboszlai (4/10):
Diposisikan di bek kanan tetapi bergerak ke dalam dan lebih maju untuk menciptakan pemain tambahan. Seharusnya bisa lebih ketat dengan Murillo untuk gol pertama Forest.
Ibrahima Konate (4/10):
VAR menyelamatkannya setelah dia dikalahkan oleh Igor Jesus untuk insiden handball kontroversial. Dikurbankan tak lama setelah babak pertama ketika Liverpool tertinggal dua gol.
Virgil van Dijk (3/10):
Berdiri pasif saat bola terbang melewatinya dari sudut Anderson, yang mengarah ke gol pembuka Murillo. Sebuah tim tamu seharusnya tidak mencetak tiga gol di Anfield di bawah pengawasannya.
Milos Kerkez (4/10):
Seharusnya bisa berbuat lebih baik lagi dengan peluang besar di babak pertama yang diatur dengan sempurna oleh Salah. Agak asal-asalan dengan umpan silangnya saat Liverpool mencari jalan kembali dan akhirnya digantikan.
Gelandang
Ryan Gravenberch (4/10):
Momen jantung berdebar ketika sepatu di kaki kanan secara tidak sengaja membuat kontak dengan betis Ibrahim Sangare tetapi VAR memilih untuk tidak terlibat. Tidak sekuat dan semewah di lini tengah seperti biasanya.
Alexis Mac Allister (3/10):
Berpikir bahwa dia telah mencetak gol di babak pertama hanya untuk kepala Elliot Anderson yang menggagalkannya dari gol yang pasti. Lemah dalam tantangan karena Neco Williams entah bagaimana lolos darinya untuk menciptakan gol kedua untuk Forest.
Curtis Jones (3/10):
Tidak memberikan kontribusi yang cukup. Ditangkap dalam penguasaan bola dan pada satu titik di babak pertama dibalik segala arah oleh Anderson, sebuah momen simbolis untuk menunjukkan posisi keduanya dalam perebutan skuad Piala Dunia Inggris.
Penyerang
Mohamed Salah (5/10):
Menunjukkan kilasan kecemerlangan pada waktu-waktu tertentu, termasuk lari mengagumkan yang menghasilkan peluang Kerkez, tetapi memiliki sangat sedikit kesempatan untuk masuk dan menembak dengan kaki kiri mematikannya karena bek Forest mengawalnya dengan ketat.
Alexander Isak (2/10):
Hampir tidak mendapatkan kesempatan. Masih tanpa gol di Premier League untuk Liverpool dan dia bahkan tidak mendekati untuk mengakhiri paceklik golnya di pertandingan ini, dengan Slot memutuskan cukup sudah setelah 68 menit.
Cody Gakpo (5/10):
Tampak menjadi ancaman konstan di babak pertama dengan larinya yang mengesankan tetapi memudar di babak kedua. Terlena saat Savona melepaskan diri darinya untuk mencetak gol kedua bagi tim tamu.
Cadangan & Manajer
Hugo Ekitike (5/10):
Masuk menggantikan Konate tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan.
Federico Chiesa (5/10):
Menggantikan Isak tetapi tidak bisa membalikkan keadaan, menghantamkan satu peluang yang layak di atas mistar.
Andy Robertson (4/10):
Masuk menggantikan Kerkez dengan waktu tersisa lebih dari 20 menit dan tidak bisa mendekati Omari Hutchinson saat dia memotong ke dalam dan menembak untuk mencetak gol ketiga.
Rio Ngumoha (5/10):
Masuk pada menit akhir dan pertandingan sudah selesai pada saat itu.
Arne Slot (3/10):
Hasil yang sangat mengejutkan. Dia pasti mengharapkan untuk mengalahkan Forest di kandang agar bisa mengembalikan arah yang benar namun ini benar-benar seperti mimpi buruk. Tekanan kini benar-benar terasa dan perubahan perlu dilakukan dengan cepat.