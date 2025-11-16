Rating Pemain Inggris Vs Albania: Harry Kane Tak Terbendung! Sang Kapten Jadi Pahlawan, Dean Henderson Turut Unjuk Gigi Saat Three Lions Tuntaskan Kualifikasi Bersejarah

The Three Lions secara keseluruhan tampil kurang meyakinkan dalam laga yang sudah tidak menentukan ini. Mereka sudah lolos bulan lalu, sementara Albania sudah dipastikan mendapat tempat di play-off. Dean Henderson menjalankan perannya dengan sempurna untuk menjaga clean sheet kedelapan beruntun lewat penampilan luar biasa, terutama di babak kedua, sebelum Kane akhirnya memecah kebuntuan.
Sang striker menyambar tendangan sudut Bukayo Saka pada menit ke-75, dan tujuh menit kemudian ia menanduk umpan silang dari pemain pengganti Marcus Rashford. Ini jauh dari penampilan yang superior, tetapi hasilnya berarti Inggris berangkat ke Amerika Utara sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai.
Berikut rating para pemain Inggris versi GOAL dari Air Albania Stadium...