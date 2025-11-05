Chelsea survive scare against QarabagGetty Images/GOAL
Rating Pemain Chelsea Vs Qarabag: Alejandro Garnacho Selamatkan The Blues Dari Rasa Malu Di Liga Champions

Alejandro Garnacho menyelamatkan Chelsea dari rasa malu saat melawan tim kejutan Liga Champions Qarabag, sementara Estevao meningkatkan reputasinya dalam hasil imbang 2-2 yang mendebarkan. Namun, Jorrel Hato mengalami malam yang tak terlupakan di Azerbaijan karena penampilannya yang buruk hampir menjadi kehancuran tim asuhan Enzo Maresca, yang berhasil lolos dari ancaman serius.

Chelsea tampak akan meraih kemenangan mudah ketika Estevao membawa tim tamu unggul di menit ke-16 dengan sentuhan dan penyelesaian apiknya yang mengubah skor menjadi 1-0. Namun, The Blues hampir tak berkutik di sisa babak pertama, dan mereka dihukum pada menit ke-29 ketika aksi gemilang Camilo Duran berakhir dengan tembakannya yang membentur tiang gawang, dan Leandro Andrade memanfaatkan bola muntah tersebut.

Enam menit menjelang babak pertama berakhir, Qarabag membalikkan keadaanketika Hato yang tampak goyah menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti dan Marko Jankovic mengecoh Robert Sanchez dari titik penalti.

Tim Liga Primer Inggris tersebut melakukan pergantian pemain di babak kedua, dan salah satu pemainnya, Garnacho, mengubah kedudukan menjadi 2-2 ketika tendangan keras kaki kirinya tepat mengenai sudut bawah gawang dari dalam kotak penalti. Hasil ini membuat Chelsea, yang terjebak dalam permainan tanpa kendali, kehilangan kesempatan untuk memperbesar peluang mereka lolos otomatis ke babak 16 besar dan kini berada dalam risiko nyata menghadapi play-off.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Azersun Arena...

    Kiper & Belakang

    Robert Sanchez (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang kedua gol Qarabag karena para bek mengecewakannya. Namun, ia tampil cukup solid saat mengamankan umpan silang ke area penalti.

    Reece James (5/10):

    Tidak terlihat sangat tajam, beberapa kali kehilangan bola dan tertekan oleh serangan cepat Qarabag.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    MMeskipun tidak seburuk rekan setimnya di bek tengah, Hato, bek bertubuh besar ini juga tidak terlihat begitu percaya diri.

    Jorrel Hato (2/10):

    Terlihat agak goyah dan tidak yakin sejak awal, dan itu semakin buruk karena dia tidak bisa mengatasi kecepatan Duran saat tim tuan rumah menyamakan kedudukan dan kemudian memberikan penalti. Dia datang ke The Blues dengan reputasi besar, tetapi dia tampil buruk di sini baik dengan maupun tanpa bola.

    Marc Cucurella (7/10):

    Seperti yang biasanya terjadi, pemain internasional Spanyol ini adalah pemain paling solid Chelsea di lini belakang.

    Tengah

    Romeo Lavia (N/A):

    Mimpi buruk cederanya berlanjut saat ia terpaksa keluar lapangan setelah hanya lima menit bermain. Pemain Belgia ini melewatkan tujuh pertandingan pertama musim ini, dan sekarang tampaknya ia bisa absen lagi.

    Andrey Santos (5/10):

    Memberikan assist untuk gol pembuka Chelsea, tetapi tidak menunjukkan otoritasnya dalam pertandingan dan harus meninggalkan lapangan saat jeda.

    Joao Pedro (5/10):

    Mantan penyerang Brighton itu menunjukkan sedikit kualitas, tetapi ia tidak terlalu sering terlibat dalam permainan. Mungkin ia seharusnya memimpin serangan di pertandingan berikutnya.

    Depan

    Estevao (8/10):

    Memecahkan kebuntuan dengan pergerakan apik ke dalam dan kemudian melepaskan tembakan cepat untuk gol keduanya di Liga Champions. Dia adalah starter terbaik The Blues dan salah satu dari sedikit pemain yang tampil mengesankan.

    Tyrique George (5/10):

    Pemain berusia 19 tahun ini benar-benar tidak terlihat selama babak pertama saat Chelsea bermain buruk. Namun meski begitu, dia juga tidak banyak mendapat umpan.

    Jamie Gittens (3/10):

    Mantan pemain Borussia Dortmund ini belum menunjukkan performa yang cukup untuk mendapatkan peran starter saat ini. Pengambilan keputusannya buruk dan patut dipertanyakan ke depannya jika hal ini terus berlanjut.

    Pengganti & Manajer

    Moises Caicedo (6/10):

    Seharusnya ia diistirahatkan, tetapi ia dimasukkan pada menit kedelapan karena cedera Lavia. Ia tidak banyak melakukan kesalahan, tetapi terlihat agak letih dan dampaknya terbatas.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Pemain Argentina ini memberi Chelsea lebih banyak kendali di lini tengah dan membalikkan keadaan dengan ketenangan dan kelasnya.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Memberi dampak instan dari bangku cadangan saat ia mencetak gol indah ke sudut gawang untuk mengubah skor menjadi imbang 2-2. Ia juga hampir mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir.

    Liam Delap (7/10):

    Memberikan lebih banyak titik fokus dibandingkan George, karena kecepatan dan kekuatannya menguji pertahanan Qarabag.

    Facundo Buonanotte (6/10):

    Pemain pinjaman dari Brighton ini tampak mengancam dengan tembakan-tembakan jarak jauhnya.

    Enzo Maresca (6/10):

    Melakukan tujuh pergantian pemain dari tim yang mengalahkan Tottenham 1-0, tetapi penampilan timnya yang menurun di babak pertama cukup mengkhawatirkan. Para pemain penggantinya memberikan dampak besar di babak kedua, tetapi penampilan ini jauh dari kata memuaskan selama 90 menit.

