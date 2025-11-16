Rating Pemain Inggris Vs Albania: Harry Kane Tak Terbendung! Sang Kapten Jadi Pahlawan, Dean Henderson Turut Unjuk Gigi Saat Three Lions Tuntaskan Kualifikasi Bersejarah

Dean Henderson (8/10):

Berada di bawah tekanan berat di awal babak kedua dan menanganinya dengan baik, melakukan penyelamatan impresif dari Hoxha sebelum keluar dari areanya untuk melakukan tekel vital pada Laci. Penampilan clean sheet pertamanya dalam penampilan starter ketiga bagi Inggris dan momen yang lebih membahagiakan dibanding laga terakhirnya melawan Senegal.

Jarell Quansah (6/10):

Debut yang kompeten meski tidak luar biasa dari bek Bayer Leverkusen. Tidak menunjukkan banyak ambisi saat maju, meski mampu mengatasi bahaya yang datang dari sisinya dengan baik.

John Stones (6/10):

Memainkan peran lebih ke depan, sering masuk ke lini tengah dan bertukar posisi dengan Wharton. Ia memberi Inggris kehadiran ekstra saat menyerang, tetapi itu tidak banyak membantu mereka membongkar pertahanan Albania hampir sepanjang laga.

Dan Burn (5/10):

Terkadang kesulitan, terutama ketika Albania memulai babak kedua dengan baik. Sebuah penampilan yang menegaskan mengapa ia lebih pantas jadi pemain skuad daripada starter.

Nico O'Reilly (7/10):

Penampilan starter kedua yang positif bagi Inggris setelah debutnya hari Kamis. Sering maju dan terlihat sulit dikalahkan. Terlihat sebagai kandidat kuat bek kiri pilihan utama di Piala Dunia saat ini.