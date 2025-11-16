England Albania rating GFXGetty/GOAL
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Inggris Vs Albania: Harry Kane Tak Terbendung! Sang Kapten Jadi Pahlawan, Dean Henderson Turut Unjuk Gigi Saat Three Lions Tuntaskan Kualifikasi Bersejarah

Harry Kane kembali jadi pembeda lewat dua gol telat saat Inggris kalahkan Albania 2-0 di laga kualifikasi terakhir dan cetak sejarah. Sang kapten memecah kebuntuan di menit 74 lalu cetak gol sundulan delapan menit berselang, pastikan pasukan Tuchel jadi tim Eropa pertama yang sapu bersih kualifikasi Piala Dunia tanpa kebobolan.

The Three Lions secara keseluruhan tampil kurang meyakinkan dalam laga yang sudah tidak menentukan ini. Mereka sudah lolos bulan lalu, sementara Albania sudah dipastikan mendapat tempat di play-off. Dean Henderson menjalankan perannya dengan sempurna untuk menjaga clean sheet kedelapan beruntun lewat penampilan luar biasa, terutama di babak kedua, sebelum Kane akhirnya memecah kebuntuan.

Sang striker menyambar tendangan sudut Bukayo Saka pada menit ke-75, dan tujuh menit kemudian ia menanduk umpan silang dari pemain pengganti Marcus Rashford. Ini jauh dari penampilan yang superior, tetapi hasilnya berarti Inggris berangkat ke Amerika Utara sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai.

Berikut rating para pemain Inggris versi GOAL dari Air Albania Stadium...

    Kiper & Bek

    Dean Henderson (8/10):

    Berada di bawah tekanan berat di awal babak kedua dan menanganinya dengan baik, melakukan penyelamatan impresif dari Hoxha sebelum keluar dari areanya untuk melakukan tekel vital pada Laci. Penampilan clean sheet pertamanya dalam penampilan starter ketiga bagi Inggris dan momen yang lebih membahagiakan dibanding laga terakhirnya melawan Senegal.

    Jarell Quansah (6/10):

    Debut yang kompeten meski tidak luar biasa dari bek Bayer Leverkusen. Tidak menunjukkan banyak ambisi saat maju, meski mampu mengatasi bahaya yang datang dari sisinya dengan baik.

    John Stones (6/10):

    Memainkan peran lebih ke depan, sering masuk ke lini tengah dan bertukar posisi dengan Wharton. Ia memberi Inggris kehadiran ekstra saat menyerang, tetapi itu tidak banyak membantu mereka membongkar pertahanan Albania hampir sepanjang laga.

    Dan Burn (5/10):

    Terkadang kesulitan, terutama ketika Albania memulai babak kedua dengan baik. Sebuah penampilan yang menegaskan mengapa ia lebih pantas jadi pemain skuad daripada starter.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Penampilan starter kedua yang positif bagi Inggris setelah debutnya hari Kamis. Sering maju dan terlihat sulit dikalahkan. Terlihat sebagai kandidat kuat bek kiri pilihan utama di Piala Dunia saat ini.

    Gelandang

    Declan Rice (6/10):

    Jauh dari penampilan terbaiknya bersama Inggris. Ia tidak terlalu memengaruhi permainan atau memberikan kontribusi serangan seperti biasanya, namun tetap saja tidak melakukan banyak kesalahan.

    Jude Bellingham (7/10):

    Penampilan yang hidup yang mengingatkan betapa pentingnya dia bagi Inggris di seluruh penjuru lapangan, meskipun upayanya saat menyerang tidak selalu berhasil.

    Adam Wharton (6/10):

    Akhirnya melakoni debut starter yang ditunggu-tunggu untuk Inggris. Meski tidak melakukan banyak kesalahan, ia tidak benar-benar memenuhi ekspektasi atau memberi Anderson terlalu banyak kekhawatiran.

    Penyerang

    Jarrod Bowen (6/10):

    Memiliki peluang terbaik Inggris di babak pertama ketika ia memaksa Strakosha terbang untuk menepis tembakannya.

    Harry Kane (7/10):

    Ini adalah kisah klasik dalam kariernya di timnas Inggris. Tidak banyak berkutik selama 90 menit tetapi muncul sebagai pembeda berkat pengetahuannya yang luar biasa di area penalti, dan kemudian menambahkan gol kedua yang impresif dengan kepalanya.

    Eberechi Eze (5/10):

    Penampilan yang mengecewakan sebagai starter. Terlihat tidak seirama dengan Rice dan menyia-nyiakan satu-satunya peluang saat ia gagal menaklukkan Strakosha dari jarak dekat. Digantikan oleh Saka pada menit ke-62.

    Pergantian & Manajer

    Phil Foden (6/10):

    Memberi Inggris sedikit percikan ekstra di lini serang dengan pergerakannya, meskipun tanpa dampak yang nyata.

    Bukayo Saka (6/10):

    Menyia-nyiakan satu setengah peluang dan satu peluang emas setelah menggantikan Eze, tetapi menebusnya dengan memberikan umpan matang untuk gol pembuka yang krusial.

    Marcus Rashford (8/10):

    Dampak luar biasa dari bangku cadangan. Menghidupkan sisi kiri Inggris dan mengirimkan umpan silang sempurna untuk Kane, serta melepaskan tembakan yang melebar tipis.

    Elliot Anderson (N/A):

    Dimasukkan pada menit ke-75 dan membantu Inggris memenangkan laga keenam berturut-turut saat ia berpartisipasi.

    Morgan Rogers (N/A):

    Menggantikan Bellingham pada menit ke-84.

    Thomas Tuchel (6/10):

    Melakukan tujuh perubahan dari laga Serbia dan itu terlihat jelas saat timnya mencatatkan expected goals terendah di babak pertama selama masa kepemimpinannya. Performa keseluruhan menyoroti kurangnya kedalaman skuad, tetapi pergantian pemainnya membantu menyelesaikan pekerjaan dan ia memiliki catatan sejarahnya sendiri untuk dipegang, apa pun yang terjadi musim panas mendatang.