Rating Pemain Chelsea Vs Qarabag: Alejandro Garnacho Selamatkan The Blues Dari Rasa Malu Di Liga Champions

Chelsea tampak akan meraih kemenangan mudah ketika Estevao membawa tim tamu unggul di menit ke-16 dengan sentuhan dan penyelesaian apiknya yang mengubah skor menjadi 1-0. Namun, The Blues hampir tak berkutik di sisa babak pertama, dan mereka dihukum pada menit ke-29 ketika aksi gemilang Camilo Duran berakhir dengan tembakannya yang membentur tiang gawang, dan Leandro Andrade memanfaatkan bola muntah tersebut.

Enam menit menjelang babak pertama berakhir, Qarabag membalikkan keadaanketika Hato yang tampak goyah menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti dan Marko Jankovic mengecoh Robert Sanchez dari titik penalti.

Tim Liga Primer Inggris tersebut melakukan pergantian pemain di babak kedua, dan salah satu pemainnya, Garnacho, mengubah kedudukan menjadi 2-2 ketika tendangan keras kaki kirinya tepat mengenai sudut bawah gawang dari dalam kotak penalti. Hasil ini membuat Chelsea, yang terjebak dalam permainan tanpa kendali, kehilangan kesempatan untuk memperbesar peluang mereka lolos otomatis ke babak 16 besar dan kini berada dalam risiko nyata menghadapi play-off.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Azersun Arena...