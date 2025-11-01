Chelsea kembali ke empat besar Liga Primer dengan kemenangan 1-0 di kandang Tottenham Hotspur, Minggu (2/11) dini hari WIB. The Blues unggul jauh di atas rival London mereka. Meski Joao Pedro mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, perbedaan antara kedua tim terlihat jelas dengan Spurs hanya mencatatkan tiga tembakan dan satu di antaranya tepat sasaran.

Setengah jam pertama berlangsung dengan tempo datar yan membuat Chelsea kehilangan peluang pertama. Sapuan Pedro Porro yang ceroboh mengenai Alejandro Garnacho, dan secara kebetulan mengarah ke Pedro, namun pemain asal Brasil itu gagal menaklukkan Guglielmo Vicario saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Tottenham itu.

Namun, pemain bernomor punggung 20 Chelsea ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan membawa The Blues unggul beberapa saat kemudian. Moises Caicedo merebut bola dari penguasaan Micky van de Ven di area pertahanannya sendiri, dan pemain Ekuador itu memberikan umpan kepada Pedro yang kemudian meluncur ke gawang.

Chelsea berjuang keras melewati babak kedua yang melelahkan, dan seharusnya menggandakan keunggulan di injury time ketika Jamie Gittens gagal mengeksekusi tendangan, sebelum upaya Pedro digagalkan Vicario. Namun, hal itu tidak berpengaruh, karena Spurs tidak mampu menciptakan satu peluang emas pun, sehingga pasukan Enzo Maresca mengamankan tiga poin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stadion Tottenham Hotspur...