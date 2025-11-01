Chelsea Tottenham GFXGOAL
Rating Pemain Chelsea Vs Tottenham Hotspur: Moises Caicedo Tampil Gemilang, Joao Pedro Akhiri Paceklik Gol Untuk Pastikan Kemenangan

Chelsea memperlihatkan performa luar biasa yang membuat Tottenham Hotspur berada dalam situasi tidak menyenangkan, sehingga gagal memberikan ancaman serius di pertahanan The Blues.

Chelsea kembali ke empat besar Liga Primer dengan kemenangan 1-0 di kandang Tottenham Hotspur, Minggu (2/11) dini hari WIB. The Blues unggul jauh di atas rival London mereka. Meski Joao Pedro mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, perbedaan antara kedua tim terlihat jelas dengan Spurs hanya mencatatkan tiga tembakan dan satu di antaranya tepat sasaran.

Setengah jam pertama berlangsung dengan tempo datar yan membuat Chelsea kehilangan peluang pertama. Sapuan Pedro Porro yang ceroboh mengenai Alejandro Garnacho, dan secara kebetulan mengarah ke Pedro, namun pemain asal Brasil itu gagal menaklukkan Guglielmo Vicario saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Tottenham itu.

Namun, pemain bernomor punggung 20 Chelsea ini tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan membawa The Blues unggul beberapa saat kemudian. Moises Caicedo merebut bola dari penguasaan Micky van de Ven di area pertahanannya sendiri, dan pemain Ekuador itu memberikan umpan kepada Pedro yang kemudian meluncur ke gawang.

Chelsea berjuang keras melewati babak kedua yang melelahkan, dan seharusnya menggandakan keunggulan di injury time ketika Jamie Gittens gagal mengeksekusi tendangan, sebelum upaya Pedro digagalkan Vicario. Namun, hal itu tidak berpengaruh, karena Spurs tidak mampu menciptakan satu peluang emas pun, sehingga pasukan Enzo Maresca mengamankan tiga poin.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stadion Tottenham Hotspur...

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Robert Sanchez (7/10):

    Chelsea membutuhkan kiper mereka untuk menguasai kotak penalti dengan baik guna meredam kekuatan Tottenham dalam situasi bola mati, dan pemain Spanyol itu beberapa kali dapat menghentikan serangan Spurs.

    Malo Gusto (6/10):

    Akhir-akhir ini bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kembali ke posisi bek kanan seperti biasanya. Bermain cukup baik hingga digantikan Lavia.

    Wesley Fofana (6/10):

    Baru saja masuk sebagai starter untuk kedua kalinya di Liga Primer musim ini. Hampir tidak diuji, terutama dari permainan terbuka, menunjukkan betapa hebatnya Chelsea dalam menjaga permainan di area pertahanan Spurs. Ditarik keluar di menit-menit akhir untuk digantikan Tosin.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Mungkin juga terkejut dengan betapa sedikitnya beban yang harus dia pikul.

    Marc Cucurella (8/10):

    Efektif menyingkirkan Porro dan Kudus dari permainan dengan energinya yang tak kenal lelah, membungkam kedua pemain lawan tersebut.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CHELSEAAFP

    Lini Tengah

    Reece James (8/10):

    Berpindah ke lini tengah lagi setelah memulai di posisi bek kanan regulernya melawan Sunderland pekan lalu. Menjadi pelapis sempurna bagi Caicedo untuk bergerak dan menekan lebih agresif di area pertahanan Spurs.

    Moises Caicedo (9/10):

    Selalu ada di mana saja. Dua kali merebut bola sebelum memberi assist kepada Pedro di babak pertama. Beberapa orang meragukan dirinya saat ditempatkan di posisi yang sama dengan legenda Claude Makelele dan N'Golo Kante, tetapi penampilan ini akan membuat kedua pemain hebat itu bangga. Luar biasa.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Mampu bergerak ke area-area kecil antara lini tengah dan lini serang berkat perlindungan yang diberikan kepadanya. Mungkin sedikit beruntung tidak dikartu merah karena tekel kerasnya terhadap Palhinha.

  • Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerangan

    Pedro Neto (6/10):

    Bermain dengan sangat baik untuk memastikan Tottenham hampir tidak memiliki waktu istirahat di area pertahanan mereka sendiri. Digantikan Estevao.

    Joao Pedro (8/10):

    Pemain baru asal Brasil yang direkrut musim panas sangat membutuhkan pertandingan seperti ini. Setelah menjalani sepuluh laga tanpa gol untuk klub dan negaranya, dia tampil gemilang di sini, dan seharusnya mencetak setidaknya satu gol lagi.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Memberikan banyak ruang di sayap kiri, meski jarang memanfaatkan keunggulan ini menjadi peluang. Digantikan Gittens.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CHELSEAAFP

    Pemain Pengganti & Manajer

    Jamie Gittens (5/10):

    Masuk menggantikan Garnacho. Entah bagaimana dia menyia-nyiakan peluang emas saat injury time.

    Romeo Lavia (6/10):

    Dimasukkan ke lini tengah menggantikan Gusto, sementara James kembali ke bek kanan.

    Estevao Willian (N/A):

    Menggantikan Neto, tetapi tidak punya banyak waktu untuk memberikan dampak.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Masuk untuk menggantikan Fofana hingga akhir pertandingan.

    Enzo Maresca (9/10):

    Chelsea unggul jauh atas Tottenham dengan pendekatan yang tepat dari pelatih The Blues ini.

